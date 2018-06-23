Опрос предпринимателей: нужно ли брать детей с собой на работу
Бизнесмены — совместимы ли офис и детский сад
Работающие родители порой сталкиваются с ситуацией, когда ребенка приходится брать с собой в офис. В этом случае значительным подспорьем было бы наличие в организации детской игровой зоны. Если в России подобная услуга редкость, то в западных компаниях при необходимости могут открыть корпоративный детский сад. Бизнесмены рассказали «Реальному времени» об отношении к детской зоне в офисе. Мнения о подобном сервисе разделились.
Руководитель компании, в которой работают около 200 человек, создал специальную детскую зону в офисе компании. Цель была в том, чтобы родители могли без стеснения брать детей на работу, если такая необходимость вдруг возникает. Как вы относитесь к такой инициативе? Есть ли у вас похожая практика и ваше отношение как руководителя к тому, что сотрудник может приводить ребенка на работу?
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Артур Уразманов генеральный директор клиник «Звезда»
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Мы оказываем медицинские услуги, а создание детской зоны влечет за собой не только наличие игрушек, но и нахождение там воспитателя. Когда врач ведет прием, он не может забежать и посмотреть, как там, в детской зоне, ребенок. Надо понимать в каких учреждениях эту площадку можно разместить, а в каких нет. Если мы рассматриваем офисные профессии, то в таких компаниях детскую зону организовать можно. Инициатива неплохая, вопрос в том, насколько она будет живой. Существенно проще, это показывает и западный опыт, делать хоум-офис: переключил сотрудника на дистанционную работу и не надо формировать рабочее место, детскую зону.
Представляете, мама топ-менеджер ведет переговоры и в это время рядом находится ребенок — это же нереально. Конечно, все зависит от деятельности человека, если мама бухгалтер, то ее это будет напрягать. Иногда проще нанять человека, который будет сидеть с ребенком, чем заниматься организацией детской зоны. К тому же ее создание процесс недешевый. Мы не учитываем безопасность, если что-то произойдет с ребенком на рабочем месте, то с работодателя «шкуру» снимут. Вы не представляете, что значит получить разрешение на детсад. Если пришел с ребенком на работу, то надо нести за него полную ответственность.
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Рамиль Измайлов генеральный директор «ПТК-Пружинный проект»
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Отрицательно отношусь. Получается, что человек будет находиться и не на работе, и не с ребенком. Для этих целей существует детский сад, частные садики, ясли. Некоторые руководители смешивают благотворительность и работу. Например, не увольняют сотрудника из-за того, что у него трое детей или ипотека. Это неправильный подход. С ребенком то же самое: если не с кем оставить ребенка, то есть компании, которые этим занимаются. Если детская зона в офисе, то человек на работе думает: «Как там мой ребенок». У него в мыслях раздрай, сотрудник не будет 100-процентно присутствовать на работе, концентрироваться на одном деле. Эффективность его труда упадет. Наша компания не сможет у себя организовать детскую зону, нет возможности ею заниматься.
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Руслан Хабибрахманов директор АН ФЛЭТ
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Отношусь к этому положительно: человеку должно быть комфортно на работе. И если он приводит на нее ребенка, то значит, других вариантов не было. Для таких ситуаций желательно создать условия, понятно, что не у всех есть возможности для создания места для игры. Но я считаю, что это здоровая идея, потому что иногда и клиенты приходят с детьми. Мы сами сейчас организуем в одном из офисов детскую зону, в перспективе сделаем ее и во всех остальных.
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Ильдар Галеев генеральный директор РА «Ремарк»
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Не думаю, что работа — это лучшее место для ребенка. Иногда приводить наверное нужно, чтобы он понимал, чем занимаются родители. Недавно в компании мы проводили День защиты детей, устраивали детский корпоратив, провели экскурсию по компании. Я думаю, что этим и надо ограничиться. Надо решать проблему, с кем и где оставить детей, а организовывать детскую зону на работе я бы не стал.
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Роман Котенков директор филиала ТЦ «Республика»
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В офисе, где работают 200 человек, такая практика имеет место. Есть яркий пример — Mail.ru. Они организовали детскую зону, в компании демократичный подход и поэтому детская зона в ней уместна. В других областях бизнеса я не вижу необходимости устраивать детскую и ясельную зону. В моем торговом центре это неприемлемо, хотя у нас детское направление. У меня сотрудников в 10 раз меньше, и не вижу смысла выделять нового работника для организации детского досуга. Подобный формат подходит компаниям, которые в своей основе носят свободный дух творчества: дизайнеры, IT-специалисты. У нашей организации нет необходимости в детской зоне.
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Ильдар Аюпов руководитель дизайн-студии «Теория»
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Слышал об организации детской зоны в студии Артемия Лебедева. Этот опыт оказался неудачным: родители начинали использовать такую возможность, как настоящий детский садик и требовать слишком многого. Я отношусь к подобной инициативе положительно. Когда работал в США, сотрудники с двух-трехмесячным ребенком приходили на работу и ничего страшного не происходило. У них отпуск по уходу за ребенком длится 3 месяца, поэтому берут детей в офис. Ничего страшного в этом нет, главное, чтобы было понимание со стороны руководства и спокойное отношение коллег. У нас оплачиваемый декрет полтора года и его можно продлить еще на полтора года, поэтому подобная инициатива вряд ли приживется.
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Зоя Тетруашвили руководитель сети соляных пещер «Стоуни»
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К подобной инициативе отношусь положительно. Мой бизнес связан с детьми, и первое время я нанимала на работу женщин с детьми в возрасте от полутора до семи лет. И не запрещала сотрудницам брать детей с собой. Отдавала предпочтение мамам, потому что в моей сфере они работают более мотивированно. Сейчас уже сложился костяк сотрудников и 9 месяцев я не искала персонал. Если в детской зоне в офисе будет находится воспитатель, то я обеими руками за подобную инициативу. Если же за ребенком придется присматривать сотруднику, то лучше трудиться удаленно.
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Марина Милюкова бренд-директор ООО «Лаборатория «Реал Тонус Хаер»
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Как мама двоих детей, вспоминая свой прошлый опыт, я бы к такой инициативе отнеслась хорошо. Мне несколько раз приходилось брать ребенка на работу. В то время я работала в бухгалтерии, и ребенок играл там со скрепками около четырех часов. Как женщина руководитель я тоже отнеслась бы к такой ситуации с пониманием, потому что самый сложный период для женщины, когда у нее уже есть двое-трое детей и она все еще хочет и может работать. Все это совместить сложно, и если создать удобные условия, то это повысит лояльность сотрудника к компании. Если сотрудник важен и нужен, то это будет взаимовыгодным сотрудничеством.
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