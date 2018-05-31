Рустам Минниханов — главе Ростехнадзора: «Борис, мы в одной лодке. Если что-то случится, ты — первый!»

Глава Бугульмы Линар Закиров попросил защиты у президента от накручивания процентов за просрочку оплаты за газ

Уроки безответственности прошедшей зимы преподнесли сегодня на ежегодном штабе по теплу под председательством президента РТ. Взрыв ветхого здания котельной на Портовой, январский блэкаут и необузданный вал аварий сетей холодного водоснабжения выводили из спокойствия казанцев, а в малых городах приближается кризис неплатежей за газ, доложил сегодня глава Минстроя Ирек Файзуллин. Как газовики накручивают пени жителям Бугульмы, утих ли гнев в Уруссу из-за двухконтурных котлов и что ответили на запросы главы Елабуги Геннадия Емельянова — в репортаже «Реального времени».

Ежегодный республиканский штаб, посвященный разбору полетов зимы-2018 и заодно грядущему отопительному сезону, провел сегодня президент РТ Рустам Минниханов в тандеме с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Очередное заседание кабинета министров, назначенное на 9 утра, прошло в полном боевом составе. Без опозданий на него прибыли министры всех смежных с ЖКХ отраслей, главы «проблемных» муниципальных районов, руководство жилищной инспекции и госкомитета по тарифам и еще большая армия федеральных чиновников. Вместе по центру зала расселись глава «Татэнерго» Раузил Хазиев и глава «Сетевой компании» Ильшат Фардиев, а замгендиректора ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» Камил Абдуллин взобрался на «галерку», чтобы, видимо, «не отсвечивать». Но все равно по ходу заседания ему пришлось держать ответ перед президентом и стать невольной «звездой» в разборе полетов по финансовым взаиморасчетам с муниципалитетами — должниками за газ.

ИТП требуют повышенной безопасности

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, открывший совещание, был лаконичен и нейтрален в своей оценке отопительного сезона 2017/2018 годов. Главной его особенностью, напомнил Песошин, явился переход на индивидуальные тепловые пункты в Казани и Уруссу Ютазинского района. Во-первых, почти 907 многоквартирных домов (МКД), или треть жилого фонда Казани, отрезаны от централизованной подачи горячей воды — теперь она подогревается в подвале каждого дома, что, конечно, заметно повышает требования к безопасной эксплуатации жилого дома. Во–вторых, все жители Уруссу после банкротства Уруссинской ГРЭС в мае 2017 года перешли на индивидуальное отопление.

Алексей Песошин напомнил присутствующим, что из 45 муниципалитетов не получили паспорта готовности восемь, в том числе Казань, Набережные Челны, Верхнеуслонский, Елабужский, Альметьевский районы



По словам Песошина, фондом газификации была проведена работа по изменению схемы теплоснабжения в пгт. Уруссу — переведены на индивидуальные системы отопления 2 тыс. 910 квартир в МКД, 82 частных дома и 23 бюджетных учреждения. А значит, жители Уруссу, как и казанцы, должны были оказаться под пристальным контролем из-за эксплуатации новой техники в жилых домах. Впрочем, ни одного ЧП, связанного с эксплуатацией ИТП, не произошло. Тем не менее на совещании не раз подчеркивали, что безопасность должна стать приоритетом при подготовке к каждому отопительному сезону. Тут Алексей Песошин напомнил присутствующим, что из 45 муниципалитетов не получили паспорта готовности восемь, в том числе Казань, Набережные Челны, Верхнеуслонский, Елабужский, Альметьевский районы.

Были аварии, но без тепла не оставались

Глава Минстроя Ирек Файзуллин представил более оптимистичную картину. «Отопительный период прошел без крупных аварий, однако имели место временные отключения, но всегда наши жители оставались с теплом», — уверенно начал он, давая понять, что в этом году обошлось без громких, резонансных ЧП, а если и происходили отключения, то они остались незаметными для граждан. Можно считать, их мелкими огрехами, без которых невозможно обойтись. Тем не менее за прошлую зиму было зафиксировано 193 крупных отключения, или на 72 больше, чем годом ранее. Как ни странно, но больше ЧП происходило в сетях холодного водоснабжения Казани. Ирек Файзуллин объяснил этот феномен тем, что «Водоканал» Казани тратит деньги на строительство КНС «Заречная» и реконструкцию биологических очистных сооружений, а на ремонт сетей ничего не остается.

Глава Минстроя РТ не мог не вспомнить о взрыве здания котельной на Портовой, 17, который случился 17 марта, в ночь перед выборами президента РФ. Несмотря на то, что авария была ликвидирована в короткие сроки, исполком Казани провел внеплановые проверки всех котельных, после чего пришел к выводу о необходимости ремонта системы на 2,5 млрд рублей. Возвращаясь к теме ИТП, глава Минстроя сообщил, что качество их работы находится под контролем.

По его словам, Государственной жилищной инспекцией было выдано 1 186 предписаний, из которых было выполнено 996. «Выданные предписания направлены на устранение несоответствия температурного режима по отоплению и горячему водоснабжению, нарушений температурного режима в подъездах жилых домов и низкого качества жилищных услуг», — доложил он. В заключение он предупредил власти Казани, чтобы поторопились с подготовкой к грядущему сезону, потому что в связи с проведением чемпионата мира по футболу — 2018 работы нужно будет приостановить с введением режима тишины.

По словам Ирека Файзуллина, Государственной жилищной инспекцией было выдано 1 186 предписаний, из которых было выполнено 996

Паспорта готовности по особым условиям

В критическом тоне выступил глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. Основная претензия сводилась к тому, что многим энергетическим компаниям Ростехнадзор вынужден был выдать паспорта готовности «с особыми условиями», то есть под обещания устранить нарушения позднее. Со всевозможными оговорками получали паспорта готовности и муниципалитеты. «По итогам повторных проверок шесть муниципалитетов в итоге не получили из-за неготовности теплоснабжающих организаций», — отметил он, добавив, что в прошлом году на тепловых сетях произошло семь аварий. После этого он привел статистику, кого и на какую сумму оштрафовали за всевозможные нарушения. А в заключение предложил провести зональные обучающие семинары по подготовке к зиме.

Президент ухватился за эту идею, заметив, что за один день к зиме не успеешь подготовиться, а штрафы муниципалитетам не помогут в этом деле. «Надзор должен быть, но в первую очередь они должны заранее понимать, когда и как делать, — переориентировал он главу регионального Ростехнадзора на конструктив. «Мы в одной лодке. Если что-то случится, дорогой друг, ты — первый, — повернулся президент к Борису Петрову. — Мы — вторые». Президент предложил ему выступить координатором всей программы подготовки к зиме и разработать с муниципалитетами графики работ.

— Аллах в этом году нас миловал, — рассуждал президент, вспоминая обо всех авариях. — Но кто не знает, вот ГНБ (подземная техника горизонтально-направленного бурения, — прим. ред.) повредил кабель… (о блэкауте в Казани). — Ваша задача — выстроить работу и сделать графики хода подготовительных работ. Нет задачи — штрафы собирать. Важно, чтобы система работала надежно, — дал президент поручение Петрову. Ему же, похоже, придется решать проблему «белых пятен» в системе теплоснабжения Казани. КВЗ, закрывающий производственную площадку в Кировском районе Казани, оставляет без тепла этот микрорайон.

Президент заметил, что за один день к зиме не успеешь подготовиться, а штрафы муниципалитетам не помогут в этом деле

Камил, психоз не создавай!

Острую форму приобрел давний «газовый» конфликт между властями Бугульмы и Елабуги с «газпромовским» поставщиком газа «Газпром межрегионгаз Казань». С учетом Зеленодольска на эти города приходится 70% задолженности, или 368 млн рублей, но «Газпром межрегионгаз Казань» не идет на реструктуризацию, а лишь накручивает пени за просрочку.

Сегодня глава Бугульминского района Линар Закиров, который не может урегулировать вопрос по долгу в 97,5 млн рублей, пожаловался президенту. « В процессе подготовки к очередному отопительному периоду в нашем районе ежегодно возникает одна и та же проблема — задолженность предприятий за энергоресурсы. С убытками прошлых лет и установленными тарифами у ОАО «Бугульминское ПТС» нет возможности погасить эти задолженности», — констатировал глава и обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с предложением рассмотреть возможность погашения задолженности.

В ответ замглавы ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» Камил Абдуллин объяснил, что за год долг Бугульмы вырос на 12 млн рублей и говорить просто не о чем. Не удержавшись, Линар Закиров выпалил, что за каждый день «газпромовский» поставщик накидывает проценты. Выслушав обе стороны, президент сказал: «Камил, не надо создавать психоз!» И предложил конструктивно подумать над разрешением ситуации. По его словам, власти заинтересованы в урегулировании спора, хотя не платить тоже нельзя.

Под самый конец выступил мэр Елабуги Геннадий Емельянов. Его тоже беспокоит проблема неплатежей за энергоресурсы, но он попросил президента дополнительно поддержать инвестиционный проект КЭР-Холдинга по модернизации генерирующих мощностей Елабуги. Однако его лоббистские усилия не увенчались на этот раз успехом. Президент посчитал, что этот проект должен быть реализован в рамках государственно-частного партнерства.