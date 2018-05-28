В Казани СК начал проверку по факту нападения полицейских на «Мисс Татарстан — 2006»

СУ СКР по РТ начал проверку по факту полицейского насилия над Викторией Буянцевой — обладательницей титула «Мисс Татарстан» 2006 года. Об этом сообщил представитель пострадавшей — юрист Андрей Сучков.

По словам девушки, инцидент произошел 23 мая, примерно в 22.00, когда она вместе с мамой гуляла в Ново-Савиновском районе Казани. На женщин напали трое мужчин в штатском, подойдя со спины.

«Люди, державшие меня, представились сотрудниками полиции и пояснили, что в данный момент проходит задержание преступника, то есть меня», — говорит Буянцева.

Документы, по словам девушки, полицейские предъявили только после того, как вокруг стала собираться толпа. Один из напавших «затерялся в толпе и скрылся». Как рассказала Виктория Буянцева, у этого человека были признаки алкогольного опьянения — «запах и невнятная речь». Свидетели заявляют, что видели этого мужчину с приятелями, когда он неподалеку распивал спиртные напитки.

Буянцева была доставлена в отдел полиции. При обыске у нее не нашли запрещенных веществ. После того, как ее отпустили, Виктория инициировала проведение двух экспертиз. Первая показала отсутствие алкоголя или наркотиков в ее организме, вторая зафиксировала ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки.

После этого она обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции.