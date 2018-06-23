Опрос предпринимателей: нужно ли брать детей с собой на работу

Мы оказываем медицинские услуги, а создание детской зоны влечет за собой не только наличие игрушек, но и нахождение там воспитателя. Когда врач ведет прием, он не может забежать и посмотреть, как там, в детской зоне, ребенок. Надо понимать в каких учреждениях эту площадку можно разместить, а в каких нет. Если мы рассматриваем офисные профессии, то в таких компаниях детскую зону организовать можно. Инициатива неплохая, вопрос в том, насколько она будет живой. Существенно проще, это показывает и западный опыт, делать хоум-офис: переключил сотрудника на дистанционную работу и не надо формировать рабочее место, детскую зону.



Представляете, мама топ-менеджер ведет переговоры и в это время рядом находится ребенок — это же нереально. Конечно, все зависит от деятельности человека, если мама бухгалтер, то ее это будет напрягать. Иногда проще нанять человека, который будет сидеть с ребенком, чем заниматься организацией детской зоны. К тому же ее создание процесс недешевый. Мы не учитываем безопасность, если что-то произойдет с ребенком на рабочем месте, то с работодателя «шкуру» снимут. Вы не представляете, что значит получить разрешение на детсад. Если пришел с ребенком на работу, то надо нести за него полную ответственность.