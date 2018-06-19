Карлуш Кейруш: «Мы бы применили наше секретное оружие, но его нет. Все на поле решает футбольный бог»
«Принцы Персии» собираются играть с Испанией на победу
Накануне в Международном аэропорту «Казань» приземлился борт с футболистами сборной Ирана, после первого тура захватившими лидерство в группе В. Завтра, в 21.00, «принцы Персии» проведут в столице Татарстана первый в своей истории матч с чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы — сборной Испании, после которого станет ясно — сможет ли азиатская команда посрамить специалистов, сразу после жеребьевки определивших бесспорными фаворитами этой группы испанцев и португальцев. Сегодня же на стадионе «Казань Арена» состоялись официальная тренировка иранцев и пресс-конференция их главного тренера Карлуша Кейруша. Подробности — в репортаже «Реального времени».
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»
Для завтрашних соперников результат стартовых матчей на ЧМ определился в самых концовках, и в обоих поединках ключевыми стали стандарты. Испанцы, превосходившие чемпионов Европы по ходу большей части поединка, пропустили гол, который самонаводящимся ударом со штрафного забил Криштиану Роналду. Иранцам же даже не пришлось искать в своих рядах мастера исполнения штрафных — достаточно было навесить на ближнюю штангу, чтобы форвард марокканской сборной Азиз Бухаддуз головой в падении забил, скорее всего, самый красивый автогол этого мундиаля.
Победа одной из сильнейших сборных Азии в матче, где предпочтительнее смотрелся ее соперник, если не изменила расклад сил в группе, то дала подопечным Кейруша серьезный шанс вмешаться в борьбу за одну из двух путевок в плей-офф, которые заблаговременно были вручены командам с Пиренеев. На волне нежданно-негаданно вытянутого счастливого билета иранские футболисты получили заряд храбрости перед встречей с одной из сильнейших сборных мира, и центральный защитник Рузбех Чешми, отыгравший все 90 минут против марокканцев, заявил: « У нас нет давления и дрожи в коленках от лидерства в группе, но есть чувство ответственности. У нас есть качества, за счет которых мы можем как минимум не проиграть».
Знал бы игрок «Эстегляля» заранее, что с ним произойдет, лучше бы промолчал. Вскоре после матча на тренировке в подмосковной Баковке, где живет и готовится его сборная, он получил травму и выбыл до конца турнира. Проблем эта потеря штабу команды создала, но на настрое игроков и их наставника не сказалась.
А действительно, чего бояться храбрым персам в поединке с опустившейся уже на 10-е место рейтинга ФИФА «красной фурией»? Свой отбор на ЧМ иранцы выиграли за явным преимуществом, не проиграв в третьем азиатском раунде ни одного из 10 поединков и на 7 очков опередив другого участника мирового первенства — Южную Корею. Укомплектована команда на зависть многим — основу составляют как опытные, так и вступающие в пору расцвета игроки ведущих клубов Ирана — «Персеполиса» и «Эстегляля», а также футболисты, выступающие в чемпионатах Греции, Бельгии, Швеции, Голландии, России. К числу последних относятся защитники Мохаммади из «Ахмата» и Эззатоллахи, проведший окончание минувшего сезона в аренде в «Амкаре», а также первый легионер в истории иранского футбола, 23-летний любимец болельщиков «Рубина» Сердар Азмун, впервые надевший футболку казанского клуба еще в 2012-м.
Минувший сезон, первый после возвращения нападающего из «Ростова», где он завоевал серебряные медали первенства Премьер-лиги и участвовал в Лиге чемпионов, не стал для него, как и для всего «Рубина», особенно удачным (всего 5 голов в 26 матчах), но то, что благодаря Азмуну как минимум половина стадиона в среду вечером будет болеть за иранцев, не вызывает сомнения. Сомневающихся отсылаю к реакции трибун «Казань Арены» на гол Азмуна в ворота сборной России в товарищеском матче, состоявшемся в октябре прошлого года. Так что даже несмотря на то, что испанские СМИ объявили об ожидаемом приезде в Казань 15 тысяч поклонников Пике и Диего Косты, Сердар Азмун и его команда, да еще в городе, пропитанном так глубоко чтимыми в Иране мусульманскими традициями, будет чувствовать себя как минимум не в гостях. А скорее всего, почти как дома.
Станут ли самые стильные самыми сильными?
В канун ЧМ сборная Ирана стала одним из главных «околофутбольных» ньюсмейкеров грядущего турнира. Американская фирма Nike испугалась ужесточения санкций против азиатской страны в связи с выходом США из иранской ядерной сделки и не выполнила обязательств по поставке экипировки для сборной Кейруша, причем сделала это буквально перед самым отъездом команды в Россию. Футболисты и опекающие их структуры ответили более чем достойно — игрокам пошили такие костюмы, надев которые, и без того «породистые» спортсмены стали и вовсе неотразимыми. После фотосессии журналисты признали «принцев Персии» самой стильной командой первенства. Понятно, что на поле иранцы выйдут не в пиджаках и солнечных очках, соответствующая спортивная экипировка в авральном режиме тоже нашлась, и теперь задача у самых стильных — показать и свою футбольную силу.
Сейчас у Карлуша Кейруша появился шанс стать первым тренером в истории иранского футбола, который выведет команду в плей-офф. Сам 65-летний наставник в особых представлениях не нуждается, он стал известен в футбольном мире уже почти 30 лет назад, когда дважды (в 1989-м и 1991-м) сделал 20-летних футболистов из родной Португалии чемпионами мира и выпустил на орбиту таких будущих мегазвезд, как Луиш Фигу и Руй Кошта. В сборных у Кейруша всегда получалось неплохо — помимо Ирана он вывел на ЧМ-2002 команду ЮАР, да и сейчас расторгнутый было контракт с иранской федерацией был в течение какой-то пары недель возобновлен.
Карлуш Кейруш: «Испании не удастся взять нас под контроль психологически»
В предматчевой пресс-конференции приняли участие Карлуш Кейруш и один из самых опытных футболистов сборной (75 игр, 8 голов) — 34-летний защитник греческого АЕКа Масуд Шоджаеи. Ажиотаж вокруг встречи представителей иранской сборной с журналистами был так велик, что ведущие мероприятия дали фотографам на съемку 5 минут, после чего буквально выпроводили их из зала, включая пару иранских женщин-фотокорреспондентов в непременных платках на голове.
— Мы испытываем глубокие чувства от того, что наша сборная выступает на чемпионате мира и имеет уникальную возможность сыграть с одним из главных претендентов на победу в турнире — сборной Испании. Мы счастливы такой возможностью. Мы готовы к тяжелой игре и будем стремиться к победе, потому что в этом случае решится многое, — сказал во вступительной речи наставник иранцев.
— Какие рекомендации вы дали и еще дадите своим игрокам?
— Уверен, что завтра мы выдадим хорошую игру. Мы работали с максимальной отдачей, мы должны уважать целостность и честность футбола. У Испании очень сложная игра, основанная на контроле мяча, у них непредсказуемый стиль. Мы должны действовать как сплоченная команда, должны чаще завладевать мячом, должны смотреть на игру с оптимизмом. У Испании много суперзвезд, начиная с Иньесты, все знают эти имена, но и у нас есть замечательные игроки. Чем тяжелее будет для нас игра, тем, уверен, мои парни больше будут концентрироваться и выкладываться. Мои игроки — настоящие бойцы, они способны на многое. Будем играть честно, справедливо, с уважением к сопернику. Мы должны показать свою лучшую игру.
— Вас удивил уход Лопетеги из сборной Испании? Вы хорошо знаете Йерро, сложно будет действовать против него?
— В футболе всегда происходит много непредсказуемых вещей. В сборной Испании сложилась уникальная ситуация. Ирония судьбы заключается в том, что в жизни я всегда старался привлечь Йерро в свои команды, и вот теперь мы стали соперниками. Я его уважаю, даже обожаю. Он профессионал, справедливый человек, он сможет объединить команду, которая могла оказаться на грани раскола. Он очень квалифицированный специалист.
— Вы считаете, что Испания — сильнейшая команда этого чемпионата? Кто из этой сборной для вас наиболее опасен?
— Все 23 человека из заявки опасны. В финальных раундах ЧМ всегда присутствуют сильнейшие. Испания, Германия, Португалия способны дойти до финала. Мы должны максимально сконцентрироваться и постараться создать сложности для соперника.
— Как вы думаете суметь завершить игру с положительным для вас результатом?
— Мы бы с удовольствием применили наше секретное оружие, но у нас его нет. Футбол полон магических моментов, и в один момент одно принятое решение может внести перелом в игру. Нам нечего терять, и при всем уважении к Испании, которая является фаворитом матча, мы выйдем с желанием победить. А что до финансов, то футбол финансами не измеряется. Испания будет оказывать на нас давление в плане контроля мяча, в физическом плане, но взять нас под контроль психологически соперник не сможет. Мы будем бороться, нам придется много обороняться, но мы не сдадимся. Это было бы нечестно по отношению и к сопернику. В конце концов, все на поле решает футбольный бог.
ЧМ — вершина футбольной карьеры. Мы хотим показать, на что способны как команда
Масуд Шоджаеи: «Завтра на поле выйдет вся иранская нация»
— Как игрок, я очень рад быть здесь. У считанных игроков есть шанс сыграть на чемпионате мира. Это специфический опыт, то, что мы играем в клубах в национальном чемпионате, — только подготовка к чемпионату мира. ЧМ — вершина футбольной карьеры. Мы хотим показать, на что способны как команда, — заверил СМИ опытнейший игрок иранской сборной Масуд Шоджаеи.
— Что надо сделать, чтобы завтра добиться положительного для вас итога?
— Мы представляем страну, нацию. Вся нация и выйдет завтра на поле. Если в нашей команде возникают проблемы, мы решаем их, как это происходит в большой семье.
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