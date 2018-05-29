Дошло до суда дело о «воровском ОПС» на Казанском вертолетном заводе

В Авиастроительный райсуд Казани поступило уголовное дело работников Казанского вертолетного завода, обвиняемых в серии краж с завода в составе организованного преступного сообщества.

На скамью подсудимых отправятся 10 человек, при этом четверых из них следствие считает организаторами преступления. Семеро из них сейчас в СИЗО, двое под домашним арестом и один — под подпиской о невыезде.

Ущерб по делу составил чуть более 1 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда. Материалы следствия в 130 томах поступили в суд только вчера, дата начала процесса пока не назначена.

Напомним, на старте расследования — в ноябре 2016 года — МВД Татарстана заявляло о ликвидации подпольного производства поддельных деталей, которые позже поставлялись в качестве комплектующих к вертолетам, в том числе за границу.

По версии следствия, хищения имели место в 2013—2016 годах. Причем, в окончательном обвинении контрафактное производство уже не фигурирует — только сборка вертолетных узлов и агрегатов за пределами КВЗ из похищенных оригинальных запчастей.

