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Проверено: ионов аммония в Казанке нет!

13:43, 29.05.2018 5 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России

Как контролируют состояние окружающей среды перед ЧМ-2018

Проверено: ионов аммония в Казанке нет!

Сегодня казанских журналистов в преддверии чемпионата мира по футболу пригласили в пресс-тур в ЭКО-лабораторию Минэкологии РТ и показали, как ведется круглосуточный отбор и анализ проб атмосферного воздуха, где ежедневно проводятся анализы проб природной воды. Кроме того, сотрудники природоохранного ведомства продемонстрировали работу передвижного поста автоматического контроля состояния объектов окружающей среды.

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:51
    Урра! можно купаться
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    Анонимно 18:20
    Хе хе, все равно вам не советую)
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  • Анонимно 17:01
    Такие молодые лаборантки
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  • Анонимно 17:37
    Может просто плохо искали?
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    Анонимно 19:24
    Или плохие результаты скрыли для хороших показателей
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