В Казани задержали подозреваемых в разбойных нападениях на две заправки

В Казани полицейские задержали подозреваемых в разбойных нападениях на две АЗС.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, на одну из автозаправочных станций на трассе М-7 рядом с Казанью двое неизвестных в масках напали 30 марта в 20.00. Угрожая кассиру пистолетом, внешне схожим с боевым, они потребовали всю выручку, однако сотрудники АЗС смогли оказать сопротивление злоумышленникам. После этого они скрылись.

Через 15 минут аналогичному нападению подверглась АЗС, расположенная в 6 километрах от первой. Однако теперь нападавшие смогли похитить все находящиеся в кассе деньги.

Подозреваемых задержали утром 31 марта, ими оказались ранее судимые жители столицы республики, одному из которых 23 года, второму — 28 лет. В квартире оперативники обнаружили деньги, по сумме сопоставимые с похищенной, а также, по предварительным данным, пневматический пистолет. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Источник «Реального времени» утверждает, что, по предварительным данным, улов преступников на двух заправках составил менее 30 тыс.ч рублей. Сейчас эта информация проверяется. Так уточнеяеятся, что задержанные являются родственниками.