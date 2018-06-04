«Еще немного, и Уфа будет состоять исключительно из керамогранита, металлопрофиля, сайдинга...»

Фото: Илья Варламов

Уфа вновь оказалась в центре внимания топового блогера Ильи Варламова. Московский урбанист поделился своим возмущением, как столица Башкирии теряет деревянную архитектуру, и особым мнением уфимского градоначальника Ирека Ялалова. Предлагаем вниманию читателей «Реального времени» с разрешения автора его статью.

Главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого на самом деле звучит так: «Можно ли сохранить деревянные дома в центре наших городов?»

Самый очевидный ответ на него — «нет», но это лишь потому, что власти обычно даже попыток таких не предпринимают. Кажется невероятным, но в других странах принято заботиться о деревянном наследии.

Это деревянные дома в центре Стокгольма.

Они стоят тут уже почти 300 лет, и никто их сносить не собирается. В 1979—1980 годах их тщательно отреставрировали, сейчас эти дома принадлежат государству и сдаются под жилье и мини-отели. Все исторические элементы аккуратно сохранили.

А это обычные деревянные жилые дома в Хельсинки.

Им примерно 100 лет, но за ними так хорошо ухаживают, что выглядят они почти как новые. Здесь хочется поселиться. Можно ли представить себе, что мэрия Хельсинки снесет их, чтобы воткнуть на этом месте новодел, жилую башню или ТРЦ? Нет.

Квартал Хага в центре Гетеборга.

Здесь тоже немало деревянных домов. Разве кто-то осмелится снести или поджечь их, чтобы освободить место под бизнес-центр или расширение дороги? В Швеции такого просто не может быть.

Или Рига — город, который долгое время был российским, а потом советским.

Здесь деревянные здания осторожно реконструируют и сохраняют.

Возможно ли такое у нас? Нет!

В Уфе, например, явно какая-то аномальная зона. Сохранять историческое наследие в столице Башкортостана нет никакой возможности.

Вот что мэр Уфы Ирек Ялалов говорит о перспективах деревянных зданий в городе:

Только за одну фразу о «более богатых новоделах» человека надо гнать с поста мэра. Он совершенно не понимает, что такое историческое наследие и почему оно представляет ценность. Все высказывания Ялалова хорошо показывают: бесполезно вести диалог с человеком, который считает, что историческое здание можно снести и заменить его «более лучшим» новоделом.

К сожалению, сегодня Россия столкнулась с огромным дефицитом кадров. Люди некомпетентные, люди с отсутствием элементарной культуры руководят нашими городами.

С тем же успехом мэр Уфы мог бы задаваться вопросом «Зачем сохранять классическую литературу?» или «Зачем нужна классическая живопись?». Ведь «Евгения Онегина» явно можно заменить новоделом: придумать сюжет поинтереснее, использовать современный русский язык — народу тоже понравится… Хотя постойте, мне кажется, в российском кино кто-то этот прием уже использовал! Про картины я вообще молчу. Кому нужна эта рухлядь, если можно купить плакатик из «Икеи»?

В городе открыто, варварским способом уничтожается историческое наследие, а некомпетентный мэр рассказывает всем, что нет никакой возможности его сохранить. К старинным деревянным домам здесь почему-то относятся как к расходному материалу.

Это здание бывшего пивоваренного завода Альфреда фон Вакано 1912 года постройки. Посмотрите, что с ним сделали:

Это дом мещан Моториных.

Его снесли незадолго до саммитов ШОС и БРИКС:

То, что еще не снесли, в Уфе изгадили серой краской или закрыли уродливыми баннерами, заборами и щитами.

Всего этого город скоро лишится.

Будет вот так:

И даже если здание не ветхое деревянное, а крепкое кирпичное, мэрия Уфы все равно придумает, как его изуродовать.

Пройдет еще немного времени, и Уфа будет состоять исключительно из керамогранита, металлопрофиля, сайдинга и синего или зеленого зеркального стекла.

У нас очень любят говорить о патриотическом воспитании молодежи. Государство вкладывает миллиарды рублей в то, чтобы объяснить детям, за что надо Родину любить. Дети маршируют в военной форме, ходят на парады, рисуют портреты Путина. А потом дети выходят на улицу и видят убогую городскую среду, вторичную архитектуру, бездарное благоустройство. Они впитывают это, они каждый день смотрят на это. Великая русская культура на самом деле никому не нужна. И ситуация в Уфе — хороший пример того, как у нас обращаются с деревянным зодчеством: просто сжигают, ломают, сносят. Деревянное зодчество — это редчайший пример самобытной русской архитектуры. Но на культуру, память и уважение к истории сейчас нет спроса.

Очень жаль, что Уфа с каждым годом безвозвратно теряет свое богатство. Мне все это напоминает варваров из ИГИЛ, которые взрывали Пальмиру. Рано или поздно город освободят, оккупантов посадят в клетки, но вернуть утраченное будет уже нельзя.

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