Дом, который «построил» нас

Знаменитый Мергасовский дом стал героем спектакля

Фото: Максим Платонов

В Казани прошла очередная театральная лаборатория «АРТ-подготовка», проводимая фондом «Живой город». На этот раз ее темой стала Казань, наше отношение к прошлому и настоящему города. Одним из знаковых эскизов, показанных в эти дни, можно считать эскиз спектакля «Дом», посвященный Мергасовскому дому, он и его немногочисленные жители переживают сейчас трудные времена. Подробности — в материале «Реального времени».

Хорошие и нехорошие квартиры

Авторы текста Радмила Хакова и Йолдыз Миннуллина встречались с нынешними жильцами Мергасовского дома и с теми, кто жил здесь когда-то. Выяснились прелюбопытные детали. Во-первых, построенный в 1928 году дом был первым в Казани многоэтажным сооружением с водопроводом и канализацией. Во-вторых, он вовсе и не Мергасовский. Мергасовским был переулок, в котором расположена его часть. А сам Мергасовский дом был чуть выше. Но все привыкли именовать его Мергасовским, значит, продолжим эту традицию.

В-третьих, у дома два адреса — по улице Кави Наджми и по Дзержинского. И в-четвертых, дом этот отчасти был сродни монпарнасовскому «Улью», где жили художники. Потому что художников в Мергасовском доме было предостаточно. Как говорит одна из героинь спектакля, «какой нормальный человек может поселиться в Мергасовском? Здесь могут жить только художники». Здесь жил, например, великий (теперь это можно говорить уже без натяжки) авангардист Алексей Аниниенок. Здесь же была мастерская другого нашего замечательного современника, непревзойденного мастера гравюры Надира Альмеева.

Альмеев в свою очередь пустил в свою мастерскую поработать ныне известнейшего в Европе ювелира Фазулзянова, у которого тогда не было денег снять собственную мастерскую. Сейчас Фазулзянов — владелец нескольких салонов в Европе, в том числе бутика на престижной улице буржуазных Карловых Вар.





Мергасовский дом был первым в Казани многоэтажным сооружением с водопроводом и канализацией



И, наконец, некоторое время в доме жила Магдалина Мавровская, старейший татарстанский график, оставившая богатейшее наследие. Мавровская была человеком уникальным. Работала до последнего вздоха, а ушла она из жизни в 95 лет. Когда ей было под восемьдесят, доезжала на велосипеде до Раифы, дружила с наместником обители архимандритом Всеволодом, оставила интереснейшие зарисовки быта и жизни Раифского монастыря.

Здесь жила семья Василия Аксенова, здесь жил и был арестован Кави Наджми, именем которого сейчас названа улица. В доме жило множество самых обычных людей, каждый из которых по-своему интересен. Сейчас дом, ходят упорные слухи, готовят к сносу. Жильцов отселяют в отдаленнейший микрорайон «Салават купере». Десять непокорных семей ходят по судам и держат оборону.

Сцены на балконе

В эскизе спектакля «Дом», поставленном в рамках «АРТ-подготовки» молодым режиссером Верой Поповой, заняты Айгуль Ахметова, Юлия Голованова, Полина Телицына, Йолдыз Миннуллина, Радмила Хакова, Евгений Скрипачев, Владимир Любовский. Публика изначально сторонний наблюдатель — мы сидим на крыше гаража напротив, по улице Кави Наджми.

Публика изначально сторонний наблюдатель — мы сидим на крыше гаража напротив



Актеры напротив нас, на балконах. Послезакатное небо, вертикали телевизионных антенн на крыше, верхушка огромного тополя справа, со стороны улицы Дзержинского, — вот естественные декорации, в которых разворачивается драма Мергасовского дома, одного из знаковых казанских домов, по всей вероятности, приговоренного к исчезновению. Хотя, и это неудивительно, Мергасовский — памятник архитектуры.

Эскиз начинается с рассказа жившей в доме женщины — просто о доме, просто о том, как она в него попала и как ей там жилось. Рассказ нараспев напоминает монолог плакальщицы, словно дом оплакивают жившие в нем люди. Потом — череда историй. Про обвалившийся угол дома, про привидений — куда ж без них — царапающих двери, про трагическую судьбу Кави Наджми и его семьи, про романтика-мечтателя, который все говорил о возвышенном…

Актеры перемещаются по балконам, у них небольшие микрофоны, все идеально слышно, отстраненность, заданная вначале, пропадает, мы уже втянуты в сопереживание. По стене дома бегут видеоинсталляции, музыка Владимира Раннева не иллюстративна, она элемент драматургии.

Ближе к концу эскиза где-то далеко загромыхал салют… Кто-то неведомый словно салютовал дому



И с точки зрения режиссуры, и с точки зрения текста зрелище получилось цельным, с нервом, с гражданским посылом. Одно из самых сильных мест эскиза — актер Владимир Любовский в образе широко известного в узких кругах художника, до сих пор живущего в Мергасовском. Есть в этом органичном монологе, а только им располагает актер, какое-то детское простодушие и трогательная правда существования. Дом с историей, истории людей, а мы годами проходим мимо, бежим по своим делам в суете дня. И вот эскиз спектакля «Дом» заставил нас замереть на месте и подумать: а что будет если Мергасовский вдруг исчезнет?

Ближе к концу эскиза где-то далеко, на набережной Казанки, загромыхал салют, и так получилось, что снопы разноцветных огней справа на какое-то время стали естественным фоном для эскиза. Кто-то неведомый словно салютовал дому.

«Что вы смотрели?»

Когда отгремели аплодисменты, перед зрителями неожиданно оказалась женщина, и в начале ее бурного монолога можно было подумать, что это спланированное режиссером продолжение спектакля. Но нет. Женщина живет в Мергасовском, она одна из тех, кто не хочет выезжать в «Салават купере».

Она говорила, что с одной стороны мы смотрели спектакль, а с другой — это была реальная история про то, что люди не хотят уезжать Бог знает куда, что прожив всю жизнь «у Черного озера» они имеют право жить где-то поблизости. Припомнив историю многочисленных судов, можно сделать вывод, что отселение ведется с нарушениями прав жильцов.

Мергасовский смотрел на нас темными окнами, облупившиеся стены были плачевны, запустение в полной мере уже коснулось дома. По печальному казанскому опыту можно предположить, что вряд ли его ждет нечто отрадное. Как это случилось с сотнями деревянных особняков в центре Казани, как произошло с красивейшим домом Алкина, домом №35 по Федосеевкой. Список наших потерь длинный.

И с точки зрения режиссуры, и с точки зрения текста зрелище получилось цельным, с нервом, с гражданским посылом



То, что сделали участники «АРТ-подготовки» — это не только театр, резкий и требовательный, но и акт гражданского мужества, когда посредством искусства привлекается внимание к проблеме города. И пусть на премьере эскиза чуть-чуть подводила техника, это все легко придет в норму. И пока лето, наверное, стоит играть «Дом» как можно чаще, чтобы больше казанцев смогли эскиз посмотреть. И, возможно, кто-то придет на помощь дому и его непокорным жильцам. Ведь Мергасовский — это не только и не столько арт-объект.

Мергасовский «построил» нас всех, заставив задуматься о его судьбе, а для кого-то и предпринимать определенные меры, ведь если через какое-то время дом исчезнет или приобретет иной вид, никто из нас, казанцев, не выиграет.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов