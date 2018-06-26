Казанский филиал Российского государственного университета правосудия открывает новые специальности и строит общежитие

Приемная кампания-2018: Что нового предлагают вузы абитуриентам?

Фото: КФ РГУП

Сдача ЕГЭ позади, но впереди не менее ответственный период для выпускников — решить на кого учиться и в каком вузе. Юридическое направление по-прежнему востребовано, соответствующие факультеты есть во многих вузах, поэтому к выбору стоит подойти ответственно. Если школьник решил в какой сфере юриспруденции мечтает работать, то сделать выбор еще проще. К примеру, если в планах построить карьеру судьи, то один из вариантов — Российский государственный университет правосудия — вуз по подготовке специалистов для судебной системы.

Новые направления в вузе — новые шансы найти себя в жизни

Российскому государственному университету правосудия в 2018 году исполнилось 20 лет. У вуза 11 филиалов, один из них находится в Казани. Казанский филиал был открыт одним из первых и свою историю ведет с 2001 года. Вуз целенаправленно готовит специалистов для судов, так что если абитуриент решил строить карьеру в судебной системе, то это наилучший вариант. Хоть большинство выпускников и трудоустраиваются в суды, но это не единственная сфера деятельности — работу находят и в прокуратуре, и следственном комитете, и в коммерческих организациях, и адвокатуре.

В этом году вуз открыл три новых направления:

«Судебная и прокурорская деятельность» — это программа высшего образования уровня «специалитет» со сроком обучения 5 лет по очной и 5 лет 8 месяцев по заочной форме. Она предусматривает более глубокую подготовку в области организации судебной деятельности. Диплом об окончании дает право работы на руководящих должностях и поступления в аспирантуру. Одно из преимуществ специалитета — срок обучения на год меньше, нежели на бакалавриате+магистратуре. Но вуз также продолжает обучение юристов по двухуровневой болонской системе. «Государственное и муниципальное управление» — это магистерская программа со сроком обучения 2 года 3 месяца по заочной форме. Интересна она будет обучающимся по специальности «менеджмент» в вузе, которые ранее могли получить только степень бакалавриата. В этом году вуз получил лицензию по магистерскую программу, дав выпускникам более широкие возможности. «Право и судебное администрирование» — это программа среднего профессионального образования, рассчитанная на 2 года 10 месяцев. Выпускники смогут работать в судебной системе.

— По многочисленным просьбам выпускников, которые желали продолжить обучение в нашем вузе, мы открыли магистерскую программу «Государственное и муниципальное управление». Освоив ее, можно будет работать в федеральных органах государственной власти, органах власти субъектов, местного самоуправления, в различных аналитических структурах, взаимодействующих с органами власти, — говорит Алсу Гарифуллина, заместитель директора по учебной и воспитательной работе, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского филиала РГУП.





В этом году Казанский филиал Российского государственного университета правосудия открыл три новых направления



Обратим внимание, что в Казанский филиал Российского государственного университета правосудия можно поступить не только после 11-го класса, но и после 9-го, как на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости обучения. По направлению «Право и судебное администрирование» предусмотрено 28 бюджетных мест, по программе «Земельно-имущественные отношения» — 10. Уровень среднего профессионального образования крайне востребован. Средний балл аттестата у абитуриентов прошлых лет, поступающих на бюджетные места, равнялся 4,9. В дальнейшем выпускники СПО могут получить высшее образование по ускоренной программе, сократив срок обучения на 1 год.

Практика с первого курса и гарантированное трудоустройство

Что отличает Казанский филиал Российского государственного университета правосудия?

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, в том числе судьи в отставке и работающие по совместительству практикующие судьи, доктора и кандидаты наук, заслуженные юристы, почетные работники судебной системы, члены научно-консультативных советов Верховного суда РТ и Конституционного суда РТ. Востребованность выпускников. 80 процентов окончивших Казанский филиал РГУП находят работу по специальности в первый год после получения диплома. Вуз взаимодействует с потенциальными работодателями и содействует трудоустройству. Стажировка наиболее подготовленных студентов в «Юридической клинике» — структурном подразделении вуза, где оказывают правовую помощь социально незащищенным слоям населения на безвозмездной основе. Нуждающимся помощь — учащимся практика.

Поскольку РГУП специализированный вуз, то его студенты имеют возможность стажироваться в судах

— Российский государственный университет правосудия — специализированный вуз по подготовке специалистов для судебной системы, поэтому мы уделяем большое внимание практической подготовке. К примеру, студенты обучающиеся по специальности «Право и организация социального обеспечения» стажируются в Пенсионном фонде или в службах социальной защиты. По направлениям «Право и судебное администрирование», «Юриспруденция» — в Верховном суде, Арбитражном суде, районных, городских судах республики и других субъектов России, — говорит Алсу Гарифуллина, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Казанского филиала РГУП.

Вуз сотрудничает с Верховным судом РТ, Арбитражным судом РТ и Арбитражным судом Поволжского округа. Судьи Верховного суда проводят занятия со студентами, начиная с 3-го курса. Судьи и работники аппарата Арбитражного суда — со студентами выпускных курсов юридического факультета по программе подготовки секретарей судебного заседания. По результатам обучения выпускники трудоустраиваются в Арбитражный суд РТ.

— Приказом директора филиала создана Комиссия по распределению выпускников в органы судебной системы и ведомственные организации Татарстана, в которую входят председатели судов, представители Управления судебного департамента РТ, Министерства юстиции РТ. Еще на этапе обучения члены комиссии знакомятся со студентами, а по итогам предлагают конкретные вакансии. В состав государственной экзаменационной комиссии так же включены представители работодателей, которые оценивают потенциал выпускников и предлагают им трудоустройство, — говорит Алсу Гарифуллина, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Казанского филиала РГУП.

Не учебой единой и под неусыпным контролем



Еще одна важная особенность вуза — это то, что здесь уделяют внимание не только образованию, но и дисциплине, посещаемости, взаимодействию с родителями.

— Родители могут своевременно получать информацию о достижениях детей, а также о пропусках занятий или академической задолженности. Мы проводим собрания, приглашаем на ежегодную церемонию «Студент года», где родители могут порадоваться за успехи своих детей, — говорит заместитель директора по учебной и воспитательной работе.

Студенты Казанского филиала РГУП принимают участие в городских, республиканских и всероссийских конкурсах и фестивалях



Студенческая жизнь — это не только лекции и сессия, но яркое, насыщенное событиями внеучебное время. Можно зажечь в вокальной студии «Jazz beet», танцевальной — «Grandes Provice Crew» или команде КВН, которая, кстати, два года подряд становится победителем игр КВН и награждается поездкой на международные игры «КиВиН» в Сочи. Все филиалы вуза участвуют в студенческом фестивале «Созвездие РГУП».



— В университете работает студенческий совет, который включает в себя научное общество, волонтерское движение, школу кураторов, школу наставников, студенческий клуб, клуб дебатов, клуб интеллектуальных игр, спортивный сектор, сектор внешних связей, студенческую службу безопасности. Первокурсники знакомство с вузом начинают с интерактивной игры «Форд Боярд», проводимой до начала учебного года. Наши студенты принимают участие в городских, республиканских и всероссийских мероприятиях. Одним из последних достижений Казанского филиала РГУП стала победа Дианы Сафиной, которая в Республиканском конкурсе «Эковесна 2018» в номинации «Самый активный студент» заняла 2-е место, — говорит Алсу Гарифуллина.

На новый корпус и общежитие выделено 500 млн рублей

Российский государственный университет правосудия имеет государственную аккредитацию и соответственно все льготы, положенные студентам, в том числе отсрочку от армии. В головном вузе есть военная кафедра, на которой готовят офицеров запаса по военно-учетной специальности «Судебная работа». Студенты филиалов выезжают в Москву на военные сборы, по итогам обучения им присваивается воинское звание лейтенанта юстиции с одновременным зачислением в запас. Конкурс на военную кафедру большой — нужна не только зачетка с положительными оценками, но и крепкое здоровье, и физическая подготовка.

В рамках бюджетного финансирования вузу выделено 500 млн рублей на строительство общежития на 170 мест со спортивным комплексом, а также нового семиэтажного учебного корпуса



Вуз проводит профориентационную работу — это дни отрытых дверей и выездные мероприятия в школах, конкурсы и олимпиады на тему права. Учащиеся старших классов могут испытать себя в Межрегиональной олимпиаде по праву «Фемида», победители и призеры которой имеют право на зачисление в Российский государственный университет правосудия или любой из его филиалов на бюджетное место.

В этом году Казанский филиал примет около 600 человек. Сейчас здесь обучается более 2 тысяч студентов. В рамках бюджетного финансирования вузу выделено 500 млн рублей на строительство общежития на 170 мест со спортивным комплексом, а также нового семиэтажного учебного корпуса. Проектные работы ведет ГУП «Татинвестгражданпроект». Завершить строительство планируется к 2020 году.

Партнерский материал