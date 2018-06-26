От Байрамова до Байрамяна за 11 лет: почему «Рубин» вернулся в прошлое

Судя по трансферной политике казанского клуба, свет в конце тоннеля не виден

Пожалуй, еще ни разу за последнее десятилетие перспективы казанского «Рубин» не выглядел так плачевно. Трансферная политика клуба удручает, а внимание к команде со стороны болельщиков угасает с каждой неделей. Все это невольно напоминает один из самых неудачных периодов «рубиновых» за время пребывания их в Премьер-лиге. Спортивная редакция «Реального времени» проводит аналогию между нынешним коллективом и «Рубином» образца 2007 года и объясняет, почему с таким подходом к формированию команды ничего хорошего болельщикам от предстоящего сезона ждать не стоит.

Аренда Байрамяна — показатель беззубости на трансферном рынке

Два дня назад «Рубин» и «Ростов» объявили об очередной малоинтересной сделке. Хорен Байрамян, который даже на уровне РФПЛ не отличался сколько-нибудь яркими действиями на поле, перешел в казанскую команду, причем на правах аренды.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 17 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал всего одну голевую передачу. Негусто, правда? Но надо же кем-то играть, скажете вы, и так скамейка короткая. Однако этот переход стоит расценивать скорее как «срез» состояния нынешнего «Рубина», а не как очередную трансферную сделку.

Если немного удариться в ностальгию, то происходящее с «Рубином» в последние пару лет довольно серьезно напоминает ситуацию, сложившуюся вокруг казанского клуба в середине «нулевых». Перед стартом сезона 2007 года казанцы, как и в год «возрождения» «нашего «Рубина», набрали весьма внушительный ростер из мало кому известных иноземных футболистов и местных «умельцев». На пышном, по тем временам, представлении новичков команды в КРК «Пирамиде» на сцену выходили бразильцы, россияне, тунисцы и даже португальцы.

В команду в межсезонье 2006—2007 пришли защитник Сергей Будылин, полузащитник Виталий Волков, бразильский игрок обороны Фернандо Габриэль (на фото). Фото fcrubin.ru

В команду в межсезонье 2006—2007 пришли защитник Сергей Будылин, полузащитник Виталий Волков, бразильский игрок обороны Фернандо Габриэль (как оказалось, это было единственное более-менее достойное усиление команды), еще один бразилец Алехандро Жаилсон, полузащитник Фабио Фелисиу, тунисский полузащитник Селим Бенашур. Согласитесь, даже если продолжить перечисление новичков, это ничего не изменит в вашем представлении о «Рубине»-2007. Изз всего этого внушительного перечня в памяти болельщиков «рубиновых» практически никто не отложился.

Реинкарнация 2007-го произошла, а вот перехода в 2008-й не случилось

В 2007 году уже вскоре после начала сезона не смог (или не захотел) играть Жаилсон, растерял голевое чутье после пары голов Бенашур. Остальные легионеры поникли и потеряли интерес к местному чемпионату буквально после первых туров. Разве что Фабио Фелисиу немного «попылил» в Кубке Интертото, да все тот же Габриэль пригодился. В конце концов «Рубину» пришлось искать варианты аренд для многочисленных, но чрезвычайно бестолковых легионеров, и вытягивать сезон собственными силами — теми, что приносили хоть какую-то пользу в сезоне предыдущем. Что уж говорить, если главной силой в атаке «Рубина» тогда был не раз помянутый болельщиками недобрым словом Владимир Байрамов, который из семи стопроцентных моментов реализовывал максимум один. Дело доходило до того, что после нескольких таких «трюков» в исполнении Владимира трибуны начинали скандировать фамилию второго имевшегося на тот момент форварда — Александра Яркина, буквально умоляя Бердыева убрать Байрамова с поля.

Сегодня «Рубин» так же едва разгреб «наследие» Грасии, Фахриева и прочих, отправив испаноговорящих «звезд» как можно дальше от базы клуба. Рубен Рочина бежал в аэропорт после последней зимней игры с такой скоростью, будто это был вопрос жизни и смерти, Лестьен прекратил играть еще осенью и все больше отдыхал по городским барам, Сонг наматывал круги на тренировках и не выходил на поле то ли из-за травмы, то ли по хитрому казанскому плану, чтобы игрок сам решил сбежать из «Рубина» без неустойки. Серхио Санчес и Самуэль Гарсия искали возможность вернуться в Испанию, похоже, со второго тура чемпионата 2016/2017.

Что мы видим нынешним летом? Очередные попытки «вывезти» сезон на «эконом-режиме», привлекая не самых мастеровитых россиян а-ля Байрамян. И вот тут аналогии заканчиваются. Если по окончании провального сезона 2017 года «Рубин» осуществил полную перезагрузку, приведшую к первому чемпионству, то теперь об этом остается только мечтать. Учитывая, что буквально накануне казанский клуб вновь оказался в невыгодном положении в споре с Александром Сонгом, которое может принести клубу огромные потери (по информации английской прессы, казанцы не выплатили 30-летнему камерунцу порядка 10,5 миллиона евро), «Рубину» и вовсе придется забыть о каких-то интересных подписаниях.

Сердар Азмун в Казани себя обрести так и не смог и уже достаточно давно мечтает о европейском чемпионате. Фото Максима Платонова



Что имеем?

Добротный болгарский нападающий Ивелин Попов, судя по всему, покинет «Рубин» уже после сербских сборов. Бухаров в команде на «птичьих» правах, и еще непонятно, будет ли подписан с ним контракт. Ведь еще в середине весны Курбан Бердыев говорил, что даже на подписание Александра в клубе денег нет. Сердар Азмун в Казани себя обрести так и не смог и уже достаточно давно мечтает о европейском чемпионате (другой вопрос, востребован ли он там после такого блеклого чемпионата мира).

Таким образом, из чистых форвардов под началом Курбана Бекиевича остаются лишь парни из молодежного состава. И в таком случае остается только позавидовать «Рубину» образца 2007 года — тогда в клубе было целых два полноценных форварда.