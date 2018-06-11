Опрос предпринимателей: как сплотить сотрудников
Бизнесмены — о преимуществах дружного коллектива
Западные компании нацелены не только на получение прибыли, но и на создание дружного коллектива. Считается, что сплоченная команда работает намного эффективнее. Предприниматели поделились с «Реальным временем» секретами объединения сотрудников. Подробнее — в «бизнес-задачнике».
Коллектив небольшой компании состоит из разных по характеру и темпераменту людей. Сотрудники между собой практически не контактируют, о дружбе, естественно, и речи не идет. Директор относится ко всем по-отечески, и его расстраивает такая ситуация. Как можно решить проблему и сплотить коллектив? К каким методам вы прибегаете, чтобы подружить сотрудников?
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Айрат Гайнуллин руководитель ГК «Колорит»
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Конечно, когда коллектив сплоченный, это хорошо. Когда у сотрудников разные мнения на решение проблемы, это плюс, но задачи перед ними должны быть одинаковые. Для сплочения коллектива можно выехать на природу или обратиться в компанию, которая проведет веревочный курс. А лучше увлечь людей работой, чтобы она бурлила, тогда для распрей не будет времени.
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Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир»
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Для сплочения коллектива устраиваются совместные праздники, выезды на природу. Инициатива должна исходить только от директора. У нас есть праздник фирмы, на который собираются все подразделения. На такой встрече понимаешь, в какой большой компании работаешь. Организации нужны праздники, например, можно отмечать день рождения фирмы. Главное, что на таких встречах люди узнают друг друга, понимают, что делают общее дело. Когда коллектив нашей компании был небольшой, мы 5—6 раз в год выезжали на природу, сейчас это делаем реже.
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Игорь Кутьин директор ООО «Интегра-Казань»
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Компания одна и имеет общую цель, поэтому коллектив надо сплачивать, как на производственном уровне в ходе собраний, совещаний для формирования целей, миссий, так и в неурочное время во время тренингов и корпоративных посиделок. Если сотрудники станут работать каждый сам по себе, то не создадут общую миссию или цель. Компания без цели развалится через какое-то время. Эффективность такого предприятия будет стремиться к нулю.
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Гузель Хисматуллина руководитель тренинговой компании «Тимсофт»
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Если у компании нет цели создать сплоченный коллектив, а сотрудники справляются с работой и добиваются результатов, то дружба может стать побочным эффектом. С другой стороны, дружба — это элемент корпоративной культуры и ее надо формировать. Сплотить коллектив можно вокруг общей четко сформулированной цели. В этом случае люди знают роль каждого сотрудника. Дружба не является самоцелью, она лишь один из инструментов повышения эффективности компании.
Сплотить коллектив можно на корпоративных мероприятиях. Мы как минимум два раза в год организуем встречи для общения сотрудников. Например, устраиваем интеллектуальную игру, которая сочетает в себе элементы корпоративной культуры, истории. Такие встречи объединяют людей, создают хороший эмоциональный фон и мотивирующую рабочую среду, что важно для руководителя. Работая в такой среде, сотрудники приходят в офис с желанием трудиться и договариваться друг с другом, если это необходимо.
Мероприятия помогают увидеть друг друга с новой стороны, избавиться от замыленного взгляда на коллег. В нашей компании есть традиция делиться успехами департаментов. Каждый отдел может скинуть в групповой чат свои достижения, что также сближает коллектив.
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Олег Стерлядев директор федеральной сети пекарен «Добропек»
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Это проблема и крупных, и мелких организаций. Вопрос в том, насколько правильно относиться к сотрудникам по-отечески, наверно, надо обращаться к ним как к профессионалам. Коллектив можно сплотить общими целями и задачами. Если перед нами стоит задача повысить рентабельность или маржинальность, то мы создаем проектную группу, которая сообща идет к цели, и это ее сплачивает. Когда сотрудник понимает, что коллега решает задачу, от выполнения которой группа получит благодарность или признание, или удовлетворение от работы, или финансовые средства, то он относится к коллегам как к друзьям и членам одной команды. Не стоит забывать и о том, что есть люди, которым трудно работать в команде. Таких не сплотить, они настроены только на индивидуальный труд.
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Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects
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Наша компания, чтобы сплотить сотрудников, организовывает поездки на природу, готовим шашлыки, создаем совместные проекты. Таким образом, сотрудники, которые раньше не пересекались, вынуждены общаться. После совместных тренингов члены коллектива начинают ладить между собой. У нас и интроверты есть, они тоже находили общий язык со всеми, и новые сотрудники быстро вливались в коллектив после поездок.
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Галина Маштакова генеральный директор компании «GMC консалтинг»
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Надо сформировать корпоративную культуру организации. Этому помогут совместные мероприятия, корпоративы, традиции, например, поддержка и чествование лучших сотрудников, празднование знаменательных дат. Коллектив объединяет общая цель и ориентация на единый результат, вовлеченность в обсуждение и выработку стратегических решений.
Конечно, необязательно стремиться подружить сотрудников, выполнения обязанностей с них может быть довольно. Однако в западных компаниях существует такое понятие, как достигать результата сверх ожидаемого. Западные фирмы ежегодно участвуют в рейтингах по вовлеченности персонала, поскольку только сплоченный коллектив способен достичь сверхожидаемый результат. Такие сотрудники мотивированы на наилучшие показатели и развитие профессиональной деятельности.
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Лилия Сабирова директор гостиницы «Особняк на Театральной»
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Периодически со своим коллективом я провожу тренинги на клиентоориентированность и командообразование. Это сближает сотрудников, они понимают, что они должны быть взаимозаменяемы, и помогают друг другу. Я использую систему KPI, которая мотивирует на сотрудничество всю команду. Сотрудники понимают, что должны работать вместе и тогда будут вознаграждены.
Коллектив должен быть дружный, знаю, что некоторые руководители относятся к этому проще. Я же считаю, что моя команда должна быть сплоченной, тогда будем достигать успехов и избежим текучести кадров. В наших отелях мы живем как одна большая семья.
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комментарии
Иначе говоря нужно придумывать сотрудникам занятия где они могут учавствовать все коллективно