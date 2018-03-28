Зеленодольские аварийщики: «А где вы раньше были, когда вместо стекол ставили фанеру?!»

Жильцы аварийного общежития в городе-спутнике Казани возмущены спешкой властей в их расселении

Фото: предоставлено администрацией Зеленодольского района

В Зеленодольске объявили экстренное, а по словам жильцов, и принудительное расселение одного из общежитий. Поводом стала трещина в стене здания. Но обитатели возмущены: они годами жаловались на невозможные условия жизни, а добились внимания властей только сейчас, и не в свою пользу. Вместо благоустроенного жилья им предложили на время уехать в санаторий «Васильевский», причем срочно. «Реальное время» разбиралось в конфликте.



Экстренное расселение: «А где вы раньше были?!»



Покинуть дом за 24 часа. Такое уведомление получили в субботу жильцы общежития на Гоголя, 45а, от управляющей компании, а вечером жилищники пришли убеждать несогласных вместе с полицией. Непрошеные гости уверяли, что оставаться в общежитии опасно. В пятницу здесь обрушился кусок здания и выявил трещину в несущей стене. Однако известие людей не испугало, напротив, вызвало бурю негодования:



— Она уже давным-давно обрушилась, и вы давно могли нас предупредить, мол, в течение месяца ищите себе жилье, — негодуют жители из-за неожиданной спешки чиновников. До сих пор на многолетние жалобы на аварийное состояние общежития они получали лишь отписки: — Вы только сегодня пришли и говорите: «В течение суток съезжайте отсюда»! А где вы раньше ходили?! Когда вместо стекол нам ставили фанеру?!

Видеозапись общения жильцов общежития, представителей УК и полиции разошлась в соцсетях. Так о конфликте стало известно СМИ. Видимо, только широкая огласка инцидента отсрочила принудительное расселение зеленодольцев.

«Эта трещина пошла уже давно. И мы обращались уже давно, что нам нужен ремонт», — говорит одна из жительниц общежития Надежда Куличикова. Фото предоставлено жильцами общежития



«Естественно, мы не согласились. Хотя они приходили даже с ОМОНом»

«Реальное время» связалось с протестующими зеленодольцами, которые рассказали, как развивались события: «Эта трещина пошла уже давно. И мы обращались уже давно, что нам нужен ремонт», — говорит одна из жительниц общежития Надежда Куличикова.



По словам женщины, общежитие «вообще в ужасном состоянии», хотя официально и не признано аварийным. Из администрации города приходили и фотографировали его. Но зачем? Ведь здание идет под снос и восстановлению не подлежит — были уверены жильцы. Однако вразумительного ответа не получили.

— В пятницу мы с соседкой вышли на улицу, надо было в поликлинику сходить. Туда пошли — не заметили, а когда обратно шли, я говорю: «Ба, стена рухнула». Мы позвонили в ЖКО, и тут же все начали бегать. Потому что обрушился приличный кусок стены. А потом нам принесли уведомление, что мы должны освободить помещение в течение 24 часов, и ничего не предложили взамен. Мы, естественно, подняли панику, — говорит Надежда.

Последовавшее предложение властей на время переехать в санаторий «Васильевский» — для жильцов не вариант. Люди привязаны к месту работы, детсадам и школам поблизости, а здравница далеко за городом. Словом, переезжать в Васильево никто не захотел: «Естественно, мы не согласились. Хотя они приходили даже с ОМОНом, у нас все это на видео есть».

«Нам сказали, через два дня у нас не будет ни света, ни воды»

В понедельник утром с жильцами общежития встретился мэр Зеленодольска Александр Тыгин. Людям предложили и другие варианты для временного расселения, в черте города — по гостиницам. Но как быть потом и что будет с их домом? На эти вопросы ответов у главы администрации зеленодольцы пока не нашли:

— Нам сказали, что наше жилье аварийным не признано. И они в течение недели сейчас будут решать: или же делать в нем капремонт, или же реконструкцию, или же сносить. Вот это решение еще не вынесено. Поэтому, чтобы при нас оно не обрушилось, хотят на время переселить.

В здании уже закрыли туалеты на всех этажах, оставив открытым лишь один на первом — на все четырехэтажное здание. Фото предоставлено жильцами общежития



Пока, по словам людей, съехали только квартиранты. Остальные по-прежнему остаются в своих квартирах. «Тыгин говорит: принудительно никого не выселяем. Хотя нам вчера сказали, что через два дня у нас не будет ни света, ни воды — это разве не принудительно?! Ну конечно, мы съедем», — переживает Надежда Куличикова, женщина живет здесь с мужем и двумя детьми.

В здании уже закрыли туалеты на всех этажах, оставив открытым лишь один на первом — на все четырехэтажное здание. Забили дверь и второго выхода из здания, что уже нарушает противопожарные нормы. В свете трагедии в Кемерово людям теперь стоит опасаться не только обрушения.

Люди возмущены, что, несмотря на регулярные платежи за ремонт, услугу им эту не оказывают. В самих квартирах и местах общего пользования разрастается плесень, облупилась штукатурка. Нет горячей воды и общих кухонь, готовить приходиться в комнатах на плитках. При этом некоторые семьи взяли это жилье в ипотеку, вложив материнский капитал, как Надежда:

— Мы хотим, чтобы нас отсюда выселяли и сносили этот дом. Они же не сделают капремонт — замажут снаружи и все. Мне сказали, что деньги, которые я вложила сюда как маткапитал, мне перенесут на новое жилье.

Люди надеются, что, как другим аварийщикам, им предложат квартиры в новых домах, пусть и по соципотеке. Но не тут-то было: дом в программу по расселению из аварийного жилья не вошел.

В самих квартирах и местах общего пользования разрастается плесень, облупилась штукатурка. Фото предоставлено жильцами общежития



«Задача номер один — расселить людей из опасного здания»

— У нас есть неделя времени на то, чтобы управляющая компания заключила договор с фирмой, которая проведет строительную экспертизу. Эта организация должна дать ответ на самый главный вопрос: можно ли данный дом вернуть в нормативное состояние? То есть можно ли провести капремонт, реконструкцию или же он подлежит сносу, — сообщил «Реальному времени» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского района Денис Анисимов.



По его словам, одна экспертиза в начале года уже была. Тогда дом признали аварийным. На днях, 24 марта, эксперты вынесли еще одно заключение о том, что дом вызывает опасения и угрозу для жизни и здоровья людей: «Трещины в стене, как показали результаты предыдущей экспертизы, носят прогрессирующий характер, иными словами, расходятся». Касательно расселения жильцов Анисимов пояснил так:

— Мы им выдали предписание, что дом опасен для жизни, и мы рекомендуем им выселиться, найдя альтернативу для проживания. У нас там есть часть людей, которые нашли съемные квартиры или переехали к родственникам. Но есть и те, кому ехать некуда.

Всего в доме на сегодня, по данным городских властей, остаются 137 человек. Поначалу им предложили места только в санатории «Васильевском», но теперь зарезервировали места в городских профилакториях и гостиницах, в том числе не исключается и маневренный фонд — муниципальная жилая недвижимость. «У нас сейчас задача номер один — расселить людей из опасного здания», — говорит Денис Анисимов и добавляет, что все расходы за проживание переехавших в гостиницы исполком возьмет на себя. При этом в муниципалитете пояснили, что не могут расселить людей в соципотечные дома, как остальных аварийщиков, потому что дом не вошел в программу по расселению из аварийного жилья.

Если дом все-таки признают пригодным для жизни при условии капремонта или реконструкции, его постараются включить в соответствующие республиканские программы. Фото предоставлено администрацией Зеленодольского района



— Дело в том, что аварийные дома в эту программу включали в 2010 году, а этот дом такую негативную динамику тогда не давал. То есть предпосылок того, что он окажется в таком состоянии в 2017—18 годах, не было. Проверяют дома на признаки аварийности дважды в год: весной и осенью. Этот дом последний раз проверяли осенью 2017-го, тогда уже у нас возникли опасения, потому что конструкция дома имела нехорошую динамику, — пояснил Анисимов.

Если дом все-таки признают пригодным для жизни при условии капремонта или реконструкции, его постараются включить в соответствующие республиканские программы. В противном случае жильцов общежития ждет более сложная судьба:

— Людям, которые живут в доме по соцнайму, город предложит другое благоустроенное муниципальное жилье, метр в метр, бесплатно. С собственниками сложнее. Они не вошли в программу, поэтому мы не можем переселить их как аварийщиков. Здесь мы будем изыскивать какие-то другие возможности: либо программы, либо просить лимиты у республики, либо за свой счет, — говорит представитель городской администрации.

В доме 44 приватизированных и 28 муниципальных квартир, то есть большинство жильцов — собственники, а значит, быстрого решения с жильем для них нет. Конечно, люди могут попытаться оспорить аварийный статус дома через суд, как это делают сейчас некоторые аварийщики, но это чревато другими проблемами. Были случаи, когда уже после вынесения судебных решений в таких домах происходили обрушения. Словом, в решении квартирного вопроса жильцам остается полагаться только на городские и республиканские власти.

