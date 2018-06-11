Опрос предпринимателей: как сплотить сотрудников

Если у компании нет цели создать сплоченный коллектив, а сотрудники справляются с работой и добиваются результатов, то дружба может стать побочным эффектом. С другой стороны, дружба — это элемент корпоративной культуры и ее надо формировать. Сплотить коллектив можно вокруг общей четко сформулированной цели. В этом случае люди знают роль каждого сотрудника. Дружба не является самоцелью, она лишь один из инструментов повышения эффективности компании.

Сплотить коллектив можно на корпоративных мероприятиях. Мы как минимум два раза в год организуем встречи для общения сотрудников. Например, устраиваем интеллектуальную игру, которая сочетает в себе элементы корпоративной культуры, истории. Такие встречи объединяют людей, создают хороший эмоциональный фон и мотивирующую рабочую среду, что важно для руководителя. Работая в такой среде, сотрудники приходят в офис с желанием трудиться и договариваться друг с другом, если это необходимо.

Мероприятия помогают увидеть друг друга с новой стороны, избавиться от замыленного взгляда на коллег. В нашей компании есть традиция делиться успехами департаментов. Каждый отдел может скинуть в групповой чат свои достижения, что также сближает коллектив.