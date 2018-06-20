Ульяна Тригубчак: «Я самая востребованная в медиапространстве Уфы»

Интервью с самой интересной девушкой на хоккейном Востоке

Девушка из прошлогоднего тoп-10 журнала Maxim и самая известная ice-girl в КХЛ — под такими «титулами» прославилась Ульяна Тригубчак. Нынешней весной она всерьез задумалась об окончании карьеры девушки из группы поддержки, которая радует болельщиков во время пауз на хоккейных матчах, и собралась заняться журналистикой и блогерством. В интервью «Реальному времени» Ульяна рассказала, почему Вестерлунду не понравилось в «Салавате», в чем проблема российского регионального телевидения и хоккейной журналистики и по какой причине футбол становится все популярнее в Башкирии.

«Ушла с БСТ потому, что поняла — там никакого развития»

— Начнем сразу с твоего заявления об окончании карьеры в качестве ice-girl.

— Знаешь, я официально не объявляла. Да, я дала пищу для размышления, что, наверное, все-таки пора заканчивать, но окончательно еще не объявляла. Думаю, сделаю это перед началом следующего сезона и, возможно, даже проведу какой-то прощальный матч. Все-таки откаталась три года. И мне уже 25 лет, нужно дальше развиваться. И я знаю, в каком направлении двигаться.

— «Приглашенные звезды» на этом матче будут?

— Хочешь, ты тоже приезжай (смеется). Это будет первый матч сезона КХЛ. Мне кажется, что так просто уходить нельзя, надо все-таки выйти и попрощаться.

— Так какие, говоришь, у тебя планы, куда двигаться?

— Сейчас я работаю в студии видеопродакшн. Являюсь там проект-менеджером, то есть подбираю актеров для съемок и различные локации, курирую проекты. И мне это интересно. То есть у меня под боком находится студия, в которой я сама могу снимать собственный блог. Есть планы и на новый хоккейный сезон. Я веду переговоры с клубом и нашим региональным телевидением БСТ, и, возможно, вы меня увидите во время флэш-интервью.

— Я слышал, что у тебя как-то раз уже не сложилось с БСТ. Почему?

— Региональное телевидение — это вообще штука очень сложная. Я так поработала месяца два-три и ушла сама, потому что поняла, что нет никакого развития, мне просто стало там скучно. Я подумала — почему я должна тратить время на спортивные репортажи, в которые вкладывала душу? И поэтому я решила, что, наверное, я лучше сделаю свой проект на YouTube. Сначала был «Об борт», а потом уже «Спорно о спорте». А что касается флэш-интервью, то я сначала пыталась решить с БСТ, возможно, потому что это был конец сезона. Так что я думаю, что все это решится в августе. Я поставила вопрос и в «Салавате Юлаеве» тоже, о том, как мы дальше будем сотрудничать. Тем более что они дали понять, что не хотят окончательно со мной прощаться. И так у нас все перетекло в это русло, зашел разговор о флэш-интервью.

«Все-таки откаталась три года. И мне уже 25 лет, нужно дальше развиваться. И я знаю, в каком направлении двигаться». Фото hcsalavat.ru



— А что можешь сказать об уровне регионального телевидения вообще?

— На БСТ все, скажем так, «национализированное». Вообще я телевидение не смотрю, наверное, уже лет семь. Но поработав там, увидев всю кухню изнутри, я для себя все поняла. А как сейчас у них обстоят дела, я, честно, даже не могу сказать. Я для себя не увидела на БСТ никакого развития, поэтому ушла оттуда.

— Имеешь в виду нет развития в плане профессионализма?

— Да, профессиональных навыков. Проработала я там, как уже сказала, совсем недолго, на энтузиазме, не за деньги. Мне сказали, что место на БСТ нужно заслужить. Вообще, я должна была писать диплом и я взяла паузу для этого, пообещав, что вернусь. Ушла и не вернулась.

«Футбол в России — спорт номер один»

— Расскажи о своем блоге. В чем его суть и какие у тебя успехи?

— В «Об борт» я рассказывала чисто о хоккее — интересные темы, даже шок-контент, потому что статистики и аналитики у нас на телевидении и в интернете и так хватает. А я хотела делать больше развлекательный формат. Но все-таки спорт номер один в России — это футбол. Да, в хоккее есть аудитория, но просмотров у меня набиралось не так много. Поэтому я решила делать блог о спорте вообще, назвала его «Спорно о спорте», где уже стараюсь освещать все виды спорта.

Но и здесь я тоже со временем решила пересмотреть концепцию. Потому что поначалу брала совсем уж «дикие» новости. Например, я делала такой репортаж. Нашла новость о том, как футболисты из какой-то бразильской команды мастурбировали в душе, и устроила опрос, что об этом думают уфимские болельщики. Получилось забавно, но я подумала, что надо немного сбавить градус. Мне кажется, нужно начинать с более-менее адекватного контента, чтобы набрать аудиторию. Люди не всегда готовы смотреть такой «трэш».

Наверное, от девушки, хрупкой блондинки такого не ожидали. И вот наконец спустя год у меня вышел новый выпуск. Сходила на Лигу наций по волейболу, сделала оттуда репортаж.

— А что, по-твоему, значит «мало просмотров»? Сколько просмотров набиралось на твоем хоккейном блоге?

— Максимум тысяч 10—12.

— Разве это мало? Тот же Алексей Шевченко столько не набирает.

— Вот это и обидно. Потому что у Шевченко очень классный блог. Я обожаю его юмор и подачу. И вот в этом и основная загвоздка, что у нас можно и делать интересно, и шутить классно про хоккей, а просмотров будет не так много. Потому что по меркам YouTube это очень мало. Что такое 10—15 тысяч просмотров? Но для меня на данном этапе будет хорошо и это.

Плохо, что я забрасывала блог, теперь придется начинать все заново. В течение года я им не занималась, и все у меня спрашивали: «Ульяна, где выпуски?» Мне стало так стыдно, поэтому я решила возобновить.

«Недавно увидела Динияра Билялетдинова и подумала: «Боже, как он мог мне нравиться?»

— Твое решение расширить аудиторию и говорить не только о хоккее связано только с желанием набирать больше просмотров, или тебе самой интересны другие виды спорта?

— Не могу сказать, что прям разбираюсь в них. Но на самом деле моя любовь к спорту началась с футбола. Когда еще училась в школе, активно смотрела футбол, болела за «Локомотив». Мне нравился футболист Динияр Билялетдинов. Смотрела я футбол, возможно, не из-за самой игры, а из-за симпатичных футболистов. Уже потом я переехала в Уфу, а это хоккейный город, так что мое внимание переключилось на хоккей. Все началось с того, что я была волонтером на МЧМ, потому что училась на романо-германской филологии и знаю язык. Уже потом началась «движуха» с ice-girls.

— Билялетдинов нравился больше Сычева?

— Я помню, как он выглядит, — симпатичный, да. А Билялетдинова недавно увидела и подумала: «Боже, как он мог мне нравиться?». Раньше были румяные щечки, а теперь какой-то он не очень. У него же семья, дети появились. Возможно, из-за этого.

— Так ведь тебя тоже это ждет. Не всегда будешь свежей и красивой, придется привлекать аудиторию как-то по-другому.

— В современном мире все возможно. У меня и гены хорошие. Когда мы гуляем с мамой, все говорят, что мы сестры.

— Что с волейболом? Понравился тебе этот вид спорта?

— Знаешь, да. Для меня это второй поход в жизни на волейбол. В первый раз я была на игре ВК «Урал», но было скучновато, и я думала, что будет так же. Но нет, на Лиге наций мне понравилось. Возможно, потому что это другой уровень. Все-таки это Бразилия.

«Спорт в России сильно зависит от политиков»

— Есть такое мнение, что футбол по популярности в Уфе подбирается к хоккею. Ты чувствуешь это?

— Да, чувствую. Я думаю, что это больше связано с тем, что в российском спорте все зависит от политики. И нынешний президент Башкортостана отдает предпочтение именно футболу. При предыдущем президенте было наоборот — хоккей «расцветал», выигрывали Кубок Гагарина.

— Как ты к этому относишься? Грустишь?

— С какой стороны на это посмотреть. Да, я больше люблю хоккей и хочу, чтобы наша команда развивалась дальше. А сейчас вообще непонятно, что будет в новом сезоне. Но и за ФК «Уфа» я тоже рада. За такой короткий срок они добились больших результатов, большое спасибо Семаку. Я расстроилась, когда он решил уйти. Даже не знаю, что теперь будет с клубом.

«В медийном — да, я лидер. По всей Уфе я нахожусь на третьем месте в Instagram. На первых двух находятся биатлонист Антон Бабиков и Салават Фидаи». Фото instagram.com/uly_3gubchak



«Я еще и скромная»

— В недавнем клипе башкирского комика «Салават не отставай», записанном для ФК «Уфа», главную роль сыграла активистка женского сектора и bigsize-модель Алена Гаврюшина. У тебя появилась конкурентка?

— Не сказала бы, что она популярна. Вообще, у нас в Уфе в медийном плане все очень сложно. Нет действительно интересных блогеров, и, возможно, сейчас у меня нет конкуренток, чтобы я могла сказать: «Да, она крутая!» А что касается ФК «Уфа», то в игровом плане они преуспевают больше, чем в маркетинге. В принципе, у них отдела маркетинга как такового и нет. Но они молодцы, делают иногда интересные вещи — вот клип прикольный.

— То есть Алена тебе не конкурентка. Ты лидер Уфы в блогосфере?

— Я понимаю, что мне нужно развивать еще мои навыки. И в качестве ведущей блога, и в качестве журналистки. А в медийном — да, я лидер. По всей Уфе я нахожусь на третьем месте в Instagram. На первых двух находятся биатлонист Антон Бабиков и Салават Фидаи, который вырезает фигуры на грифеле карандаша.

— В общем, ты самая востребованная девушка Уфы?

— Давай так скажем. Я еще и скромная (смеется).

— Расскажи о самом диком и необычном сообщении тебе в Direct.

— Мне очень много приходит сообщений, так что я чищу их каждый день. Сообщений 30—50. Часто присылают фото, так что я уже стараюсь их не открывать, потому что — ну что могут прислать парни? Даже когда фото еще затуманенное, не открытое, все равно видно, что это.

— И каковы же подписи к подобным фото? «Мой генерал»?

— Нет, знаешь, обычно просто фото присылают, без подписи. Наверное, думают — она сама поймет, какой я крутой (смеется).

— У тебя на странице есть рубрики с провокационными названиями «титверг» и «попятница». Это SMM? Ты была в курсе, что нужно подсадить подписчиков на ожидание определенного дня, или это твоя личная потребность себя показать?

— Не сказала бы. Мне хватает внимания и без «титверга». Просто хотелось придумать что-то новенькое для Instagram, чтобы люди ждали этого дня. А поскольку у меня 80% подписчиков — это мужчины, то, соответственно, я решила: нужно порадовать своих подписчиков, которых я очень люблю. И так родилась рубрика «титверг». Я ведь несу радость людям. Ты же знаешь, что сексуальная энергия увеличивает продолжительность жизни мужчин. Так что я улучшаю нашу демографию и здоровье мужчин. Только положительный эффект!

«Я всегда честна со своими подписчиками и являюсь очень искренней болельщицей. Я стараюсь писать и говорить о спорте все, что думаю. Да, я помню тот матч, Эмиль там поступил очень некрасиво». Фото: Вадим Китаев / ak-bars.ru



«Извиняться перед Гариповым не собираюсь»

— В прошедшем сезоне ты очень жестко откомментировала действия на льду голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова. Если по-честному — так ли тебя все действительно возмущает, или все-таки это делается для резонанса и отклика аудитории? Чего здесь больше?

— Я всегда честна со своими подписчиками и являюсь очень искренней болельщицей. Я стараюсь писать и говорить о спорте все, что думаю. Да, я помню тот матч, Эмиль там поступил очень некрасиво. Это был уже конец третьего периода, он выехал из ворот и совершил что-то вроде подножки на Умарке. Я была очень расстроена и прямо на арене сгоряча написала пост, обозвала его нехорошим словом. Естественно, назвала я его метафорично, а не имея в виду прямой смысл. Поступил он некрасиво, так что извиняться за это я не собираюсь.

— На прошедший «Матч Звезд» в Астане пригласили четверых девушек в качестве помощниц тренеров. Тебе не было обидно, что обошлись без тебя?

— Не скажу, что обидно. Я понимаю, почему меня не позвали. Как я уже говорила, я открыто высказываю свое мнение по поводу нашей лиги и никогда не скрывала, что думаю о ней. Могу назвать КХЛ «колхозом» и прочее. И я прекрасно понимаю, что люди, которые работают на «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ», не могут высказывать открыто свои мысли. Им приходится сглаживать углы. А я независимый зритель, позволяла себе высказывания по поводу того же Гарипова и в других случаях. Но если мне поступит предложение, я буду рада посотрудничать.

— Следующий «Матч Звезд» должен пройти в Казани. Согласишься, если позовут?

— Да, почему бы и нет? Мне очень нравится Казань.

— Чем именно?

— У вас очень красивый город, исторический, что немаловажно. Инфраструктура развита, дороги отличные. Да и местоположение замечательное. Уфа, конечно, уступает, не в обиду нашему городу, который я очень люблю. Казань на ступень выше.

В глубине души порадовалась, что кубок взял «Ак Барс»

— Поговорим о хоккее. Что думаешь об уходе Эркки Вестерлунда и его работе в «Салавате Юлаеве»?

— Я расстроилась, когда приняли решение, что он уезжает. Мне кажется, ему нужно было дать поработать хотя бы еще год. Для того чтобы выстроить систему и чтобы она заработала. В хоккее такого не бывает, что тренер приходит и с первого сезона дает результат. Обычно ему дается время, чтобы он адаптировался, чтобы команда к нему привыкла, чтобы система заработала. Минимум года два-три. И в данном случае, я думаю, было неправильно отпускать Вестерлунда.

Но там такая ситуация, что, может быть, он и остался бы, но, насколько я знаю, он попросил увеличить зарплату, и наши решили не идти на этот шаг. Я хорошо общалась с его сыном, и он сказал, что отцу не нравилось, что хоккей здесь очень политизирован. Он на себе это очень сильно ощущал и, возможно, это сыграло свою роль.

«Мне кажется, ему нужно было дать поработать хотя бы еще год. Для того, чтобы выстроить систему и чтобы она заработала. В хоккее такого не бывает, что тренер приходит и с первого сезона дает результат». Фото hcsalavat.ru



— Твое мнение о новом тренере Николае Цулыгине? Не это ли сигнал от руководства, что у «Салавата» новый курс на экономию?

— Тут очень сложно что-то прогнозировать. Либо выстрелит, либо нет. Я бы очень хотела, чтобы у Николая все получилось, все-таки он наш земляк. Да и команда набирается неплохая, хорошая селекция идет.

— Что касается политизированности хоккея. Ты не раз была замечена в нелюбви к армейским клубам, их руководителям, по совместительству руководителям лиги. В чем основная претензия к питерцам?

— Мне кажется, все это всё понимают. И, наверное, у всех к ним такое отношение, кроме самих болельщиков из Питера. Потому что они убили всю конкуренцию в КХЛ, хоккей в нашей стране с каждым годом все неинтереснее. У каждого должен быть шанс завоевать Кубок Гагарина. Смысл смотреть игру, если в августе может быть все понятно?

— Но в итоге чемпионом стала команда с Востока?

— Этот сезон, возможно, исключение из правил. Тенденция из года в год продолжается — СКА и ЦСКА продолжают скупать лучших игроков, у них нет потолка зарплат, и это печально.

— Когда «Ак Барс» завоевал кубок, какое ощущение превалировало: разочарование, что чемпионом стал принципиальный соперник, или все-таки радость, что не «армейцы»?

— Думаю, скорее второе. Где-то в глубине души я за вас порадовалась. Пусть лучше это будете вы, чем СКА и ЦСКА. Но вы это действительно заслужили!

— А есть какие-то предположения, почему Казань оказалась в нынешнем году такой мощной?

— Во многом благодаря тренеру. Он у вас очень уважаемый человек и столько лет уже работает в одном клубе. Как я и говорила, нужно давать время тренерам. А у нас почти каждый год меняется тренерский штаб, и это ни к чему хорошему не приводит. Казань — хороший пример того, что если тренеру дать время, то обязательно будет результат.

— Вопрос, интересующий всю мужскую часть Уфы: что у вас с личной жизнью?

— Я вообще не люблю рассказывать про личную жизнь. На то она и личная. Никогда не понимала, когда люди транслируют это в социальных сетях или еще где-то. Мое сердце занято, и я не раз об этом говорила. Она занято «Салаватом Юлаевым».