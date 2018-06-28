«Новый Азеведо» в ЦСКА, перестройка в Уфе и отъезд экс-чемпиона в составе «Ак Барса» в Словакию

Трансферный гид КХЛ

Трансферные дела любят тишину, но и здесь все тайное со временем становится явным. Пока, правда, руководителям клубов КХЛ скрывать особо нечего, однако уже совсем скоро, 1 июля (день открытия рынка свободных агентов в НХЛ), дел у спортивных функционеров прибавится. Но и к текущему моменту в российском хоккее уже случилось немало событий, достойных освещения. О самых главных из них — в материале «Реального времени».

«Новый Азеведо» в ЦСКА, Зборовский в «Сочи»

Главным хоккейным событием минувшей недели стала драфт-лотерея в НХЛ, на которой было выбрано сразу 19 российских молодых игроков — подобного не случалось уже очень давно. Вторым после шведского защитника Расмуса Далина был задрафтован выпускник казанской системы хоккея Андрей Свечников, которому предстоит пробиваться в «Каролине». Также в первой десятке оказалось открытие последнего Кубка Гагарина Виталий Кравцов из «Трактора», а нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко оказался 15-м.

Но если одни ожидают своего отъезда за океан, то другие уже возвращаются. Отряд выбывших на этой неделе пополнили сразу два россиянина, от которых в Северной Америке ждали большего. Два Сергея, Зборовский и Толчинский, пробовали свои силы в системах «Рейнджерс» и «Каролины» соответственно, однако спустя 4—5 сезонов решили не испытывать судьбу дальше. Теперь защитник Зборовский продолжит карьеру в «Сочи», а форвард Толчинский потолкается среди огромного количества молодых талантов в ЦСКА.

Несмотря на относительный провал за океаном, оба хоккеиста способны усилить свои новые клубы. Зборовский, например, не считается особенно опасным у чужой синей линии, но с оборонительными функциями справляется на отлично. Наверняка защитник получит максимум времени при игре в неравных составах, особенно в части «убивания» меньшинства. О силе Сергея говорит его статистика в WHL, где один из сезонов игрок закончил с коэффициентом полезности «+72». Кроме того, Зборовскому всего 21 год, что оставляет ему возможность в случае удачно проведенного отрезка в «Сочи» вернуться в НХЛ в более ценном статусе.

Зборовский не считается особенно опасным у чужой синей линии, но с оборонительными функциями справляется на отлично. Фото nhl.com



Ситуация с Толчинским куда сложнее. Нападающий давно считается очень одаренным игроком, но у него для североамериканского хоккея есть один существенный минус — рост. Маленькие габариты Толчинского не позволили ему быть задрафтованным командой НХЛ, что сильно мешало форварду пробиться на высший уровень. После нескольких попыток преодолеть препятствия 23-летний хоккеист принял предложение московского ЦСКА и возвращается в родные пенаты. Впрочем, в КХЛ ему вряд ли будет легче, конкуренция в армейском клубе не слабее, чем в некоторых командах НХЛ. Однако если Толчинский терпеливо дождется своего шанса и зацепится за него, то наш хоккей рискует получить «нового Азеведо». Свежеиспеченный обладатель Кубка Гагарина, так же как и Сергей, стал заложником своего роста, но по приезду в КХЛ сразу превратился в одну из главных звезд лиги. Ждем подобного и от Толчинского.

Рижское «Динамо» намерено вернуть себе былую славу

Латвийский клуб в этом сезоне удивляет своей активностью на трансферном рынке КХЛ. Рижане уже подписали контракты с защитниками Занетти и Майоне, а также вернули в свои ряды Сотниекса, Виделля и Джериньша. Плюс ко всему был приобретен довольно интересный нападающий шведского «Брюнеса» Кларк, забивавший в скандинавском чемпионате в каждом третьем матче и набиравший 0,7 очков за игру. Теперь в этот список можно включить и вратаря Кристерса Гудлевскиса, еще несколько лет назад считавшегося восходящей звездой латвийского хоккея.

Стоит отметить, что возвращение голкипера в КХЛ не означает, что он стал хуже. Основным мотивом Гудлевскиса можно считать желание перезапустить карьеру, которая немного затормозилась после проигранной Андрею Василевскому конкуренции в «Тампа-Бэй». Сигналом для принятия такого решения послужила и потеря места в основном составе сборной Латвии. Там вратарская вакансия была отобрана Элвисом Мерзликиным, ставшим, в свою очередь, главным героем латышей на минувшем чемпионате мира.

Такое положение дел явно не устраивает 25-летнего вратаря, считавшегося некогда одним из самых перспективных представителей постсоветского пространства в НХЛ. Кристерс имеет за своими плечами 5 сезонов в североамериканском хоккее, где лишь в одном из них его показатели опустились ниже 91% отраженных бросков. Вероятнее всего, возвращаясь в КХЛ, Гудлевскис хочет показать своей игрой, что он все еще в порядке и готов бороться за место в НХЛ. Так что не стоит сильно удивляться, если латыш при хороших раскладах прямо в середине сезона уедет в Америку.

Кристерс имеет за своими плечами 5 сезонов в североамериканском хоккее, где лишь в одном из них его показатели опустились ниже 91% отраженных бросков. Фото arenasporta.com.ua

«Адмирал» «всё» или еще не совсем?

«Команде во Владивостоке быть!» — подобными заголовками пестрили газеты в годы создания нового клуба на Дальнем Востоке. Сейчас такая фраза уместна лишь со знаком вопроса. Команда из Владивостока настолько погрязла в финансовых проблемах, что, кажется, играть в следующем сезоне будет фарм-клубом или молодежью. Начались трудности уже давно, а смена руководства лишь ускорила близкое закрытие клуба. Ведущих игроков «Адмирал» начал терять еще в концовке прошлого сезона, когда целый ряд исполнителей, в том числе Ткачев и Налимов, перешли в «Салават Юлаев». Летом процесс расставания с хоккеистами продолжился, и скоро в клубе не останется ни одного бывшего игрока.

Бобков, Жафяров, Фищенко, Мнацян, Курашов, Ильин, Кицын… список можно продолжать, кажется, долго. Все эти игроки могли бы стать неплохим подспорьем для любого клуба КХЛ, и неудивительно, что многие из них оказались в командах уровня омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса». На прошлой неделе отток хоккеистов продолжился. На свободный рынок вышли защитники Земченок и Глазков, а также форвард Казаков. Последним, кстати, интересуется омский клуб и, скорее всего, игрок окажется именно там, чем усилит глубину состава одного из претендентов на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

В такой ситуации несколько удивляет новость о переходах двух игроков «Трактора» во владивостокский клуб. Во-первых, есть вопросы относительно самого челябинского коллектива, который с приглашением в главные тренеры Германа Титова решил пойти по довольно сомнительному пути развития. Новый коуч сходу заявил, что челябинцы будут играть в атакующий хоккей и отказался от главных трудяг команды Черникова и Петрова. Не смутил Титова и тот факт, что оба игрока стали одними из героев прошедшего плей-офф. Во-вторых, судьбу нападающих оборонительного плана связывают с «Адмиралом». Неужели игроки всерьез намерены перейти в клуб, который задерживает своим игрокам зарплату и вот-вот пойдет по стопам «Медвешчака» и «Лева»?

Челябинский коллектив с приглашением в главные тренеры Германа Титова решил пойти по довольно сомнительному пути развития. Фото omskgazzeta.ru

Короткой строкой

Обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак барса» перешел в команду из Словакии. Новость, на первый взгляд, громкая, однако речь идет всего лишь о бывшем защитнике «барсов» Андрее Первышине. После казанского этапа в карьере игрока были питерский СКА, московский ЦСКА и омский «Авангард». Минувший сезон Первышин провел в казахстанской «Сарыарке» и, откровенно говоря, уже который год «едет с ярмарки». Выезд в Словакию, похоже, конечная станция на карьерном пути 33-летнего россиянина. Любопытно, что компанию Первышину составит еще один россиянин, нападающий «Северстали» Федор Магогин, также подписавший контракт с клубом «Детва».

«Салават Юлаев» продолжает строительство новой команды путем разорения прошлогодней. Очередной жертвой перестройки стал Энвер Лисин, с которым уфимцы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Нападающий все еще способен на некоторые подвиги у чужих ворот, и поэтому проблем с новым клубом у него не было. Первой откликнулась «Сибирь», встретившая Лисина с распростертыми объятиями. В случае успешного выступления форварда вкупе с очередным непопаданием сибиряков в плей-офф можно ждать, что и расставаться они с игроком будут «с хлебом-солью» и за чемодан хороших отступных. В общем, все остались в плюсе.

На недавней встрече Путина с Лукашенко глава Белоруссии был краток — надо отменить лимит на легионеров применительно к белорусским спортсменам. К ярому фанату хоккея из дружественной страны прислушались, но далеко идущих выводов никто не делает, да и лимит отменять, похоже, не собираются. Пока все остается по-прежнему, белорусские хоккеисты продолжают менять свое гражданство. Очередной ласточкой стала смена паспорта Ильей Шинкевичем, который пошел на такой шаг ради игры за «Витязь». Подмосковный клуб, судя по всему, не слишком озабочен происходящим, поэтому и второй белорус, пополнивший команду в течение этой недели, Николай Стасенко, вскоре может стать россиянином.

Самый сок трансферного рынка начнется после 1 июля. В этот день в НХЛ открывается рынок свободных агентов, и в Россию потянется новая группа экс-покорителей Америки. Уже сейчас известно о возможном переходе защитника Педана в «Ак Барс», нападающих Кулемина и Пакаринена в «Металлург», Деарнэ из «Рейнджерс» в ярославский «Локомотив». Также станут известны имена тех, кто закроет свободные североамериканские вакансии в казахстанском «Барысе». Скорее всего, ими станут нападающие «Виннипега» и «Флориды» Кормье и Вок. Ждем.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Ак Барс» в. Билялов («Югра»)

з. Курашов («Адмирал»)

з. Педан (АХЛ)

н. Падакин («Сочи»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ) з. Охтамаа («Карпят»)

з. Токранов (СКА)

н. Глинкин («Трактор»)

н. Язьков («Металлург»)

н. Архипов (ХК «Сочи»)

н. Мусин (ХК «Сочи») ЦСКА з. Ермаков («Сибирь»)

з. Воробьев («Сибирь»)

з. Шуленин («Торпедо»)

з. Чмыхов («Сочи»)

з. Далбек (НХЛ)

н. Вей («Барыс»)

н. Коростелев (АХЛ)

н. Толчицкий (АХЛ)

з. Киселевич (НХЛ)

н. Ничушкин (НХЛ)

н. Жарков («Салават»)

н. Петров («Авангард»)

н. Ожиганов (НХЛ) СКА в. Хелльберг («Куньлунь»)

з. Токранов («Ак Барс»)

з. Дыбленко (НХЛ)

н. Бывальцев («Амур»)

н. Ли («Амур»)

н. Дергачев («Спартак»)

н. Кручинин («Трактор»)

н. Морозов («Югра»)

н. Марченко («Югра»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ) в. Коскинен (НХЛ)

з. Яковлев (НХЛ)

з. Войнов (НХЛ)

н. Ковальчук (НХЛ)

н. Торесен

н. Шипачев («Динамо М»)

н. Широков («Авангард») «Трактор» гт. Титов

н. Бергстрем («Сибирь»)

н. Глинкин («Ак Барс»)

н. Стоу («Спартак»)

н. Лапенков («Сочи») гт. Гатиятулин (СКА)

в. Францоуз (НХЛ)

з. Вишневский («Авто»)

н. Виделль («Динамо Р»)

н. Кручинин (СКА)

н. Петров («Адмирал»)

н. Черников («Адмирал»)

н. Якуценя «Йокерит» гт. Марьямяки

в. Калниньш («Динамо Р»)

з. Грант (Канада)

з. Рейни

з. Нурмиканта

з. Лева

н. Хальме

н. Монто

н. Маннинен («Эребру»)

н. Коссила (НХЛ) гт. Ялонен

н. Толванен (НХЛ)

н. Хухтала

н. Палола («Куньлунь») «Локомотив» в. Красоткин («Лада»)

в. Салак («Сибирь»)

н. Санников («Сибирь»)

н. Пулккинен («Вегас»)

н. Деарне («Рейнджерс»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Капустин («Лада»)

н. Лугин («Сочи») з. Любушкин (НХЛ)

н. Кадейкин («Салават»)

н. Полунин («Сочи»)

н. Галимов («Нефтехимик») «Металлург» гт. Яндач

з. Матушкин (Швеция)

з. Верещагин («Сибирь»)

н. Язьков («Ак Барс»)

н. Варфоломеев («Авангард»)

н. Неколенко («Югра»)

н. Расмуссен (Швеция)

н. Кулемин (НХЛ)

н. Пакаринен (НХЛ) з. Терещенко («Салават»)

з. Будкин («Сочи»)

з. Пивцакин («Авангард»)

н. Шенфельд («Торпедо»)

н. Кокарев («Витязь») «Салават Юлаев» гт. Цулыгин

в. Метсола («Амур»)

з. Терещенко («Металлург»)

н. Кугрышев («Авангард»)

н. Хохряков («Авангард»)

н. Шэн («Югра»)

н. Жарков (ЦСКА)

н. Кадейкин («Локомотив»)

н. Лаута («Авангард») гт. Вестерлунд,

в. Скривенс

в. Налимов (НХЛ)

в. Хомченко («Спартак»)

в. Дубровский («Авангард»)

з. Бартулис

з. Логинов («Сибирь»)

з. Гончаров («Спартак»)

н. Юньков

н. Саюстов

н. Зубов («Спартак»)

н. Лисин («Сибирь») «Автомобилист» гт. Мартемьянов («Амур»)

з. Вишневский («Трактор»)

з. Мамкин (Сочи)

з. Гуркин («Лада»)

н. Секстон («Нефтехимик»)

н. Белоусов

(«Лада»)

н. да Коста

н. Доус («Барыс»)

н. Литовченко («Амур») гт. Крикунов

в. Сохатский

з. Куляш («Северсталь»)

з. Мегалинский

н. Михнов

н. Симаков

н. Кинг

н. Паренто «Нефтехимик» з. Полашек («Сочи»)

н. Пуустинен («Ювяскюля»)

н. Няттинен («Ювяскюля»)

н. Руохомаа («Карпят»)

н. Галимов («Нефтехимик») з. Пиганович

з. Густафссон («Лулео»)

н. Секстон («Авто»)

н. Еглич

н. Филатов («Спартак»)

н. Ганзл («Спартак») «Торпедо» гт. Немировски

з. Орлов («Витязь»)

з. Волченков

з. Блум («Сочи»)

н. Кэйлоф («Векше»)

н. Жафяров («Адмирал»)

н. Варнаков («Динамо М»)

н. Миле («Векше»)

н. Шенфельд («Металлург»)

н. Сетдиков (ВХЛ) гт. Скудра

з. Шуленин (ЦСКА)

з. Кундратек («Куньлунь»)

н. Костицын («Динамо Минск»)

н. Даугавиньш («Спартак»)

н. Мозер («Динамо М») «Авангард» в. Бобков («Адмирал»)

в. Рамо

в. Дубровский («Салават»)

з. Покка (НХЛ)

з. Пивцакин («Металлург»)

н. Петров (ЦСКА)

н. Широков (СКА)

н. Зернов («Лада»)

н. Казаков («Адмирал») в. Фурх («Северсталь»)

н. Петерссон («Барыс»)

н. Варфоломеев («Металлург»)

н. Лаута («Салават») «Амур» в. Кашик («Злин»)

н. Филиппи («Либерец») в. Метсола («Салават»)

н. Литовченко («Автомобилист»)

н. Бывальцев (СКА)

н. Ли (СКА) «ХК Сочи» з. Будкин («Металлург»)

з. Мусин («Ак Барс»)

з. Зборовский (АХЛ)

н. Розен («Векше»)

н. Подшендялов («Спартак»)

н. Архипов («Ак Барс»)

н. Мусин («Ак Барс»)

н. Полунин («Локомотив»)

н. Рахимуллин («Лада»)

н. Бочаров («Лада») з. Полашек («Нефтехимик»)

з. Чмыхов (ЦСКА)

з. Блум («Торпедо»)

н. Лапенков («Трактор») «Спартак» в. Гудачек («Северсталь»)

з. Гончаров («Салават»)

н. Карсумс («Динамо М»)

н. Зубов («Салават»)

н. Ганзл («Нефтехимик»)

н. Даугавиньш («Торпедо»)

н. Филатов («Нефтехимик») з. Лаюнен («Куньлунь»)

з. Сходцев («Салават»)

н. Радил (НХЛ)

н. Дергачёв (СКА)

н. Подшендялов («Сочи»)

н. Стоу («Трактор») «Северсталь» в. Фурх («Авангард»)

з. Куляш («Авто»)

з. Воронин («Ермак»)

н. Эштон («Лада»)

н. Бойчак («Слован») в. Гудачек («Спартак»)

з. Евсеенко («Витязь»)

з. Стасенко («Витязь»)

н. Монс («Витязь»)

н. Кагарлицкий («Динамо М»)

н. Магогин («Детва») «Сибирь» в. Тейлор (АХЛ)

з. Логинов («Салават»)

н. Романцев («Металлург», ВХЛ)

н. Бертран («Карпят»)

н. Юнттила («Карпят»)

н. Пелтола («Таппара»)

н. Эммертон («Амбри Пиотта»)

н. Лисин («Салават») в. Салак («Локомотив»)

з. Ермаков (ЦСКА)

з. Воробьёв (ЦСКА)

з. Верещагин («Металлург»)

н. Основин («Салават»)

н. Санников («Локомотив»)

н. Тичар

н. Закриссон («Динамо М»)

н. Бергстрем («Трактор»)

н. Артемов («Динамо Мн»)

н. Энеруд

н. Энлунд

н. Горбунов

н. Коньков «Динамо М» з. Койвисто («Карпят»)

з. Миронов («Колорадо»)

н. Индрашис («Динамо Р»)

н. Закриссон («Сибирь»)

н. Мозер («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Кагарлицкий («Северсталь»)

н. Шипачев (СКА)

н. Комаров (НХЛ) н. Карсумс («Спартак») «Барыс» в. Граховина («Таппара»)

н. Панюков

н. Петерссон («Авангард»)

н. Вок (НХЛ)

н. Кормье (НХЛ) н. Вей (ЦСКА)

н. Доус («Автомобилист»)

н. Фрэттин («Лозанна») «Динамо-Минск» н. Костицын («Торпедо»)

н. Артемов («Сибирь»)

н. Литвинов («Юность»)

н. Дроздов («Юность») з. Денисов («Сайпа»)

з. Шинкевич («Витязь») «Витязь» в. Ортио («Шеллефтео»)

з. Шинкевич («Динамо Мн»)

з. Евсеенко («Северсталь»)

н. Монс («Северсталь»)

н. Стасенко («Северсталь»)

н. Комаров («Динамо М»)

н. Семин («Сокол»)

н. Кокарев («Металлург») з. Орлов («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М»)

н. Горак

н. Горохов «Адмирал» гт. Светлов з. Волченков

з. Земченок

з. Глазков

з. Курашов («Ак Барс»)

н. Жафяров («Торпедо»)

н. Кицын

н. Казаков («Авангард») «Куньлунь» гт. Тапола («Таппара»)

в. Лазушин («Лада»)

з. Кундратек («Торпедо»)

з. Мертл

з. Лаюнен («Спартак»)

н. Палола («Йокерит»)

н. Савинайнен («Югра»)

н. Лунд («Юргорден») в. Хелльберг (СКА)

з. Дялога («Спарта»)

з. Кулда («Спарта») «Слован» гл.т. Орсаг

в. Чильяк (Чехия)

в. Штепанек («Лозанна»)

з. Грман (Чехия)

з. Клок (Чехия)

з. Яношик (Словакия)

н. Червены н. Микуш

н. Геноуэй

н. Бойчак («Северсталь») «Динамо Р» в. Гудлевскис (НХЛ)

з. Майоне («Калпа»)

з. Занетти («Брюнес»)

з. Сотниекс («Лада»)

н. Виделль («Трактор»)

н. Кларк («Брюнес»)

н. Джериньш (Чехия) в. Калниньш («Йокерит»)

н. Индрашис («Динамо М»)



