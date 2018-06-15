Тяжелые фракции: бизнесмены в марийском парламенте заработали в разы больше «говорящих голов»

В первой десятке по доходам за 2017 год нет депутатов, работающих на постоянной основе

Фото: og.ru (на фото - Николай Криваш и Леонид Маркелов)

Самый богатый депутат Государственного собрания Марий Эл, рублевый миллиардер (по данным 2016 года) Николай Криваш 26 апреля покинул парламент: бизнесмену предъявлено обвинение по коррупционному делу Леонида Маркелова как возможному взяткодателю. Правда, вместо того чтобы сидеть с бывшим губернатором в СИЗО, Криваш проходил лечение в израильской клинике. Формальной же причиной для вывода его из состава Госсобрания стала не сданная вовремя декларация о доходах. Так что теперь в марийском парламенте новый лидер по доходам — управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Екатерина Вахитова. Вся первая пятерка богачей Госсобрания Марий Эл состоит из представителей крупного бизнеса (либо наемных работников, либо владельцев): «ТНС энерго», целлюлозно-бумажный комбинат, Сернурский сырзавод, структура «Газпрома» и завод силикатного кирпича. Подробнее в материале «Реального времени».

Екатерина Вахитова: 2 миллиона в месяц на электричестве

Екатерина Вахитова начала работать в Йошкар-Оле в 2010 году заместителем гендиректора в ОАО «Мариэнергосбыт». В 2013 году стала там управляющим, параллельно занимая пост заместителя гендиректора «ТНС энерго». Один из самых молодых депутатов Госсобрания — на момент избрания в 2014 году ей было 32 года. Сейчас возглавляет комитет по бюджету.

В 2017 году ее доходы упали — она задекларировала 23,6 млн рублей против 30 млн годом ранее. У депутата есть две квартиры площадью 67 и 68 кв. м, еще одна квартира принадлежит супругу. Он же владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 150 Prado.

Заработки Вахитовой болезненно воспринимаются осведомленной общественностью, поскольку в Марий Эл два раза в год повышают тарифы на электричество для рядового потребителя. Хотя республика не входит в число самых дорогих регионов Приволжского федерального округа по электричеству, тарифы кажутся высокими на фоне низких реальных доходов населения. По этому показателю Марий Эл регулярно занимает в ПФО третью-четвертую строчку с конца.

А по тарифам для предприятий республика, по данным «Федерал Пресс», волею федерального центра стала одним из пяти регионов с самыми высокими расценками. При сохранении таких цен для производственников многие компании могут закрыться или сменить юрисдикцию, как сказал в одном из интервью бизнес-омбудсмен Марий Эл Амир Шакиров.

Заработки Вахитовой болезненно воспринимаются осведомленной общественностью, поскольку в Марий Эл два раза в год повышают тарифы на электричество для рядового потребителя. potokmedia.ru



В 2015 году в йошкар-олинской газете «Красный город» вышла статья, в которой журналист рассказал о кипрском офшоре Sunflake Limited. Этой компании принадлежит контрольный пакет акций «ТНС энерго» и, как утверждал автор, туда уходит немалая часть денег, которые платят жители Марий Эл за электричество.

Екатерина Вахитова — «голос» «ТНС энерго» в Марий Эл. На встречах с жителями и журналистами именно она объясняет политику организации и механизм выставления тарифов. 30 марта 2017 года на тот момент глава Марий Эл Леонид Маркелов вручил ей «Орден за заслуги перед Марий Эл» II степени.

Бумажная работа на 15 миллионов в год

Вторым из богатейших депутатов марийского парламента в 2017 году стал гендиректор Марийского целлюлозно-бумажного комбината (Волжск) Александр Сташкевич. Он тоже получил «Орден за заслуги перед Марий Эл» II степени — всего через пару месяцев после Вахитовой, но уже от следующего главы республики Александра Евстифеева.

Комбинат он возглавляет с 2001 года, а в Госсобрании работает с 2004-го — это его третий созыв. Член комитета по здравоохранению.

В 2017 году Сташкевич серьезно увеличил свои доходы — возможно, потому, что чистая прибыль ЦБК выросла на 420 млн рублей. В предыдущие 2 года он декларировал примерно по 9 млн рублей в год, в прошлом же году заработал сразу 15 млн. У него есть два земельных участка общей площадью около 2 000 кв. м, два дома и автомобиль Mercedes ML 350.

ЦБК с численностью работников за 2 000 в 2016 году заработал весьма приличные 1,3 млрд рублей чистой прибыли (выручка — 7,4 млрд рублей, производительность — 250 тыс. тонн продукции в год).

ЦБК в 2016 году заработал весьма приличные 1,3 млрд рублей чистой прибыли. Фото komanda-k.ru



Сернурские козы стали в два раза доходнее

Учредитель компаний «Лукоз» и «Лукоз Саба» Владимир Кожанов, занявший третье место, в 2016 году не входил даже в пятерку самых богатых депутатов Госсобрания Марий Эл. Тогда его доход чуть превышал 4 млн рублей в год, а в 2017-м он заработал 10 млн. Видимо, это также связано с ростом прибыли возглавляемых им предприятий: в 2015 и 2016 году она была вдвое выше, чем в 2014-м.

Кожанов — заслуженный работник сельского хозяйства Марий Эл и член комитета по развитию агропромышленного комплекса. В Госсобрании — с III созыва, секретарь фракции ЛДПР, единственный из первой десятки, представляющий не «Единую Россию». По данным сайта rusprofile.ru, Кожанов — учредитель 11 компаний, из которых сейчас работают пять (одна из них — товарищество собственников жилья во главе с бывшим директором ГТРК Марий Эл Марией Митьшевой).

«Агромагнат» владеет земельным участком площадью 1,1 тыс. кв. м, квартирой и домом. Еще две квартиры есть у его супруги. Она же — владелец машины Nissan Micra.

Стремительно беднеющие

Понятно, что среди депутатов есть не только те, кто год от года богатеет. У некоторых заработок в последние годы серьезно снизился.

27 января 2017 года ректор «Волгатеха» (неофициальное наименование ПГТУ) с 2005 года Евгений Романов оставил свою должность и был избран президентом вуза. Несмотря на громкий титул, должность эта оказалась на порядок менее денежной. В 2016 году ректор Романов задекларировал 9 млн рублей личного дохода, а в 2017-м — только 2,3 млн.

У Романова есть земельный участок на 3,3 тыс. кв. м, жилой дом 30 кв. м и автомобиль Toyota Venza.

В 2016 году ректор Романов задекларировал 9 млн рублей личного дохода, а в 2017-м — только 2,3 млн. Фото marimedia.ru



Доходы ректора Марийского госуниверситета Михаила Швецова порой тоже меняются довольно резко. В 2017-м он указал в отчете 6,4 млн рублей, в 2016-м было 5 млн, в 2015-м — 6 млн. Тогда его доход упал сразу в 5 раз — в декларации за 2014 год было указано 30 млн рублей. У ректора МарГУ много недвижимого имущества: четыре участка земли общей площадью 3,7 тыс. кв. м, квартира на 77 кв. м, жилой и дачный дома суммарной площадью 700 кв. м.

За время работы в МарГУ Швецов был замешан в двух скандалах. Несколько лет назад ректора пытались лишить научной степени: по данным «Диссернета», его докторская диссертация по экономике является плагиатом, а данные о некоторых публикациях в журналах Высшей аттестационной комиссии ложны. Швецов объяснял это тем, что публикации вышли не в тех номерах журналов, которые он указал, из-за путаницы в редакции журналов. Официальное решение президиума ВАК о лишении Швецова ученой степени не состоялось по причине истечения срока давности.

В 2016 году были опубликованы подробности конфликта Швецова с профессором психологии МарГУ Сергеем Малановым, в результате которого последний был уволен. На страницах интернет-журнала Маланов обвинил Швецова в деградации вуза, приведя несколько аргументов, среди которых был и такой: «Установил политическую цензуру в МарГУ и принуждает сотрудников вуза принимать «правильное» участие в политических акциях и мероприятиях».

Михаил Швецов, если верить его собственным словам, был ярым и верным сторонником Леонида Маркелова. Об этом он заявил с трибуны во время митинга, посвященного победе Маркелова на губернаторских выборах осенью 2015 года.

В Госсобрании Швецов председательствует в комитете по законодательству.

Резко упали доходы и у директора ООО «Вкусная жизнь» Владимира Кривоша (он брат Николая Криваша, тем не менее фамилии у них пишутся по-разному). В 2016 году он заработал 14,5 млн рублей, а в 2017-м — всего 6,8 млн. С 2012 по 2016 годы Кривош занимал пост заместителя гендиректора «Птицефабрики Акашевской», где в то время гендиректорствовал как раз Николай Криваш, в то время богатейший депутат Марий Эл.

Наиболее же обедневшим депутатом является бывший исполнительный директор волжского ЗАО «Ариада» Александр Тиняев. С 2015 по 2017 год его доход снизился с 8 млн до 200 тыс. рублей. Вероятно, дело в том, что с 2014 по 2016 год ЗАО «Ариада» демонстрирует нарастающую убыточность: соответственно 267 млн, 589 млн, 971 млн рублей. Выручка же с 4 млрд рублей в 2015 году снизилась до 1 млрд в 2016-м. С 2016 года Тиняев — индивидуальный предприниматель. Он владеет землей на 1000 кв. м, жилым домом, квартирой и машиной Nissan Qashqai. У супруги есть BMW X3 и те же 200 тысяч годового дохода.

Юрий Минаков — один из пяти депутатов VI созыва, работающих на профессиональной основе. Фото marimedia.ru

Старожилы-середняки

Бессменный председатель Госсобрания с 2000 года Юрий Минаков, обладатель внушительного списка наград, в последние 4 года стабильно получал заработок между 6 и 7 млн рублей. Минаков — один из пяти депутатов VI созыва, работающих на профессиональной основе. Остальные четверо — это секретарь регионального отделения «Единой России», первый зампред Госсобрания Владимир Мухин; еще один зампред Анатолий Иванов; заместитель руководителя фракции КПРФ Владимир Муртазин; руководитель фракции ЛДПР Евгений Ремнев. Последние трое зарабатывали в 2016 и 2017 году от 1 до 2 млн рублей. Мухин задекларировал 2,1 млн рублей в 2016 году и 2,5 млн — в 2017-м.

Скромные супруги

В правительстве Марий Эл, как недавно писало «Реальное время», супруги членов правительства в сумме зарабатывают столько же, сколько их мужья и жены. В Госсобрании же супруги скромнее — за 2017 год они получили примерно в четыре раза меньше, чем депутаты — 33,6 млн рублей против 145,6 млн. Совокупный семейный доход почти не изменился: 174,3 млн рублей в 2016 году, 179,2 млн годом позже. При этом суммарные доходы депутатов за год снизились на 6 млн рублей, а доходы их супругов, напротив, выросли — на 11 млн.

Доходы депутатов Госсобрания Республики Марий Эл

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Вахитова Екатерина Динаровна Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл 23.598.247,66 1.200.000,00 2 2 Сташкевич Александр Михайлович Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл 15.281.595,02 180.000,00 4 3 Кожанов Владимир Тарасович Член фракции Марийское региональное отделение Либерально-демократической партии России 9.977.265,87 951.322,06 3 4 Моисеев Алексей Иванович Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл 7.301.229,76 6.973.923,42 7 5 Еремин Александр Николаевич Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл 7.052.695,05 144.000,00 8 6 Кривош Владимир Андреевич Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл 6.852.214,56 6 7 Швецов Михаил Николаевич Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл 6.424.335,96 1.535.932,06 5 8 Козырев Александр Сергеевич Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл 6.021.230,74 3.151.140,27 10 9 Старостин Александр Викторович Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл 5.200.000,00 99.500,00