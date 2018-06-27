Руководство и коллектив ООО «Карсар» поздравляют ректора КГАУ с юбилеем

Джаудат Файзрахманов празднует 70-летие

Фото: Джаудат Ибрагимович Файзрахманов, ректор КГАУ

Сегодня, 27 июня, 70-летний юбилей отмечает ректор Казанского государственного аграрного университета Джаудат Файзрахманов. К многочисленным поздравлениям именинника присоединяется команда ООО «Карсар» во главе с президентом компании Альфредом Шигабутдиновым.

«Многоуважаемый Джаудат Ибрагимович!

Мне очень приятно поздравить Вас с юбилеем лично от себя и всего коллектива ООО «Карсар». Вы не только замечательный человек, но и блестящий ученый, талантливый преподаватель, опытный хозяйственник, благодаря которому значительно вырос престиж Казанского государственного аграрного университета.

Вся Ваша трудовая деятельность — ярчайшей пример служения благороднейшему делу — научному и преподавательскому труду. Мне, выпускнику Казанского сельхозуниверситета, приятно видеть у руля нашей альма-матер надежного и ответственного человека. Мы знаем Вас много лет как одаренного и целеустремленного человека, обладающего твердым характером и житейской мудростью. Простой арский паренек, который ни слова не знал по-русски, сегодня вырос до академика сельскохозяйственной отрасли и видного научного деятеля. Ваш профессиональный путь и безграничная любовь к своему делу — поистине пример для подражания молодого поколения.

Говоря о Ваших заслугах, уважаемый Джаудат Ибрагимович, хочу сказать Вам спасибо за то, что создали в республике научную базу для сельскохозяйственной отрасли. Даже в самые тяжелые для страны и республики времена вы боролись за университет, за его коллектив, за студентов. Благодаря Вашим усилиям, Вашему стратегическому мышлению, дальновидности и организаторским способностям наш университет сегодня входит в число лучших аграрных университетов страны, динамично развивается, является признанным центром инноваций. И за это берет гордость!

Уважаемый Джаудат Ибрагимович! Благодаря опыту, компетентности и энергии коллектива университет готовит лучших специалистов, способных решать самые сложные задачи, что так важно для сельскохозяйственной отрасли. В университете сложилась уникальная атмосфера, позволяющая каждому выпускнику стать не только профессионалом, но и яркой личностью.

Уважаемый Джаудат Ибрагимович, Вас также знают как многогранную личность. Разработанные Вами основные положения и рекомендации по формированию научно-производственной системы в молочном скотоводстве и кормопроизводстве, методики по совершенствованию оптимального состава и использования сельскохозяйственной техники, а также комплекс моделей кормопроизводства нашли практическое применение во многих хозяйствах Республики Татарстан. Ваш вклад в развитие сельского хозяйства республики просто огромен!

Уважаемый Джаудат Ибрагимович, я и мой коллектив желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и реализации всего задуманного! Пусть Вас никогда не покидает удача и всегда окружает тепло, любовь и уважение родных, близких и друзей!»

С уважением,

Президент ООО «Карсар» Альфред Шигабутдинов

и коллектив.