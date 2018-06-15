Тяжелые фракции: бизнесмены в марийском парламенте заработали в разы больше «говорящих голов»
В первой десятке по доходам за 2017 год нет депутатов, работающих на постоянной основе
Самый богатый депутат Государственного собрания Марий Эл, рублевый миллиардер (по данным 2016 года) Николай Криваш 26 апреля покинул парламент: бизнесмену предъявлено обвинение по коррупционному делу Леонида Маркелова как возможному взяткодателю. Правда, вместо того чтобы сидеть с бывшим губернатором в СИЗО, Криваш проходил лечение в израильской клинике. Формальной же причиной для вывода его из состава Госсобрания стала не сданная вовремя декларация о доходах. Так что теперь в марийском парламенте новый лидер по доходам — управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Екатерина Вахитова. Вся первая пятерка богачей Госсобрания Марий Эл состоит из представителей крупного бизнеса (либо наемных работников, либо владельцев): «ТНС энерго», целлюлозно-бумажный комбинат, Сернурский сырзавод, структура «Газпрома» и завод силикатного кирпича. Подробнее в материале «Реального времени».
Екатерина Вахитова: 2 миллиона в месяц на электричестве
Екатерина Вахитова начала работать в Йошкар-Оле в 2010 году заместителем гендиректора в ОАО «Мариэнергосбыт». В 2013 году стала там управляющим, параллельно занимая пост заместителя гендиректора «ТНС энерго». Один из самых молодых депутатов Госсобрания — на момент избрания в 2014 году ей было 32 года. Сейчас возглавляет комитет по бюджету.
В 2017 году ее доходы упали — она задекларировала 23,6 млн рублей против 30 млн годом ранее. У депутата есть две квартиры площадью 67 и 68 кв. м, еще одна квартира принадлежит супругу. Он же владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 150 Prado.
Заработки Вахитовой болезненно воспринимаются осведомленной общественностью, поскольку в Марий Эл два раза в год повышают тарифы на электричество для рядового потребителя. Хотя республика не входит в число самых дорогих регионов Приволжского федерального округа по электричеству, тарифы кажутся высокими на фоне низких реальных доходов населения. По этому показателю Марий Эл регулярно занимает в ПФО третью-четвертую строчку с конца.
А по тарифам для предприятий республика, по данным «Федерал Пресс», волею федерального центра стала одним из пяти регионов с самыми высокими расценками. При сохранении таких цен для производственников многие компании могут закрыться или сменить юрисдикцию, как сказал в одном из интервью бизнес-омбудсмен Марий Эл Амир Шакиров.
В 2015 году в йошкар-олинской газете «Красный город» вышла статья, в которой журналист рассказал о кипрском офшоре Sunflake Limited. Этой компании принадлежит контрольный пакет акций «ТНС энерго» и, как утверждал автор, туда уходит немалая часть денег, которые платят жители Марий Эл за электричество.
Екатерина Вахитова — «голос» «ТНС энерго» в Марий Эл. На встречах с жителями и журналистами именно она объясняет политику организации и механизм выставления тарифов. 30 марта 2017 года на тот момент глава Марий Эл Леонид Маркелов вручил ей «Орден за заслуги перед Марий Эл» II степени.
Бумажная работа на 15 миллионов в год
Вторым из богатейших депутатов марийского парламента в 2017 году стал гендиректор Марийского целлюлозно-бумажного комбината (Волжск) Александр Сташкевич. Он тоже получил «Орден за заслуги перед Марий Эл» II степени — всего через пару месяцев после Вахитовой, но уже от следующего главы республики Александра Евстифеева.
Комбинат он возглавляет с 2001 года, а в Госсобрании работает с 2004-го — это его третий созыв. Член комитета по здравоохранению.
В 2017 году Сташкевич серьезно увеличил свои доходы — возможно, потому, что чистая прибыль ЦБК выросла на 420 млн рублей. В предыдущие 2 года он декларировал примерно по 9 млн рублей в год, в прошлом же году заработал сразу 15 млн. У него есть два земельных участка общей площадью около 2 000 кв. м, два дома и автомобиль Mercedes ML 350.
ЦБК с численностью работников за 2 000 в 2016 году заработал весьма приличные 1,3 млрд рублей чистой прибыли (выручка — 7,4 млрд рублей, производительность — 250 тыс. тонн продукции в год).
Сернурские козы стали в два раза доходнее
Учредитель компаний «Лукоз» и «Лукоз Саба» Владимир Кожанов, занявший третье место, в 2016 году не входил даже в пятерку самых богатых депутатов Госсобрания Марий Эл. Тогда его доход чуть превышал 4 млн рублей в год, а в 2017-м он заработал 10 млн. Видимо, это также связано с ростом прибыли возглавляемых им предприятий: в 2015 и 2016 году она была вдвое выше, чем в 2014-м.
Кожанов — заслуженный работник сельского хозяйства Марий Эл и член комитета по развитию агропромышленного комплекса. В Госсобрании — с III созыва, секретарь фракции ЛДПР, единственный из первой десятки, представляющий не «Единую Россию». По данным сайта rusprofile.ru, Кожанов — учредитель 11 компаний, из которых сейчас работают пять (одна из них — товарищество собственников жилья во главе с бывшим директором ГТРК Марий Эл Марией Митьшевой).
«Агромагнат» владеет земельным участком площадью 1,1 тыс. кв. м, квартирой и домом. Еще две квартиры есть у его супруги. Она же — владелец машины Nissan Micra.
Стремительно беднеющие
Понятно, что среди депутатов есть не только те, кто год от года богатеет. У некоторых заработок в последние годы серьезно снизился.
27 января 2017 года ректор «Волгатеха» (неофициальное наименование ПГТУ) с 2005 года Евгений Романов оставил свою должность и был избран президентом вуза. Несмотря на громкий титул, должность эта оказалась на порядок менее денежной. В 2016 году ректор Романов задекларировал 9 млн рублей личного дохода, а в 2017-м — только 2,3 млн.
У Романова есть земельный участок на 3,3 тыс. кв. м, жилой дом 30 кв. м и автомобиль Toyota Venza.
Доходы ректора Марийского госуниверситета Михаила Швецова порой тоже меняются довольно резко. В 2017-м он указал в отчете 6,4 млн рублей, в 2016-м было 5 млн, в 2015-м — 6 млн. Тогда его доход упал сразу в 5 раз — в декларации за 2014 год было указано 30 млн рублей. У ректора МарГУ много недвижимого имущества: четыре участка земли общей площадью 3,7 тыс. кв. м, квартира на 77 кв. м, жилой и дачный дома суммарной площадью 700 кв. м.
За время работы в МарГУ Швецов был замешан в двух скандалах. Несколько лет назад ректора пытались лишить научной степени: по данным «Диссернета», его докторская диссертация по экономике является плагиатом, а данные о некоторых публикациях в журналах Высшей аттестационной комиссии ложны. Швецов объяснял это тем, что публикации вышли не в тех номерах журналов, которые он указал, из-за путаницы в редакции журналов. Официальное решение президиума ВАК о лишении Швецова ученой степени не состоялось по причине истечения срока давности.
В 2016 году были опубликованы подробности конфликта Швецова с профессором психологии МарГУ Сергеем Малановым, в результате которого последний был уволен. На страницах интернет-журнала Маланов обвинил Швецова в деградации вуза, приведя несколько аргументов, среди которых был и такой: «Установил политическую цензуру в МарГУ и принуждает сотрудников вуза принимать «правильное» участие в политических акциях и мероприятиях».
Михаил Швецов, если верить его собственным словам, был ярым и верным сторонником Леонида Маркелова. Об этом он заявил с трибуны во время митинга, посвященного победе Маркелова на губернаторских выборах осенью 2015 года.
В Госсобрании Швецов председательствует в комитете по законодательству.
Резко упали доходы и у директора ООО «Вкусная жизнь» Владимира Кривоша (он брат Николая Криваша, тем не менее фамилии у них пишутся по-разному). В 2016 году он заработал 14,5 млн рублей, а в 2017-м — всего 6,8 млн. С 2012 по 2016 годы Кривош занимал пост заместителя гендиректора «Птицефабрики Акашевской», где в то время гендиректорствовал как раз Николай Криваш, в то время богатейший депутат Марий Эл.
Наиболее же обедневшим депутатом является бывший исполнительный директор волжского ЗАО «Ариада» Александр Тиняев. С 2015 по 2017 год его доход снизился с 8 млн до 200 тыс. рублей. Вероятно, дело в том, что с 2014 по 2016 год ЗАО «Ариада» демонстрирует нарастающую убыточность: соответственно 267 млн, 589 млн, 971 млн рублей. Выручка же с 4 млрд рублей в 2015 году снизилась до 1 млрд в 2016-м. С 2016 года Тиняев — индивидуальный предприниматель. Он владеет землей на 1000 кв. м, жилым домом, квартирой и машиной Nissan Qashqai. У супруги есть BMW X3 и те же 200 тысяч годового дохода.
Старожилы-середняки
Бессменный председатель Госсобрания с 2000 года Юрий Минаков, обладатель внушительного списка наград, в последние 4 года стабильно получал заработок между 6 и 7 млн рублей. Минаков — один из пяти депутатов VI созыва, работающих на профессиональной основе. Остальные четверо — это секретарь регионального отделения «Единой России», первый зампред Госсобрания Владимир Мухин; еще один зампред Анатолий Иванов; заместитель руководителя фракции КПРФ Владимир Муртазин; руководитель фракции ЛДПР Евгений Ремнев. Последние трое зарабатывали в 2016 и 2017 году от 1 до 2 млн рублей. Мухин задекларировал 2,1 млн рублей в 2016 году и 2,5 млн — в 2017-м.
Скромные супруги
В правительстве Марий Эл, как недавно писало «Реальное время», супруги членов правительства в сумме зарабатывают столько же, сколько их мужья и жены. В Госсобрании же супруги скромнее — за 2017 год они получили примерно в четыре раза меньше, чем депутаты — 33,6 млн рублей против 145,6 млн. Совокупный семейный доход почти не изменился: 174,3 млн рублей в 2016 году, 179,2 млн годом позже. При этом суммарные доходы депутатов за год снизились на 6 млн рублей, а доходы их супругов, напротив, выросли — на 11 млн.
|№ по совместному доходу
|№ по личному доходу
|ФИО
|ДОЛЖНОСТЬ
|ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ.
|ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ.
|1
|1
|Вахитова Екатерина Динаровна
|Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл
|23.598.247,66
|1.200.000,00
|2
|2
|Сташкевич Александр Михайлович
|Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл
|15.281.595,02
|180.000,00
|4
|3
|Кожанов Владимир Тарасович
|Член фракции Марийское региональное отделение Либерально-демократической партии России
|9.977.265,87
|951.322,06
|3
|4
|Моисеев Алексей Иванович
|Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл
|7.301.229,76
|6.973.923,42
|7
|5
|Еремин Александр Николаевич
|Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл
|7.052.695,05
|144.000,00
|8
|6
|Кривош Владимир Андреевич
|Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл
|6.852.214,56
|6
|7
|Швецов Михаил Николаевич
|Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл
|6.424.335,96
|1.535.932,06
|5
|8
|Козырев Александр Сергеевич
|Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл
|6.021.230,74
|3.151.140,27
|10
|9
|Старостин Александр Викторович
|Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании Республики Марий Эл
|5.200.000,00
|99.500,00
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