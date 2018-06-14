Незваный гость лучше татарина: ИНВЭНТу нашли рулевого из бывших вице-губернаторов

Впервые руководителем компании стал не выходец из Татарстана, а московский варяг с оборонно-энергетическими корнями

Кадровые перестановки в ГК «ИНВЭНТ»: финансовый партнер электротехнической компании, энергохолдинг «Интер РАО», владеющий в ней 33-процентной долей, отстранил от руководства генерального директора Тимура Шарифуллина. На смену опытнейшему кабельщику «Интер РАО» прислал политического и хозяйственного тяжеловеса — экс-заместителя губернатора Томской области и бывшего вице-президента ОАО «Газпромнефть» Леонида Резникова, обладающего давними связями в ТЭК и «Росатоме». Не исключено, что его приход знаменует финансовую расчистку активов «ИНВЭНТа» перед его возможным поглощением энергохолдингом. В самой ГК, однако, отрицают предпродажную подготовку, утверждая, что кандидатура нового гендиректора выдвинута основным учредителем «ИНВЭНТа». В новых кадровых назначениях разбиралось «Реальное время».

В «ИНВЭНТ» пригласили варяга из ТЭК

В этом году ГК «ИНВЭНТ», принадлежащая Эльбеку Сафаеву, может перейти под контроль российского энергохолдинга «Интер РАО». Эту информацию обсуждают на различных форумах участники профессионального сообщества, отмечая радикальные перемены, происходящие как в управлении, так и маркетинговой политике татарстанской компании. Официально ни одна из сторон не подтверждает факт переговоров, «Интер РАО» на запрос «Реального времени» еще не ответил. Но ротация кадров в высшем руководстве компании так или иначе сигнализирует о готовящихся переменах в структуре ГК «ИНВЭНТ», финансовым партнером которого менее двух лет назад стал «Интер РАО». Как известно, тогда российская энергокомпания вошла в капитал «ИНВЭНТа», приобретя 33-процентную долю холдинга, а его руководящий состав до сих пор оставался неизменным.

Первое лицо в «ИНВЭНТе» поменялось совсем недавно. Как сообщили «Реальному времени» в компании, 22 мая совет директоров ГК под председательством Эльбека Сафаева назначил на должность гендиректора 60-летнего Леонида Резникова, выходца из российского нефтегазового комплекса.

Одновременно был отправлен в отставку 43-летний Тимур Шарифуллин, который работал на разных постах в ГК «ИНВЭНТ» с 2008 года. Однако он не ушел из управляющей структуры, а перешел на производственную позицию, возглавив «системообразующий» для холдинга завод «Таткабель».





«Синекура» или независимый директор?



Официальная причина кадровой рокировки не называется. На первый взгляд, назначение достаточно возрастного топ-менеджера ТЭК выглядит как почетная синекура. Профессиональная карьера Резникова, как видно из биографии, тесно связана с крупными сибирскими нефтегазовыми компаниями, которые впоследствии перешли под управление «Газпрома». Так, в начале 2000-х он занимал пост вице-президента ОАО «Востокгазпром», затем возглавил «Томскнефтехим», откуда перешел на должность вице-президента «Сибнефти» («Газпромнефти»). Позднее перешел в структуру «Росатома», где занимал посты директора ФГУП «Санкт-Петербургский Атомэнергопроект» и президента ЗАО «Атомстройэкспорт». Оттуда он вернулся в Томскую область, где занял пост заместителя губернатора по промышленной политике (2012—2015 гг.). В ГК «ИНВЭНТ» Леонид Резников пришел, покинув пост руководителя одного из предприятий РАТМ-холдинга — ОАО «НПО «Гидромаш». Так что складывается впечатление, что этот опытный человек обладает обширными связями в ТЭК и «Росатоме», которые теоретически могут быть полезны для расширения портфеля заказов ГК «ИНВЭНТ». Кроме того, с конца 1970-х он проходил действительную военную службу в органах военной юстиции (первое образование — юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР).

По неофициальной информации, замена гендиректора произошла с подачи «Интер РАО», который заинтересован в реструктуризации компании в свете ее возможного поглощения. Злые языки говорят, что Сафаев по-прежнему настроен на полную продажу ГК «ИНВЭНТ», оценивая свой бизнес в пределах 8 млрд рублей. Однако «Интер РАО», как утверждают источники, пока не торопится идти на новые шаги, предпочитая оставаться в статусе финансового партнера «ИНВЭНТа». С таким прицелом и был приглашен Резников, который должен выступить скорее в роли независимого директора для объективной оценки экономического положения ГК «ИНВЭНТ» и перспектив финансирования новых производств по выпуску сложного электротехнического оборудования.

«ИНВЭНТ» как центр российской электротехники

Напомним, что «Интер РАО» вошел в капитал ГК «ИНВЭНТ» для создания на его базе российского центра по выпуску кабельной продукции разного класса напряжения. Глава «Сетевой компании» Ильшат Фардиев рассказывал «Реальному времени», что российский энергохолдинг изначально выразил готовность инвестировать значительные средства в освоение кабелей сверхвысокого класса напряжения в 500 кВ, поэтому на первом этапе стоимость сделки составила 3 млрд рублей.

«Таткабель» обладает современным производственным комплексом, оснащенным высоковольтной испытательной станцией напряжением до 700 кВ. Это позволит освоить выпуск кабеля на 500 кВ и выше», — говорил Фардиев. Фото tatarstan.ru

— До сих пор эта дорогостоящая электротехническая продукция импортировалась из-за рубежа, в России ее не производят. Между тем «Таткабель» обладает современным производственным комплексом, оснащенным высоковольтной испытательной станцией напряжением до 700 кВ. Это позволит освоить выпуск кабеля на 500 кВ и выше, — говорил Фардиев.

На новом заводе «Таткабель» несколько лет назад было основано производство кабелей класса напряжения на 110/220 кВ, а пика технологического совершенства завод достиг при переходе на выпуск кабеля 330 кВ. «Теперь необходимо выходить на новую ступень развития в 500 кВ. И нужен был серьезный инвестор для решения этой задачи. Я думаю, что «Интер РАО» сможет выпустить первый кабель в течение 2017—2018 года», — надеялся глава «Сетевой компании».

В свою очередь, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук тогда заметил: «В рамках сделки по вхождению в капитал компании «ИНВЭНТ» группа «Интер РАО» сможет использовать производственную площадку для развития смежного направления бизнеса — производства специализированной продукции для нужд электроэнергетической отрасли. Также мы рассчитываем на получение синергетического эффекта при взаимодействии как с крупнейшими потребителями продукции компании «ИНВЭНТ», так и с предприятиями нашей группы».

«Интеграцию в структуру «Интер РАО» не рассматриваем»

Впрочем, в самой ГК «ИНВЭНТ» предпродажную подготовку и заинтересованность «Интер РАО» в назначении Леонида Резникова отрицают. Как сообщили в компании, кандидатура нового директора выдвинута самим «ИНВЭНТом». «Основная его задача заключается в повышении конкурентоспособности компании, — говорится в комментарии пресс-службы ГК «ИНВЭНТ». — Выполнение этой задачи будет способствовать развитию бизнеса компании на энергетическом рынке. Решение этой задачи тесно связано с достижением нашей основной стратегической цели — обеспечение устойчивого роста стоимости компании для акционеров».

На новом заводе «Таткабель» несколько лет назад было основано производство кабелей класса напряжения на 110/220 кВ, а пика технологического совершенства завод достиг при переходе на выпуск кабеля 330 кВ. Фото tatcable.ru



При этом в компании подтвердили необходимость «повышения эффективности деятельности». «Стоит задача оптимизации текущей деятельности, расширения присутствия в перспективных отраслевых рынках, роста производительности труда», — говорится в ответе ГК «ИНВЭНТ».

Отвечая на прямой вопрос о том, может ли «Интер РАО» в ближайшее время выкупить контрольную долю в «ИНВЭНТе», в пресс-службе заявили: «На текущий момент предложений в адрес ГК «ИНВЭНТ» о покупке контрольной доли со стороны «Интер РАО» не поступало». Более того, ГК «ИНВЭНТ» остается самостоятельным игроком и на текущий момент его интеграция в структуру «Интер РАО» не рассматривается, подчеркнули в компании.

«Интер РАО» — наш финансовый инвестор»

— «Интер РАО» для нас — это прежде всего финансовый инвестор, заинтересованный в расширении бизнеса и наращивании его прибыльности, — отметил Эльбек Сафаев в недавнем интервью корпоративному изданию «Интер РАО». — Мы работали с компанией до ее вхождения в капитал «ИНВЭНТа» в 2016 году, работаем и сейчас. В общем обороте группы компаний «ИНВЭНТ» «Интер РАО» занимает не более 10%.

По его словам, с приходом «Интер РАО» у компании появилось больше перспектив именно в плане реализации стратегических планов и развития по направлениям.

«По кабельному производству мы дорабатываем проект кабельных систем, производства муфт до 500 кВ и переходим к поставкам систем целиком, а не отдельных элементов. Плюс увеличение производства компаундов (термоактивные, термопластические полимерные смолы; электроизоляционный материал, — прим. ред.) и расширение линейки продукции, выпускаемой «ХимТехом» в целом. Далее мы планируем уйти в более глубокую локализацию сырья для кабельного завода. По электротехнике собираемся расширять линейку, выпускать оборудование на более высокое напряжение. Пока «ИНВЭНТ» производит технику 0,4—35 кВ, а планируем производство выключателей, разъединителей до 220 кВ. Займемся более глубокой модернизацией в электротехнике — будем производить сами моноблоки, вакуумные выключатели, низковольтные автоматические выключатели и трансформаторы. Работа в этом направлении уже началась, мы на полпути. В 2018 году планируем все это запустить».

В целом, по словам Сафаева, инвестиционная программа на предприятии оценивается в 8 млрд рублей.

Замкнуло в энергетическом кольце Санкт-Петербурга

Между тем, ГК «ИНВЭНТ» все же понесла потери от выведения на рынок высоковольтного кабеля на 330 кВ. На энергетическом рынке продолжают муссировать казус альянса «Таткабеля» и его экс-партнера, немецкого производителя арматуры Pfisterer, случившийся при оснащении энергетического кольца Санкт-Петербурга в 2017 году. Тогда кабельно-воздушная линия «ЛАЭС-2-Пулковская-Южная», которая была оснащена системой «Таткабеля» и муфтами Pfisterer, не выдержала первичных испытаний (т.е. на 10 кВ) и была демонтирована. В качестве основной причины называют неопытность всех трех участников проекта.

— Завод «Таткабель» (поставщик кабеля) впервые произвел кабель 330 кВ, Pfisterer (поставщик муфт) впервые произвел муфты ЗЗ0 кВ, «Рубежремстрой» (генподрядчик) впервые монтировал 330 кВ, ранее он занимался только строительными работами. Все звезды сошлись, — иронизировали кабельщики на одном из профессиональных интернет-форумов.

Комментируя этот провал, тогдашний гендиректор ГК «ИНВЭНТ» Тимур Шарифуллин заявил, что к продукции «Таткабеля» претензии не предъявлялись и заверил: «Время все расставит по своим местам. Тем не менее ФСК ЕЭС временно исключила кабель на 330 кВ из своего реестра, что теоретически могли поставить в вину экс-гендиректору ГК «ИНВЭНТ», отправив его рулить кабельным заводом. Ведь разбирательства ФСК вокруг питерского энергетического кольца еще не закончились.

