«Никто не будет спасать удмуртский язык. Это же не уссурийские тигры»

Писатель Вячеслав Ар-Серги — о том, что будет с национальными языками в России после принятия поправок в закон «Об образовании в РФ»

Что произойдет с национальными языками после принятия поправок в закон «Об образовании в РФ», как уже сейчас умирает удмуртский язык и кто в этом виноват — об этом в интервью «Литературной России» рассуждает удмуртский писатель Вячеслав Ар-Серги.



Мой собеседник — народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги. В «ЛитРоссии» он публикуется с 90-х годов прошлого столетия. В те же годы добрая литературная судьба одарила и меня встречей, знакомством, а в дальнейшем и хорошей творческой дружбой с ним. Вячеслав Ар-Серги живет и работает в Ижевске. С тех же 90-х годов века минувшего он занимается исключительно профессиональным литературным трудом, а на это, согласитесь, нынче редко у кого хватит мужества, да и, наверное, способностей. И скажу откровенно, сейчас не много людей, и в столице, и в регионах, знают современную российскую литературу так, как он. Его оценки современного российского литературного процесса — сочны и точны. В его голове стройнейшая картотека имен авторов и их произведений. Но, как и всякий уважающий себя и свой труд мастер, Вячеслав Ар-Серги не рвется, не спешит со своим мнением в люди — а вот послушайте, а вот посмотрите на меня! Нет, он занят делом, он пишет книги. На удмуртском, на русском языках.

А теперь о теме нашей сегодняшней беседы с Вячеславом Ар-Серги. Той, которая нас сейчас волнует и тревожит, как и всю созидательную часть населения нашей страны. Итак, как вы знаете, в апреле с.г. группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект о поправках в закон «Об образовании в РФ…». Согласно ему, «преподавание, изучение государственных языков РФ осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию, изучению государственного языка РФ…». Я обратился с вопросом к Вячеславу Ар-Серги:

— Что вы об этом думаете, уважаемый Вячеслав?

— Думаю, что этот законопроект впрямую говорит об исключении преподавания родных языков из обязательной части школьной учебной программы. Недаром ведь в национальных регионах всколыхнулись бурные дискуссии по этому поводу, в особенности в Поволжье и на Северном Кавказе. С непременным, конечно, якутским эхом. В интернете идет сбор подписей — «против»… Ясное дело, что если эти актуальные предложения к изменению закона будут приняты, то изучать все нерусские языки коренных народов и других народов РФ можно будет только в форме факультатива. А это поставит самое существование, а не только функционирование, языков нерусских народов РФ под самую что и ни на есть реальнейшую угрозу.

«Я методично и стремительно, безвозвратно теряю своих удмуртских читателей. Их остается горстка. Мои сонародники не берут моих удмуртских книг именно из-за того, что не знают родного языка». Фото unatlib.ru







— А как это коснется, к слову, вас?

— Уже коснулось, да так, что и воздуху не осталось — вздохнуть свободной грудью. Я методично и стремительно, безвозвратно, теряю своих удмуртских читателей. Их остается горстка. Мои сонародники не берут моих удмуртских книг именно из-за того, что не знают родного языка. Труд, профессия человека, пишущего в России книги на удмуртском языке в наши дни, буквально перед глазами современников — уходит в небытие. И никто, никто не будет спасать — это же, право слово, не уссурийские тигры… Более полумиллиона удмуртов лишается своего права постижения художественной литературы на родном языке. А шире — и постижения мира.

— Как вы назовете эту вопиющую несправедливость?

— Этому даст еще название История — она мудрее нас. Она, помнится, уже ставила на место и тех, кто хотел слышать вокруг исключительно только свою речь — македонскую, римскую, французскую, немецкую, английскую и т. п. Мир намного разнее и мудрее. Хотя и тяжел, тяжел крестовый путь к этой мудрости… Вспомним слова великого Махатмы Ганди: «Я не хочу, чтобы мой дом был окружен стенами со всех сторон, чтобы мои окна были заколочены. Я хочу, чтобы в мой дом со всей свободой ворвалась культура всех народов. Но я против того, чтобы хотя одна из них сбила меня с ног». Вот об этом я думаю, когда я приезжаю в чисто удмуртские деревни и не слышу щебечущей на родном языке ребятни. Не слышно ее, а если услышится — то не на родном языке, а впрочем, ту речь нельзя назвать и русской. Кто, кто вырывает языки наших детей? Сбил нас с ног. В так называемые новейшие времена, при нас, упразднено преподавание удмуртского языка и литературы более чем в 260 школах Удмуртии — голая статистика нашего Минпроса. Некоторые из этих школ исчезли физически, а другие, Слава Те, живы — уже без удмуртского, конечно, языка. «Что это? — спросил я в частной беседе у известного писателя Захара Прилепина, горой стоящего за свою родную речь. — снова русификация?». «Нет, это не русификация — вздохнул он. — Это — капитализация». А при капитализации все диктует его величество Прибыль: что прибыльно — то и делается, а что не прибыльно — на свалку. А судьи кто? Да наша власть, конечно же. Видимо, решила она, что в стране должен быть только один вертикальный язык — русский, а другие-то зачем… И надо сказать, что задачу свою власть выполняет. Весьма успешно. В отличие от других задач по укреплению блага ее населения.

— Россия, на этот счет никто, думаю, не будет спорить, изначально построилась по принципу сплава именно двух начал — русского и нерусского…

— Совершенно верно. А что мы сейчас видим? «Боливар двоих не возьмет!»? Боль послеродовой травмы при рождении нашей страны России подавляющим своим весом легла именно и на нерусские ее народы. По параллели со сталинским экономическим чудом, совершенным за счет многомиллионного российского крестьянства, разломанного об колено великого Кормчего… Много положено нерусскими народами на алтарь государственности российской, ох, много. Нерусские народы потеряли свои земли, лучшую и большую часть своих людей, их языки и культуры стали вторичными, нецивилизованными, их вера оказалась поганой, а сами они были объявлены инородцами. Официально одобрялась манкуртизация. Как же больно читать и ныне строки удмуртского краеведа Григория Верещагина, написанные им в конце XIX века: «Удмуртские родители из кожи вон лезут, чтобы вырастить свое чадо, да так, чтобы оно выросло и стало, может быть, даже волостным писарем. Чтобы ездил на коляске, носил шляпу и покрикивал на всех только по-русски, а своих вотяков (удмуртов) и не замечал (давил)…». Не дословно, а, помнится, где-то так и писал Григорий Верещагин. И как тут не вспомнишь и ленинское, ударное: «Нет большего шовиниста, чем обрусевший инородец». Вот таковым, видно, сейчас и раздолье. В непростые времена для нашей страны, это уже замечено, правая рука бьет у нас левую — мол, из-за тебя и стали мы такими… И — на тебе, на тебе! Или левая – правую.

«Речь идет не о филологии, а о родных языках. А это — совершенно другая тема. Она относится к вопросам архиважнейшим в нашем государстве — воспитании настоящего человека, настоящего патриота и гражданина своей страны». Фото prokazan.ru



— Возвратимся к этому предложению группы народных избранников… Чего они хотят? Неужели они тупо хотят упразднить все нерусские наши языки, лишив их, хотя бы малого, законно-просвещенческого кислорода?

— А вы почитайте, посмотрите в СМИ и увидите — какие страсти! Представьте себе, приезжает семья командированного на 3 года в Татарстан офицера и попадает в геенну огненную — офицерское дитя заставляют учить в школе татарский язык. Ведь волосы на голове дыбом поднимаются….И плачут все нардепы от жалости к нему. А о том, чтобы, вникнув в суть, узнать, что в подобных, довольно, скажем прямо, редких, случаях, местные власти давно уже научились решать вопросы — у нас везде есть только русские школы, им и невдомек. А с другой стороны, слышится такое же топорное: «надо учить татарский — с его помощью можно быстрее освоить турецкий, уйгурский и т. п.». Этим тоже невдомек, что тут речь идет не о филологии, а о родных языках. А это — совершенно другая тема. Она относится к вопросам архиважнейшим в нашем государстве — воспитании настоящего человека, настоящего патриота и гражданина своей страны. Сначала — человек, а менеджер и т. п. — потом. Удмурты говорят — на неродном языке родню не вырастить. Ведь это уж сам Творец положил каждому — кому и как родиться? Удмуртом, татарином, марийцем, русским, хантом, манси, башкиром, якутом, чувашем. И идти против Его воли, смешивая всех в однообразное, ей-пра, грешно. Наверное, придет время и уйдут наши языки с Земли. Удмуртский, татарский, марийский… и русский язык тоже не минет сия чаша. Русский язык в мировом плане совсем не входит в число самых распространенных. Уйдут. Но пусть эти языки уйдут сами — не надо их, как у нас сейчас происходит, выталкивать взашей!

— Значит, практически все языки так называемых негосударствообразующих народов РФ теперь, если эти предложения пролоббируют (в чем сомневаться вряд ли приходится), лишатся обязательной формы обучения — законно.

— Да, преподавание их будет уже не только вариативное, а просто факультативное. Ты сам, Княз, по своему опыту, помнишь ли еще — оставался в школе после занятий, на факультативы?

— Редко. Но это было уже очень давно.

— А помнишь, как мы радовались в школе: «Физичка заболела — физики не будет!». Детям ведь главное то, что урока не будет. Неважно — родного языка или физики с математикой. Радость же!

«Если раньше, совсем недавно, брали на обучение, связанное с удмуртским языком, более 100 студентов на первый курс, то теперь всего 25. А книги для преподавания удмуртского языка в школе, говорят, в Москве так еще и не отлицензированы». Фото kulturabalezino.ru



— А как преподают удмуртский язык сейчас у вас?

— По самому остаточному принципу. Вариативно. Вот такое слово придумали наши просвещенцы — вариативное преподавание. Как вариативную любовь к языку матери и земле отцовской — вот такой нонсенс! Но не это самое страшное, а — тотальный родительский нигилизм. В массе своей мои удмурты, как и все российские крестьяне, именно крестьяне, а не переработчики, реализаторы, торгаши, манагеры и т. п., бедны. А у бедного одно на уме — как бы день простоять да ночь продержаться.

— И как оно?

— Да никак. Если раньше, совсем недавно, брали на обучение, связанное с удмуртским языком, более 100 студентов на первый курс, то теперь всего 25. А книги для преподавания удмуртского языка в школе, говорят, в Москве так еще и не отлицензированы. Учить же детей по неотлицензированным книгам и пособиям — это нарушение закона. И круг замыкается. Тушите свет.

— И что делать?

— Государство исторически отобрало у нерусских народов РФ их языки, оно и должно им их вернуть. В комплексе решения всех проблем, связанных с этим вопросом. А для этого нужна воля.

— Чья?

— Всей страны и первого лица ее.

— Да… Мы следим и за тем, что происходит сейчас в Татарстане…

— А что там происходит? Там, у соседей наших, все спокойно и благообразно. Прошлой осенью они дружно и элегантно сдали все позиции по преподаванию татарского языка, а в конце уже нынешней весны вдруг заголосили — ау, ратуйте! Но как говорят в русском народе: «После драки кулаками не машут». Татарстан наглядно показал всем и снова, что в каждом народе есть два народа — богатые и бедные. Богатым интересна только прибыль, а не родной язык. Пусть он живет среди бедных. А таковых у нас в стране 90 процентов. Даст Бог, выживет. И, к слову тут… В Татарстане удмуртскому языку учат сейчас не в пример лучше, чем в школах Удмуртии.

«Хватит экспериментировать над нашими языками». Фото unatlib.ru



— И в конце нашей беседы — что вы предлагаете?

— Хватит экспериментировать над нашими языками. Нужны другие депутаты и другие законы — на благо нашей страны и ее населения, как русского, так и нерусского.

— И в заключение. Вот, Вячеслав, ну хоть убейте меня, никак я не пойму: почему в России английский, немецкий, французский — это обязательные к обучению в школе языки, а родные языки коренных нерусских россиян — факультативны?

— Я тоже. Дивны дела твои…