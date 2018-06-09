50-летие Казанской ТЭЦ-3

21:06, 09.06.2018 Сюжет: ОАО «ТГК-16» 24
1/24
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня крупнейшая теплоэлектроцентраль Казани, ТЭЦ-3, отпраздновала юбилей – 50 лет с момента вхождения в энергосистему России. Торжества в КРК «Пирамида» прошли при участии премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. На празднике состоялось награждение отличившихся сотрудников и была представлена юбилейная экспозиция. Особенную атмосферу вечеру придал концерт, в котором приняли участие звезды татарской эстрады и творческие коллективы республики.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи