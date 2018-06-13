Всеволод Чаплин: «Независимость КНДР не будет принесена в жертву лукавым призывам к «миру во всем мире»

«Горбачевский сценарий» для Северной Кореи? Итоги встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом

Во вторник состоялась историческая встреча лидеров Северной Кореи и США — Ким Чем Ына и Дональда Трампа. Как сообщало «Реальное время», по итогам саммита в Сингапуре президент США и лидер КНДР подписали итоговый документ. Вашингтон обязался предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. Чучхе подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Наш колумнист протоиерей Всеволод Чаплин в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, чем сейчас живут корейцы, предостерегая КНДР от «горбачевского сценария».

Живут эти люди небогато

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может не только ослабить напряженность на Корейском полуострове и на Дальнем Востоке в целом, но и существенно повлиять на внутреннее положение в Северной Корее, вопреки нынешней уверенности ее властей в стабильности общества, тщательно охраняемого от внешних влияний. Для того, чтобы избежать такого развития событий, руководству страны надо тщательно изучить опыт идеологического и политического «разоружения» Советского Союза.

Современное население КНДР сохраняет верность и правителям, и созданной ими политико-социальной системе. Особенно это касается сельских жителей. Они прочно отрезаны от внешних источников информации, постоянно загружены работой, находятся под наблюдением множества осведомителей, которые контролируют не только каждый коллектив, но и каждый дом.

Да, живут все эти люди небогато (хотя слухи о массовом голоде преувеличены). Даже в новых домах у рядовой семьи есть очень небольшая жилплощадь — метров двадцать. Основной личный транспорт — велосипед или корова, запряженная в повозку. Иметь в личной собственности мопед с недавнего времени можно, мотоцикл, а тем более машину — нет. Движение на улицах напоминает утопический сон страдальцев от московских пробок. Впрочем, хорошо развита система общественных автобусов. Нормативны одинаковые одежды неярких расцветок, утвержденные «наверху» прически — по 15 стилей для женщин и столько же для мужчин (есть и возрастные градации). Все люди, включая многочисленных военных и чиновников, должны участвовать в общественных работах, которые проходят под аккомпанемент барабанщиков и прочей самодеятельности. Лояльность поддерживается также периодическими собраниями у статуй и портретов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Портреты в домах и учреждениях — отдельная тема. Отношение к ним носит квазирелигиозный характер. Если, например, случается пожар, житель Северной Кореи первым делом начнет спасать именно эти изображения. Закрепляются они двумя приспособлениями — падение со стены практически невозможно.

«Следствием, конечно же, станет ослабление официальной идеологии и стремительная утрата уникального северокорейского образа жизни, предполагающего подчеркнутую скромность, равенство, самостоятельность страны и культ труда». Фото tatmitropolia.ru



СССР периода раннего Горбачева

В городах все эти стандарты сохраняются. Но, например, в свободной экономической зоне Расон есть множество коммерческих магазинчиков, действует рынок с изобилием мяса и морепродуктов, где рассчитываются в основном китайскими юанями. Многие бизнес-проекты курируются китайцами. Существует и своя «золотая молодежь». Все это очень похоже, увы, на СССР периода раннего Горбачева. Знающие люди поговаривают, что за железобетонной верностью официальной идеологии все больше скрывается апатия — что у городских жителей, что у сельских. Открыто это люди никак не выражают, но неизвестно, что произойдет в случае ослабления контроля.

Запад, конечно, способен и наверняка намерен предложить северокорейскому руководству много всяческих благ. Сначала — как водится, снятие санкций. Потом — гуманитарную помощь и совместные экономические проекты. А затем — образовательные, культурные, информационные и прочие средства «открытия». Возможно, даже с участием пресловутого Джорджа Сороса. Следствием, конечно же, станет ослабление официальной идеологии и стремительная утрата уникального северокорейского образа жизни, предполагающего подчеркнутую скромность, равенство, самостоятельность страны и культ труда.

Попутно западные «друзья» наверняка будут настаивать на сокращении российского и китайского влияния. Пекин из КНДР вряд ли уйдет — и будет жестко бороться за свои интересы. Относительно России уверенности гораздо меньше.

Нет реальных уступок со стороны США

Как северокорейскому руководству остановить «горбачевский сценарий»? Прежде всего — всегда помнить о том, что переговоры ведутся равными сторонами, даже если одна из них во много раз богаче и сильнее в военном отношении. От Северной Кореи в ультимативном порядке требуют ядерного разоружения. Пхеньян, согласно официальным сообщениям, уничтожил полигон для ядерных испытаний, который ему в ближайшем будущем не нужен. Уничтожит ли ядерные боезаряды? И посмеет ли потребовать взамен вывести американское ядерное оружие — а в идеале и войска США — из близлежащих дальневосточных стран, а также установить международный контроль, чтобы исключить возращение ядерных ракет и бомб в Южную Корею? Добьется ли по крайней мере прекращения совместных американо-северокорейских военных учений вблизи своих берегов?

«Решится ли Ким Чен Ын ясно предложить Западу и миру свой вектор политического развития, как это делали его отец и дед? Будем надеяться, что воли на все это хватит». Фото whitehouse.gov

Есть и еще один, более глубинный вопрос. Сможет ли северокорейский лидер настоять на сохранении его страной уникальной собственной идеологии и связанного с ним общественного строя? Добиться того, чтобы право на этот уклад признали ровно в той же степени, как право Запада на свою модель демократии и рынка? Гарантировали бы сохранность такого уклада от применения манипулятивных технологий «смены режима»? О механизмах подобных гарантий, в том числе для КНДР, мы недавно сказали в документе сообщества «Русская миссия». Там мы предложили «создание международной системы противодействия попыткам извне менять государственное устройство и агрессивно влиять на информационную, образовательную, общественную сферы других наций». Высказались за оказание «в рамках этой системы помощи участвующим в ней странам для нейтрализации такой агрессии, вплоть до применения ОМП — в обмен на отказ государств, его не имеющих, от его разработки».

Далее. Решится ли Ким Чен Ын ясно предложить Западу и миру свой вектор политического развития, как это делали его отец и дед? Будем надеяться, что воли на все это хватит, и что независимость Северной Кореи, подкрепленная ядерным оружием, не будет принесена в жертву лукавым призывам к «миру во всем мире» и сомнительной чести фотографироваться в компании западных лидеров. Отрицательный пример Горбачева и Ельцина должен быть мощным предупреждением о том, как не надо поступать и чему не надо верить.

Пока, увы, все развивается не по самому обнадеживающему для КНДР сценарию. В совместном документе, подписанном в Сингапуре, практически нет реальных, гарантированных уступок со стороны США. Северокорейский лидер почти не использовал саммит для продвижения идеологии своего государства — и вообще выглядел на фоне американского визави довольно молчаливым. Что будет дальше — покажет самое ближайшее время.

Протоиерей Всеволод Чаплин