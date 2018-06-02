Герой дня без галстука: оскандалившийся саратовский министр «слишком легко отделался»

А главный пострадавший — губернатор области

31 мая губернатор Саратовской области освободил министра финансов Александра Выскребенцева от должности с формулировкой «по собственному желанию». В пресс-службе главы региона сообщили, что правительство прекратило проверку неприятного инцидента, участником которого стал «человек, похожий на министра». Была ли эта история намеренной провокацией еще одного скандала, связанного с руководителем областного значения из команды губернатора? Эксперты расходятся во мнениях, но, как бы то ни было, на репутацию Валерия Радаева легло еще одно пятно. Подробности — в материале «Реального времени».

Прокурорская проверка продолжается

Уход Выскребенцева с должности, впрочем, не отменяет порядок работы областной прокуратуры. Старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Татьяна Казаченко проинформировала, что два профильных отдела ведомства продолжают разбирательство по факту использования служебного автомобиля, передачи этого автомобиля другому лицу и пребывания водителя в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, подобная работа длится около месяца.

Напомним, сам инцидент произошел 25 мая. По словам врио начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Саратовской области Владимира Костерова, в 5.30 утра на улице Мичурина инспекторы ГИБДД остановили автомобиль с выключенными фарами. За рулем Suzuki оказалась женщина без документов, от которой сильно пахло алкоголем. Женщине пришлось отправиться в отделение полиции. Там она отказалась от медицинского освидетельствования. Правоохранители составили административный протокол и направили материал в суд. Видео инцидента было снято на месте проверки документов и у участка полиции и попало в федеральные СМИ и интернет. На отснятых кадрах видно, что пассажир служебной иномарки спал на заднем сиденье в пляжной одежде, затем проснулся и вышел из машины. При этом пресс-служба утверждает, что дорожным инспекторам ничего неизвестно о том, кто снимал происходящее.

Автомобиль вела, предположительно, заведующая сектором муниципального контроля администрации Октябрьского района Саратова 34-летняя Мария Мищенко. В настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком. В 21-дневном отпуске (до 31 мая), по информации пресс-службы губернатора, находился и министр финансов Александр Выскребенцев.

«Карьерист и грамотный исполнитель». Он же «эффективный чиновник»

Эксперты в местных политических кругах характеризуют 36-летнего экс-министра как «карьериста и обычного грамотного исполнителя», который даже не распределяет финансы, а сводит их баланс. Правда, у депутата Саратовской областной думы Леонида Писного на этот счет свое мнение:

— Александр Юрьевич состоялся как министр. Та положительная динамика сокращения госдолга, которую мы наблюдаем, сокращение дефицита бюджета, как я думаю, — это показатель эффективности работы министерства.

Так или иначе, существенных претензий к работе Александра Выскребенцева у руководства области не было. Поэтому не было и иной кандидатуры у Валерия Радаева для исполняющего обязанности министра, несмотря на «доходное место». После выборов губернатора Выскребенцев с 10 сентября 2017 года был и. о. министра финансов и был вновь утвержден на эту должность на заседании областной Думы совсем недавно, 18 апреля. Такое длительное время его не утверждали лишь потому, что процедуру затянули в профильном федеральном министерстве. Кроме того, бывший министр ранее не был замечен ни в чем, что могло бы его скомпрометировать. И 25 мая он действительно находился в отпуске — по этой причине не появлялся на двух последних заседаниях комитетов областной думы, которые в рабочее время не пропускает.

Выскребенцев окончил Саратовский государственный социально-экономический университет в 2003 году, на протяжении последующих 15 лет был госслужащим. В течение 6 лет работал в контрольно-ревизионном управлении регионального Минфина, в территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. С 2008 по 2012 год был начальником инспекции по контрольно-ревизионной работе, аудитором Счетной палаты Саратовской области. В последующие 2 года возглавлял контрольно-аналитический комитет в регионе. Министерством финансов области руководит с 2014 года. По итогам 2017 года занял третье место в регионе по доходам среди руководителей министерств и органов исполнительной власти, заработав 2,76 млн рублей.

Существенных претензий к работе Александра Выскребенцева у руководства области не было. Поэтому не было и иной кандидатуры у Валерия Радаева для исполняющего обязанности министра, несмотря на «доходное место». Фото saratov.gov.ru



По поводу авторства видеоролика существует две версии. По одной из них, дорожные инспекторы остановили понятых, которые по своей инициативе сняли сцену с пьяной женщиной. Сотрудники ГИБДД не подтвердили эту версию, как не опровергли и другую, по которой происходящее снял и распространил собкор телекомпании «РЕН ТВ». Тогда возникает вопрос: откуда в полшестого утра на месте работы службы ДПС взялся тележурналист?

Правоохранители сработали на редкость профессионально и корректно — может быть, по той причине, что знали о съемке. По замечанию директора центра журналистских расследований «Медиаликс 64» Константина Халина, неправильные действия дорожных инспекторов дали бы повод обжаловать их действия. Для тех, кто предполагает, что ситуация с проверкой документов у водителя служебного автомобиля была спровоцирована, образцовая вежливость сотрудников ГИБДД лишь подтверждает это.

Уйдет — не уйдет

Между тем, местные эксперты не припомнят периода в истории региона, когда на членов областного правительства и работников администрации Саратова было бы заведено больше дел, чем за последнее время. Свежий пример — громкий арест 30 января бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова и задержание некоторых чиновников и предпринимателей в рамках расследования уголовных дел, связанных с земельной политикой администрации Энгельсского района.

Лобанову, которому доверял губернатор Радаев, предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Медицинскую справку об ухудшении состояния здоровья экс-главы суд отклонил, не выпустив его под залог под домашний арест, и настоял на том, что Лобанов будет содержаться в СИЗО до 30 июня. Следствие проверяет другие эпизоды возможных коррупционных действий Лобанова.

Лобанову, которому доверял губернатор Радаев, предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Фото engels-city.ru



— Говорят, что даже сам великий Вячеслав Володин в свое время велел Радаеву максимально дистанцироваться от Лобанова. Но Валерий Васильевич… поддерживал своего протеже, — писала за 10 дней до случая с Выскребенцевым политобозреватель «Газеты недели в Саратове» Елена Микиртичева. — А этот самый протеже развернулся по полной программе так, что программа эта может стать увесистым камнем на шее губернатора. Понятно, главная причина пребывания губернатора Саратовской области в своем кресле — это Вячеслав Викторович Володин. По большому счету, уход Радаева со своей должности не по воле Володина — это большой урон репутации нашего земляка. Не секрет, что Вячеслав Володин очень не любит, когда кто-либо действует против его, Володина, воли. Так что пока Вячеслав Викторович в силе, он будет держать Радаева в Саратове. Если, конечно, губернатор Радаев своими действиями не начнет наносить ущерб репутации Володина.

Формально, глава региона не отвечает за поведение своих подчиненных, к тому же в нерабочее время. И все же основные кадровые решения, в том числе по руководителям районов, принимает губернатор. Жителям региона все более непонятно, из каких соображений делаются эти назначения.

— Общаюсь с большой аудиторией в социальных сетях, — говорит Халин. — Никакой всенародной поддержки у Радаева близко нет. У людей усталость, разочарование. Они не видят альтернативы, но ожидают ухода губернатора с большим нетерпением. То же касается и руководства областного центра. Назначение Михаила Исаева главой Саратова в прошлом году повергло общественность (даже ориентированную на «Единую Россию») в шок. Это человек, который был охранником, потом оказался в городской, областной Думе, побывал в сенаторах и депутатах Госдумы, никогда не занимался хозяйственными вопросами в масштабах города. По крайней мере, раньше за свою депутатскую зарплату он не приносил вреда. Так что основания для того, чтобы отрешить губернатора от области, мне кажется, есть.

Но от ожиданий рядовых жителей расставание руководителя региона со своим креслом не зависит. По мнению директора «Медиаликс 64», такие решения, к сожалению, принимаются из политических соображений.

Одни политологи уверены, что все ниточки от инцидента 25 мая ведут именно к нынешнему губернатору – ситуация была срежиссирована теми, кто в очередной раз, но уже с новой силой, прочит уход Радаева в июле. Фото saratov.gov.ru



Отпустить после проверки

Возвращаясь к экс-министру финансов. Одни политологи уверены, что все ниточки от инцидента 25 мая ведут именно к нынешнему губернатору — ситуация была срежиссирована теми, кто в очередной раз, но уже с новой силой, прочит уход Радаева в июле. В этом случае создается впечатление, что правоохранители знали, на какой автомобиль надо обратить внимание. И вся эта шумиха — последняя капля в чашу терпения по отношению к губернатору. Другие, однако, полагают, что не было никакой провокации.

— Все гораздо проще, — уверена собкор «Интерфакса» по Саратовской области Татьяна Никитина. — Мой опыт говорит о том, что, чем выше чиновники поднимаются по служебной лестнице, тем сильнее у них ощущение неприкасаемости. Думаю, люди высокого ранга уверены, что если они себя чем-то скомпрометируют, местные СМИ не вынесут эту ситуацию на большую медийную поляну. Ситуация с министром финансов, как мне представляется — следствие этого ощущения. У чиновников во всем цивилизованном мире срабатывает рефлекс: ты — публичная персона. Очень много «нельзя» появляется. Пресс-секретарь Минфина произнесла такую фразу: «Этот случай не касается работы исполнительной власти Саратовской области». Возможно, де-юре она права, но де-факто есть такое понятие, как репутационные риски. И в итоге мы видим, что этот случай напрямую касается работы исполнительной власти Саратовской области. Это репутация не только Минфина, но всего правительства. И давайте говорить честно, это пятно на их репутации.

«Вокруг этой ситуации появилось много домыслов и слухов, — сказала на днях руководитель пресс-службы губернатора Нина Попова. — Давайте дождемся выводов комиссии, которая создана по поручению Радаева». Но нет итогов, нет комиссии, нет Выскребенцева. Мы так и не убедились, был ли в служебном автомобиле министр или только человек, похожий на него. Или выводы сделали, но не обнародовали? В Саратовской области так повелось, что виновников чиновничьих скандалов вдруг подводит здоровье, либо они просто тихо исчезают из поля зрения общественности. Скорее всего, чтобы лишний раз не травмировать психику руководителям области и не напоминать о неприятностях своим присутствием. Нет человека — нет проблемы.

— Нужно было все-таки эту проверку довести до конца, — подчеркивает Константин Халин. — Должно следовать увольнение по отрицательным мотивам — в связи с утратой доверия. Иначе через год-другой такой чиновник всплывет на каком-либо хорошо оплачиваемом месте. Для принятия решения об отставке в случае с Выскребенцевым фактов более чем достаточно, и он слишком легко отделался, уволившись по собственному желанию. Когда завели уголовное дело на министра образования Марину Епифанову, ей тоже дали уйти по собственному желанию (в марте 2017 года УФСБ по Саратовской области возбудило в отношении нее уголовное дело по ч. 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление полномочиями лицом, занимающим госдолжность». По поручению Радаева была создана комиссия по комплексной проверке Министерства образования области. Вскоре Марина Епифанова ушла в отпуск, а потом — в отставку по собственному желанию. Уголовное дело в отношении экс-министра образования находится в стадии предварительного расследования, — прим. ред.). Теперь, с учетом стажа государственной и муниципальной службы, она (даже если итогом расследования будет судебное разбирательство и обвинительный приговор) еще и пенсию хорошую будет получать. Пример с министром финансов показывает, что порядок в сфере использования чиновниками служебных машин надо навести. Тем более что недавно транспортное управление объявило торги: для нужд правительства собираются приобрести 18 автомобилей Toyota. Стоимость контрактов превышает 30 миллионов рублей. Такое обновление автопарка на фоне злоупотреблений с использованием его для нерабочих нужд выглядит как насмешка, способ подчеркнуть безнаказанность власти.