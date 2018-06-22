В Казани разрешили протестовать против повышения пенсионного возраста — но очень издалека

«Нельзя было начинать с удара под дых»: как пенсионный возраст становится главным вопросом политповестки

Фото: Максим Платонов

Два митинга протеста против повышения пенсионного возраста по обращениям, поступившим от региональных отделений «Справедливой России» и КПРФ, согласовал казанский горисполком — невзирая на ограничения, наложенные на проведение публичных мероприятий в период ЧМ-2018. А сами горожане всерьез собираются еще встать в одиночные пикеты. «Реальное время» узнало, кто, где и когда будет протестовать, к чему это может привести, а также выяснило мнение экспертов о реформе.

«И пусть штрафуют!»

Страсти по обнародованному правительством неделю назад плану пенсионной реформы кипят даже на фоне ЧМ-2018. А у тех, кому по нынешним законам до пенсии рукой подать, возмущение вообще зашкаливает.

Накануне в группах WhatsApp начало распространяться сообщение: «В следующие выходные — все в парк Победы на одиночный пикет против пенсионной реформы, стоять будем по очереди». Пыл инициаторов не охладили даже предупреждения юридически продвинутых участников чатов об административной ответственности за «выступления» во время мундиаля.

— И пусть штрафуют. Я больше потеряю, если не отобьемся от этой реформы, — заявила корреспонденту «Реального времени» Ирина Р. — У меня пенсию отодвинули на шесть лет — на сколько штрафов ее хватило бы?..

Больше 150 не собираться

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горисполкома, согласованы два митинга. Первый проведет 30 июня в Юдино перед ДК железнодорожников «Справедливая Россия». Начало мероприятия — в 10.00, ожидается, что участвовать в нем будут 150 человек. Второй — 1 июля — организует КПРФ, также в десять утра. С местом исполком еще не определился — либо в Юдино, либо в Дербышках перед ДК имени Саид-Галеева.

Уведомления о проведении пикетов в исполнительный комитет Казани не поступали. А что касается призывов в соцсетях участвовать в одиночных пикетах в парке Победы, то, похоже, это до казанцев дошел «звон» из Набережных Челнов. Там 22 июня в одноименном парке партия «Коммунисты России» проводит акцию, посвященную Дню памяти начала Великой Отечественной войны. Причем протест, как следует из объявления на официальном сайте партии, предусмотрен многоплановый: «Против повышения пенсионного возраста, цен на бензин, налогов».

Организаторам же митинга с требованием отставки российского правительства, недопущения повышения пенсионного возраста и роста ставки НДС исполком Набережных Челнов не отказал, но предложил провести эту акцию 1 июля в поселке ЗЯБ с 7 до 10 утра. На бульваре же Энтузиастов, где организаторы планировали собрать на митинг 500 человек, по сообщению чиновников, в заявленное организаторами митинга время планируется «другое мероприятие».

А за несогласованные протесты в Казани в дни мундиаля, напоминают в казанском горисполкоме, на нарушителей будут оформляться протоколы по ч. 1 ст. 20.2 КОАП РФ. Наказание по этой статье — за нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования — варьируется от административного штрафа от десяти до двадцати тысяч рублей для физлиц до ста тысяч рублей штрафа для юрлиц, но каким именно оно будет в каждом конкретном случае, решит суд.

Не стоит «дергать за хвостик», когда есть другие резервы

— Пенсионная система — вещь сложная, потому что там пересекаются финансовые интересы государства и людей, финансового рынка, рынка труда, — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. — Соответственно, нельзя дернуть за один хвостик и сразу достичь какого-то чуда. И в мире нет одинаковых пенсионных систем, они все отражают общественно-экономическое устройство каждой страны. То, что предлагают нам, — это решение исключительно фискального вопроса, вопроса сборов и выплат. Действительно, есть большой дефицит по сборам с работодателей в Пенсионный фонд и эту дыру надо как-то затыкать. Теоретически можно повысить взносы. Но они в России и так одни из самых больших в Европе. Второй вариант — уменьшить число тех, кто получает пенсию. Либо через повышение необходимого для получения пенсии стажа — это уже несколько лет и происходит, либо за счет повышения пенсионного возраста. Во втором случае с тех, кто еще работает, берутся еще и дополнительные взносы за эти годы. Соответственно, у нас дыра чисто по пенсиям по старости будет на какое-то время закрыта. Эта дыра составляет порядка триллиона рублей. Эффект от изменений пенсионного возраста в первый год составит около 200 миллиардов. Дальше этот эффект будет накапливаться. Но потом пойдет вниз, потому что люди живут дольше, и, соответственно, выплаты опять начнут нарастать. И опять придется либо повышать пенсионный возраст, либо действительно проводить пенсионную реформу. Ибо то, что происходит сейчас, не пенсионная реформа, а сдвижка пенсионного возраста, называть которую реформой по меньшей мере странно.

Эксперт считает, что повышение пенсионного возраста — дело неизбежное. Вопрос — как его повышать. Не стоит, по его мнению, применять это к тем группам, которым в ближайшее время предстояло выйти на пенсию:

— В международной практике такое делалось только в тех странах, которые находились в состоянии банкротства, а у нас — макроэкономическая стабильность. В таких условиях все надо делать заранее. Например, в Германии пенсионный возраст было решено повысить до 67 лет, они начали через 5 лет после принятия решения и растянули этот процесс на 18 лет, и это правильно. Пенсионная система — это общественный договор. Есть некие устоявшиеся договоренности между государством, обществом, работниками, работодателями. То, что их надо менять, было понятно уже давно. Но никто не мешал это сделать заранее!

Есть и второй «резерв», который, по мнению Табаха, надо использовать — это разного рода «досрочники», которые выходят на пенсию чуть ли не с сорока лет. Целесообразность таких «подарков» учителям, медработникам, военным, которые не служили в горячих точках, а «протирали штаны» в качестве столоначальников в тыловых штабах, вызывает у эксперта сомнение. Потому что и после раннего выхода на пенсию учителя и врачи продолжают работать до глубокой старости, а вредные производства не аттестовались десятилетиями.

— Может, артистов балета не провожать в 42 года на пенсию, — рассуждает эксперт, — а давать им пособие на время переподготовки? И пусть они дальше работают на общих основаниях: преподают, организовывают курсы танцев… У нас таких — 30 процентов от общего числа лиц пенсионного возраста!

Еще одна сторона вопроса — это то обстоятельство, что, несмотря на высокий процент отчислений в Пенсионный фонд, предприятия платят на самом деле мало, уводя расчеты с работниками в «конвертную» зону:

— На общем уровне падения вызывает вопросы осмысленность взимания взносов в Пенсионный фонд только с фонда оплаты труда. Нужно думать, за счет чего это делать, — может, за счет акцизов на водку и табак. Может, следует сказать молодым людям, что они в будущем получат только пособие, которое позволит не умереть с голоду, а дальше, дескать, ребята, копите сами… А может, надо повысить стоимость обналички… Факт тот, что предлагаемые сегодня меры не решат проблем, а только отложат их во времени. И российский министр финансов 2030 года или 2028 года будет принимать новые непопулярные решения. А нужно не популярные решения принимать, а решать проблему системно. Глобально менять систему! Возможно, социальные взносы изжили себя как институт, и финансировать пенсионную систему нужно другим образом…

Прогноз экспертов: решение «поправят»

— Я думаю, что решение будет принято, но его поправят, — ответил Антон Табах на вопрос «Реального времени», возымеют ли действие народные протесты. — Масштаб и глубина поправок будут зависеть от интенсивности протестов населения. В ближайшие годы под эту реформу попадут порядка десяти миллионов человек. Наверное, вместо того, чтобы начинать с удара под дых, а потом говорить: «А сейчас мы все будем делать системно», надо было вначале посмотреть, как это было сделано у других… Есть ощущение, что вопросы вызывает не само повышение пенсионного возраста, а то, что система остается крайне жесткой и остается слишком много льготников. Почему люди, которые ничем особо это не заслужили, могут уходить на пенсию в 40 лет, тогда как остальные будут уходить в шестьдесят пять?

С Табахом солидарны и другие эксперты. К примеру, в опубликованном на днях фондом «Петербургская политика» докладе «Пенсионный прорыв. Первые итоги» с 40-процентной вероятностью предсказывается «компромисс по инициативе власти».

Между тем критики жесткого сценария предлагают свои варианты пенсионной реформы.

С требованием вообще не увеличивать пенсионный возраст выйдут на митинг представители «Справедливой России». Об этом «Реальному времени» сообщила председатель регионального отделения Рушания Бильгильдеева, пояснив, что при нынешнем уровне здравоохранения и продолжительности жизни мужчин повышение для них пенсионного возраста означает вообще лишение пенсии:

— К нам на днях пришла женщина. У нее муж на пенсии прожил один день! А так многие мужчины будут вообще умирать на работе… И где найти работу людям за пятьдесят, если сейчас ее не могут найти женщины старше сорока пяти?

Кроме того, считает Бильгильдеева, предлагаемая правительством пенсионная реформа ударит по демографии:

— Многие женщины, выходя на пенсию, помогают детям растить внуков. Если они будут работать, значит, некому будет сидеть с детьми. А вы знаете, какая у нас ситуация в Татарстане с детскими яслями. Многие семьи просто не рискнут рожать! Надо наложить запрет на повышение пенсионного возраста до 2030 года и одновременно ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Надо отменить налоговые льготы по возврату НДС для экспортеров сырья. И надо принять закон о страховых пенсиях, который бы предусматривал зависимость размера пенсии от страхового стажа и заработной платы.

Ввести прогрессивную шкалу налогообложения и использовать «ресурсы», связанные с экспортом сырья, предсказуемо предлагает и КПРФ. Член фракции КПРФ в Госсовете РТ Артем Прокофьев заявил «Реальному времени»:

— Ни в одной развитой стране богатые и бедные не платят одинаковые налоги. А сырьевые ресурсы на мировом рынке Россия продает по ценам ниже рыночных, и потом на этом зарабатывают посредники — это несправедливо и нерационально…