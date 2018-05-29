Проверено: ионов аммония в Казанке нет!

Сегодня казанских журналистов в преддверии чемпионата мира по футболу пригласили в пресс-тур в ЭКО-лабораторию Минэкологии РТ и показали, как ведется круглосуточный отбор и анализ проб атмосферного воздуха, где ежедневно проводятся анализы проб природной воды. Кроме того, сотрудники природоохранного ведомства продемонстрировали работу передвижного поста автоматического контроля состояния объектов окружающей среды.