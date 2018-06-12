КНДР может объявить о начале денуклеаризации в ближайшие дни — Трамп

КНДР может объявить о начале процесса денуклеаризации в ближайшие дни. Такое мнение в интервью телеканалу АВС высказал президент США Дональд Трамп.

«Они (КНДР — ред.) должны избавиться от всего ядерного оружия. Я думаю, что они действительно это сделают. Скоро мы узнаем об этом… Думаю, он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) начнет уже сейчас, он объявит в ближайшие дни о других (ядерных) ракетных объектах», — цитирует его «РИА Новости».

Сегодня по итогам саммита в Сингапуре президент США и лидер КНДР подписалиитоговый документ. Из соглашения следует, что Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. В ответ Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.