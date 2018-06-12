Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ после саммита в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита.

«Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий. Мы оба очень рады чести подписать этот документ», — зявил президент США.

Он пообещал быстро начать процесс дальнейшего развития отношений США. «Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор», — отметил Трамп, добавив, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон.

Лидер КНДР, в свою очередь, сообщил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита, передает ТАСС.

Содержание совместного документа США и КНДР пока держится в секрете.

Ранее Трамп назвал переговоры с с Ким Чен Ыном один на один «очень и очень хорошими».