Карлуш Кейруш: «Мы бы применили наше секретное оружие, но его нет. Все на поле решает футбольный бог»

«Принцы Персии» собираются играть с Испанией на победу

Фото: Максим Платонов

Накануне в Международном аэропорту «Казань» приземлился борт с футболистами сборной Ирана, после первого тура захватившими лидерство в группе В. Завтра, в 21.00, «принцы Персии» проведут в столице Татарстана первый в своей истории матч с чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы — сборной Испании, после которого станет ясно — сможет ли азиатская команда посрамить специалистов, сразу после жеребьевки определивших бесспорными фаворитами этой группы испанцев и португальцев. Сегодня же на стадионе «Казань Арена» состоялись официальная тренировка иранцев и пресс-конференция их главного тренера Карлуша Кейруша. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»

Для завтрашних соперников результат стартовых матчей на ЧМ определился в самых концовках, и в обоих поединках ключевыми стали стандарты. Испанцы, превосходившие чемпионов Европы по ходу большей части поединка, пропустили гол, который самонаводящимся ударом со штрафного забил Криштиану Роналду. Иранцам же даже не пришлось искать в своих рядах мастера исполнения штрафных — достаточно было навесить на ближнюю штангу, чтобы форвард марокканской сборной Азиз Бухаддуз головой в падении забил, скорее всего, самый красивый автогол этого мундиаля.

Победа одной из сильнейших сборных Азии в матче, где предпочтительнее смотрелся ее соперник, если не изменила расклад сил в группе, то дала подопечным Кейруша серьезный шанс вмешаться в борьбу за одну из двух путевок в плей-офф, которые заблаговременно были вручены командам с Пиренеев. На волне нежданно-негаданно вытянутого счастливого билета иранские футболисты получили заряд храбрости перед встречей с одной из сильнейших сборных мира, и центральный защитник Рузбех Чешми, отыгравший все 90 минут против марокканцев, заявил: « У нас нет давления и дрожи в коленках от лидерства в группе, но есть чувство ответственности. У нас есть качества, за счет которых мы можем как минимум не проиграть».

Укомплектована команда на зависть многим — основу составляют как опытные, так и вступающие в пору расцвета игроки ведущих клубов Ирана

Знал бы игрок «Эстегляля» заранее, что с ним произойдет, лучше бы промолчал. Вскоре после матча на тренировке в подмосковной Баковке, где живет и готовится его сборная, он получил травму и выбыл до конца турнира. Проблем эта потеря штабу команды создала, но на настрое игроков и их наставника не сказалась.

А действительно, чего бояться храбрым персам в поединке с опустившейся уже на 10-е место рейтинга ФИФА «красной фурией»? Свой отбор на ЧМ иранцы выиграли за явным преимуществом, не проиграв в третьем азиатском раунде ни одного из 10 поединков и на 7 очков опередив другого участника мирового первенства — Южную Корею. Укомплектована команда на зависть многим — основу составляют как опытные, так и вступающие в пору расцвета игроки ведущих клубов Ирана — «Персеполиса» и «Эстегляля», а также футболисты, выступающие в чемпионатах Греции, Бельгии, Швеции, Голландии, России. К числу последних относятся защитники Мохаммади из «Ахмата» и Эззатоллахи, проведший окончание минувшего сезона в аренде в «Амкаре», а также первый легионер в истории иранского футбола, 23-летний любимец болельщиков «Рубина» Сердар Азмун, впервые надевший футболку казанского клуба еще в 2012-м.

Минувший сезон, первый после возвращения нападающего из «Ростова», где он завоевал серебряные медали первенства Премьер-лиги и участвовал в Лиге чемпионов, не стал для него, как и для всего «Рубина», особенно удачным (всего 5 голов в 26 матчах), но то, что благодаря Азмуну как минимум половина стадиона в среду вечером будет болеть за иранцев, не вызывает сомнения. Сомневающихся отсылаю к реакции трибун «Казань Арены» на гол Азмуна в ворота сборной России в товарищеском матче, состоявшемся в октябре прошлого года. Так что даже несмотря на то, что испанские СМИ объявили об ожидаемом приезде в Казань 15 тысяч поклонников Пике и Диего Косты, Сердар Азмун и его команда, да еще в городе, пропитанном так глубоко чтимыми в Иране мусульманскими традициями, будет чувствовать себя как минимум не в гостях. А скорее всего, почти как дома.

Сейчас у Карлуша Кейруша появился шанс стать первым тренером в истории иранского футбола, который выведет команду в плей-офф

Станут ли самые стильные самыми сильными?

В канун ЧМ сборная Ирана стала одним из главных «околофутбольных» ньюсмейкеров грядущего турнира. Американская фирма Nike испугалась ужесточения санкций против азиатской страны в связи с выходом США из иранской ядерной сделки и не выполнила обязательств по поставке экипировки для сборной Кейруша, причем сделала это буквально перед самым отъездом команды в Россию. Футболисты и опекающие их структуры ответили более чем достойно — игрокам пошили такие костюмы, надев которые, и без того «породистые» спортсмены стали и вовсе неотразимыми. После фотосессии журналисты признали «принцев Персии» самой стильной командой первенства. Понятно, что на поле иранцы выйдут не в пиджаках и солнечных очках, соответствующая спортивная экипировка в авральном режиме тоже нашлась, и теперь задача у самых стильных — показать и свою футбольную силу.

Сейчас у Карлуша Кейруша появился шанс стать первым тренером в истории иранского футбола, который выведет команду в плей-офф. Сам 65-летний наставник в особых представлениях не нуждается, он стал известен в футбольном мире уже почти 30 лет назад, когда дважды (в 1989-м и 1991-м) сделал 20-летних футболистов из родной Португалии чемпионами мира и выпустил на орбиту таких будущих мегазвезд, как Луиш Фигу и Руй Кошта. В сборных у Кейруша всегда получалось неплохо — помимо Ирана он вывел на ЧМ-2002 команду ЮАР, да и сейчас расторгнутый было контракт с иранской федерацией был в течение какой-то пары недель возобновлен.

Карлуш Кейруш: «Испании не удастся взять нас под контроль психологически»

В предматчевой пресс-конференции приняли участие Карлуш Кейруш и один из самых опытных футболистов сборной (75 игр, 8 голов) — 34-летний защитник греческого АЕКа Масуд Шоджаеи. Ажиотаж вокруг встречи представителей иранской сборной с журналистами был так велик, что ведущие мероприятия дали фотографам на съемку 5 минут, после чего буквально выпроводили их из зала, включая пару иранских женщин-фотокорреспондентов в непременных платках на голове.

— Мы испытываем глубокие чувства от того, что наша сборная выступает на чемпионате мира и имеет уникальную возможность сыграть с одним из главных претендентов на победу в турнире — сборной Испании. Мы счастливы такой возможностью. Мы готовы к тяжелой игре и будем стремиться к победе, потому что в этом случае решится многое, — сказал во вступительной речи наставник иранцев.

Ажиотаж вокруг встречи представителей иранской сборной с журналистами был так велик, что ведущие мероприятия дали фотографам на съемку 5 минут, после чего буквально выпроводили их из зала

— Какие рекомендации вы дали и еще дадите своим игрокам?

— Уверен, что завтра мы выдадим хорошую игру. Мы работали с максимальной отдачей, мы должны уважать целостность и честность футбола. У Испании очень сложная игра, основанная на контроле мяча, у них непредсказуемый стиль. Мы должны действовать как сплоченная команда, должны чаще завладевать мячом, должны смотреть на игру с оптимизмом. У Испании много суперзвезд, начиная с Иньесты, все знают эти имена, но и у нас есть замечательные игроки. Чем тяжелее будет для нас игра, тем, уверен, мои парни больше будут концентрироваться и выкладываться. Мои игроки — настоящие бойцы, они способны на многое. Будем играть честно, справедливо, с уважением к сопернику. Мы должны показать свою лучшую игру.

— Вас удивил уход Лопетеги из сборной Испании? Вы хорошо знаете Йерро, сложно будет действовать против него?

— В футболе всегда происходит много непредсказуемых вещей. В сборной Испании сложилась уникальная ситуация. Ирония судьбы заключается в том, что в жизни я всегда старался привлечь Йерро в свои команды, и вот теперь мы стали соперниками. Я его уважаю, даже обожаю. Он профессионал, справедливый человек, он сможет объединить команду, которая могла оказаться на грани раскола. Он очень квалифицированный специалист.

— Вы считаете, что Испания — сильнейшая команда этого чемпионата? Кто из этой сборной для вас наиболее опасен?

— Все 23 человека из заявки опасны. В финальных раундах ЧМ всегда присутствуют сильнейшие. Испания, Германия, Португалия способны дойти до финала. Мы должны максимально сконцентрироваться и постараться создать сложности для соперника.

— Как вы думаете суметь завершить игру с положительным для вас результатом?

— Мы бы с удовольствием применили наше секретное оружие, но у нас его нет. Футбол полон магических моментов, и в один момент одно принятое решение может внести перелом в игру. Нам нечего терять, и при всем уважении к Испании, которая является фаворитом матча, мы выйдем с желанием победить. А что до финансов, то футбол финансами не измеряется. Испания будет оказывать на нас давление в плане контроля мяча, в физическом плане, но взять нас под контроль психологически соперник не сможет. Мы будем бороться, нам придется много обороняться, но мы не сдадимся. Это было бы нечестно по отношению и к сопернику. В конце концов, все на поле решает футбольный бог.

ЧМ — вершина футбольной карьеры. Мы хотим показать, на что способны как команда



Масуд Шоджаеи: «Завтра на поле выйдет вся иранская нация»

— Как игрок, я очень рад быть здесь. У считанных игроков есть шанс сыграть на чемпионате мира. Это специфический опыт, то, что мы играем в клубах в национальном чемпионате, — только подготовка к чемпионату мира. ЧМ — вершина футбольной карьеры. Мы хотим показать, на что способны как команда, — заверил СМИ опытнейший игрок иранской сборной Масуд Шоджаеи.

— Что надо сделать, чтобы завтра добиться положительного для вас итога?

— Мы представляем страну, нацию. Вся нация и выйдет завтра на поле. Если в нашей команде возникают проблемы, мы решаем их, как это происходит в большой семье.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов