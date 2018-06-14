Владимир Леонов: «Мы ждем шесть аншлагов на «Казань Арене»

Как столица Татарстана встречает чемпионат мира по футболу

Сегодня в России стартует самое значимое событие года — чемпионат мира по футболу. В Москве в этот день уже сыграют сборные России и Саудовской Аравии. В Казань же продолжают прибывать сборные стран — участниц ЧМ. Работу городского пресс-центра в «ИТ-парке» открыла пресс-конференция с министром по делам молодежи и спорту Владимиром Леоновым, который рассказал, как в столице Татарстана проходит первый день мундиаля и довольны ли гости прославленным гостеприимством татар. «Реальное время» собрало самые интересные факты по итогам встречи.

Как в Свияжске построили поле для колумбийцев, а австралийцев приютили «барсы»

В Казани все готово к началу чемпионата, и уже давно. В город прилетели сборные Австралии, Колумбии и Японии. Сегодня прилетит еще национальная команда Франции.

— Всех все устраивает, на самом деле, очень впечатлены нашим гостеприимством, нашей логистикой, — отметил Владимир Леонов.

Австралийская сборная живет на хоккейной базе «Ак Барса» и тренируется на стадионе «Трудовые резервы». Колумбийцы остановились в Свияжске, где специально для них построили футбольное поле. Японцы разместились на базе «Рубина» и там же тренируются. Команды, которые не живут в Казани, размещаются либо в отеле «Мираж», либо в «Рамаде», а тренируются на Центральном стадионе и на «Электроне».

Японцы приехали двумя составами — помимо основного с ними прилетела молодежная сборная, которая сыграет с казанскими юными «рубиновцами». Ожидается, что с ними сыграет и «молодежка» Колумбии. Кроме того, накануне матча Франция — Австралия в Казани организуют на стадионе «Олимп» товарищеский матч между болельщиками команд. По запросу власти города готовы предоставить площадку и для других болельщиков.

Колумбийцы остановились в Свияжске, где специально для них построили футбольное поле. Фото Максима Платонова



Всех гостей в казанском аэропорту стараются встречать по-особенному. Каждой команде сделали книгу с пожеланиями от жителей Казани.

— Для них это тоже некий такой soul, такая русская душа, потому что где-то они даже не ожидают… На тренировку сборной Австралии пришло три тысячи человек — для них такого никто не организовывал. Сегодня на Свияге на открытую тренировку Колумбии тоже пришло порядка 500 человек.

Все 64 матча на двух мегаэкранах фан-феста

На площадке фан-феста на двух больших экранах можно будет посмотреть в прямом эфире не только шесть матчей в Казани, но и все остальные игры ЧМ — всего 64. Фан-фест не будет работать всего шесть дней за все время чемпионата: 29 июня, 5 июля, 8 и 9 июля, 12 и 13 июля.

Для удобства болельщиков специально к ЧМ по футболу разработали сайт kzn2018.com, где можно найти любую информацию, связанную с мундиалем. Например, как доехать до стадиона, какие достопримечательности посетить и что поесть. Сайт переведен на 9 языков, и на нем даже можно пройти тест болельщика или посмотреть, кто попал в списки лиц, получивших пригласительные билеты на тренировки сборных в Казани. К слову, на них собираются люди всех возрастов — начиная от школьников и заканчивая пенсионерами.

До 60% мест на трибунах займут иностранцы

Билеты на все казанские матчи распроданы. «Касательно билетной программы, вы знаете, что это прерогатива FIFA, но на сегодня можно констатировать, что мы ждем шесть аншлагов на «Казань Арене». По-моему, практически на 100% сегодня сформирован билетный пул. Билетов практически нет, по крайней мере, я не знаю, как их найти на сегодняшний день», — прокомментировал Владимир Леонов. 55—60% от общей загрузки на стадионе — это иностранные болельщики.

Министр по делам молодежи и спорту рассказал, что вчера летел из Москвы в Казань и большинство пассажиров самолета были иностранцами — уругвайцами, французами, колумбийцами, аргентинцами и японцами. Они тоже, как заверил министр, всем довольны.

Билеты на все казанские матчи распроданы. Фото Максима Платонова

Готовность города к главному футбольному празднику

Никаких сбоев с размещением в гостиницах, завышением цен или логистикой нет. Есть разовые вопросы, но все они имеют под собой какую-то подоплеку, говорит министр. За оперативным решением любых вопросов можно обращаться в штаб на «Казань Арене».

Трудности перевода: языкового барьера не будет

Волонтеры свободно общаются как минимум на одном иностранном языке — английском. Как и работники сферы общепита и отельного бизнеса. «Реальное время» писало, что в ресторанах, где наблюдались проблемы со знанием сотрудников английского, к ЧМ даже специально наняли студентов, владеющих иностранными языками.

Как заверил Владимир Леонов, проблем со взаимодействием с полицейскими, медиками и другими службами также не возникнет.

— Если даже возникают какие-то сложности, поверьте мне, у многих иностранцев английский тоже не родной язык. Многие наши коллеги, в том числе из правоохранительных органов, иногда даже получше могут говорить, чем те, кто задают вопросы, — подметил министр.