Владимир Алекно: «Сильных не любят, сильным быть тяжело»

Наставник казанского «Зенита» ответил на вопросы СМИ

Фото: Олег Тихонов

Вчера главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно на встрече с представителями СМИ подвел итоги сезона и ответил на все их вопросы. Потеря Вильфредо Леона, обретение Эрвина Нгапета, а также воля Всевышнего в финале ЛЧ в Казани — об этом и многом другом в полной стенограмме разговора, в котором приняли участие журналисты «Реального времени».

«Решающий видеоповтор в финале ЛЧ — это послание свыше»

— Большой сезон позади. Понятно, что свободного времени у вас и сейчас почти нет. Но был ли момент, когда вы полностью расслабились и сказали себе: да, я провел крутой сезон?

— Если честно, я могу оценивать свое расслабление по своему сну. Перед финалом спал по 3 часа и не потому, что переживал. Просто мысли ударяют в голову и заснуть невозможно. И так длилось очень долго. Сейчас, может, чуть получше стало. Но только чуть. Дело в том, что в это время нужно было съездить к матери. В ее возрасте не совсем все просто со здоровьем. Потом вернулся сюда, различные совещания, нужно было думать как закончить сезон. Так что расслабиться по-настоящему возможности не было.

— Многие посчитали чудом спасение «Зенита» в концовке финала ЛЧ. Что там произошло?

— Вы про пятую партию и тот самый видеоповтор? Это было послание свыше, никак по-другому не назовешь. Дело в том, что я не очень хорошо вижу на большие расстояния. При этом своих игроков знаю достаточно хорошо. Одни просят повторы на эмоциях, другие сохраняют голову холодной. Те же Вильфредо Леон и Алексей Вербов. Они видят такие моменты, и я просил их в этом смысле мне помогать. И не только в этом финале. А в этой ситуации я посмотрел на Леху (Вербова, — прим. ред.), а он пожимает плечами, мол, не видел. Конечно, я не был уверен, но был шанс один из тысячи, и нужно было принять решение. А то потом буду об этом долго жалеть. Воля Всевышнего помогла принять правильное решение. Никакого геройства здесь нет.

«На мой взгляд, именно мотивация игроков — основная проблема на данный момент. Я еще посмотрю, как команда соберется с небольшим вливанием новичков». Фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com

«Не нужно алиби»

— После Олимпиады-2012 у «Зенита» был самый неудачный сезон за долгое время. Возможно, из-за нехватки эмоций. Не повторится история после столь успешного сезона вашей команды?

— Я не хочу предварительно приводить какие-то доводы, чтобы это не выглядело как алиби. Не хотелось бы. Самая сложная задача, которую предстоит решить — задача мотивации игроков. В последние годы эта проблема существует. Ведь сегодня рассказывать Алексею Вербову, Александру Бутько, Мэтту Андерсону или Максиму Михайлову, что это «надо», уже не получится. Это уже явно не тот подбор слов, который может их «сдвинуть». Основной мотивацией в последние годы было желание быть сильными, а не стать чемпионами. Стать в десятый раз чемпионом — это не мотивация. Хотелось быть сильными. Это самое сложное: сильных не любят, сильным быть тяжело. На мой взгляд, именно мотивация игроков — основная проблема на данный момент. Я еще посмотрю, как команда соберется с небольшим вливанием новичков. Будем надеяться, что этого будет достаточно. Новички нам в этом сезоне помогли. Алексеева, Алекно, Самойленко не нужно было мотивировать. У них глаза горели, они были счастливы просто тренироваться с такими мастерами.

— А имена новичков назовете?

— Пока не могу сказать, что мы закончили комплектацию. Позже скажу. А так, ни для кого не секрет, что на замену Леону взяли Эрвина Нгапета, что возвращается Алексей Спиридонов. Возьмем молодого Сурмачевского, который, думаю, будет не хуже Юдина. Вадим Лихошерстов приходит из «Факела».

— Почему не вернули Виктора Полетаева из «Кузбасса» и кто принял решение об уходе Александра Гуцалюка — вы или сам игрок?

— Да, у Полетаева был последний год аренды в «Кузбассе». Но это неправильно, когда игрок сборной может оказаться на скамейке запасных. Сегодня Полетаев второй по позиции в сборной России после Максима Михайлова. Значит, в «Зените» Виктор сел бы на скамейку. Это неправильно, в том числе политически. Он бы терял в игровой практике, в деньгах. Ведь там у Полетаева дополнительные бонусы за игровое время. Сейчас он играет, рядом с ним публика, которая мотивирует. Неправильно брать игрока, который не хочет, я думаю, возвращаться. А что касается Гуцалюка, то это в большей степени мое решение. У меня нет к нему претензий по работе. У меня есть другое видение насчет этого игрового амплуа. Хотя сколько он здесь был, столько мы выигрывали. Мы расстались совершенно спокойно, профессионально. Он уже уходил и возвращался. Кто знает, как сложится в будущем.

«К сожалению, в процессе определения будущего Леона участвовал не только он сам, но и его агент и супруга». Фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com

«Итоговое решение Леона, с точки зрения женщины с маленьким ребенком, понятно»

— Уточните по Леону: были ли варианты оставить его? И как изменится игра «Зенита» с его уходом?

— К сожалению, в процессе определения будущего Леона участвовал не только он сам, но и его агент и супруга. Итоговое решение, с точки зрения женщины с маленьким ребенком, понятно. Тяжело жить там, где 6 месяцев зима и ты все время одна. Давайте смотреть правде в глаза. Жизнь в Италии совершенно другая. На мой взгляд, этот фактор был основным. Что касается финансовой составляющей, то, насколько я знаю, разница небольшая. Там лишь детали разнятся — виллу обещают, еще что-то. Плюс другой чемпионат и волейбол. Следующий чемпионат Италии будет еще сильнее. Если состоятся все переходы, о которых говорят на рынке Италии, то «Перуджа» и «Мачерата» будут достаточно сильно укреплены.

Что касается нашей игры, то с приходом Эрвина Нгапете изменится многое. Это совершенно другого стиля игрок, с приемом, с авантюрой, с элементами шоу, за что я не переживаю. Он был лидером своих команд. Он игрок с сердцем, с характером. У него не те данные, что у Леона, но у него есть чем это компенсировать. Одно только меня беспокоит — как будет работать связка Бутько — Нгапет. Потому что Александр адаптирован на наш российский волейбол, который рассчитан на физические данные. Нгапет играл с лучшими игроками мира — Тоньютти, Бруно. В этом направлении нам предстоит определенная работа. Тем более неизвестно, какие планы на Бутько у сборной России.

— Вы говорите, что данные у Нгапета не такие, как у Леона, но когда Вильфредо приходил в команду, с этим тоже были определенные проблемы. Возможно ли довести Нгапета до уровня Леона?

— Это два совершенно разных игрока. Помимо таланта, Леон обладает уникальными природными данными, которые даны ему Всевышним. А Нгапет — игрок, который в Италии выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Это физически другой игрок, хотя он и умеет «срывать залы».

«Ему стало понятно, что дает работа в «Зените». Не думаю, что за 2 года в Казани он деградировал. Будучи в «Зените», он попал в сборную. К тому же нам опять предстоит сезон, в котором будет за 60 матчей. Работы всем хватит». Фото Максима Платонова

«Как заметил Леона? Это было несложно»

— Можете вспомнить историю подписания Леона? Как разглядели игрока?

— Это было несложно. Весь мир смотрел на этого парня, который в 16 лет заиграл в сборной Кубы. Потом на протяжении многих лет со сборной России я не раз встречался с командой Кубы и видел Леона. Есть ряд игроков в мире, игру которых ты можешь разбирать, знать о них все, пытаться им противодействовать, но они все равно набирают свои 20—25 очков. Леон из таких волейболистов.

— В «Зенит» возвращается Алексей Спиридонов, который уходил ради игровой практики. Он изменил свое мнение?

— Ему стало понятно, что дает работа в «Зените». Не думаю, что за 2 года в Казани он деградировал. Будучи в «Зените», он попал в сборную. К тому же нам опять предстоит сезон, в котором будет за 60 матчей. Работы всем хватит. Вы смотрите только на Леона, а сколько в прошедшем сезоне я давал играть всем волейболистам. Только по отношению к Игорю Юдину не хватало смелости и доверия. Но в тренировочном процессе он помог идеально. Что касается небольшой ротации состава, то в «Зените» с этим сложно. 60 игр подряд выиграл — норма, все молчат. А одну игру проиграл — у тебя телефон разрывается.

— «Зенит» из Санкт-Петербурга в дебютном сезоне сыграл в финале. При этом команду собрали только в этом сезоне. Это российский чемпионат такой слабый или что-то еще?

— Нет, это ни в коем случае не говорит о слабости чемпионата. Они ведь не с улицы людей взяли, там были опытные игроки. Знают, как выигрывать. Где-то им повезло, где-то в конце сезона они оказались хорошо готовы. Посмотрим, как будет в следующем сезоне. Считаю, что уровень участников нашего чемпионата подравняется.

— Будете смотреть футбольный чемпионат мира? Как вообще относитесь к футболу?

— Свое мнение о футболе оставлю при себе. Билетов на чемпионат и паспорта болельщика у меня пока нет, но если будет возможность сделать, схожу. Это событие мирового масштаба.