Жилой дом Z House: Дом с большой буквы

Буквально на днях стартовали продажи квартир и коммерческой недвижимости в новом проекте «КамаСтройИнвест» — жилом доме Z House на улице Спартаковской в центре Казани. Объект имеет высокие шансы стать первым в республике жилым зданием с золотым сертификатом российского стандарта экологичности и энергоэффективности GREEN ZOOM.

«Мы просто обязаны задуматься об экономии энергоресурсов»



Сохранение качества окружающей среды для комфорта жителей и всех горожан — один из четырех базовых принципов, на которых стоит компания «КамаСтройИнвест». Он проходит красной линией через все проекты, реализуется практически во всем — от энергосберегающих систем с датчиками движения и освещения, до экономии на электричестве за счет выработанной энергии солнечных панелей. Второй принцип: авторская архитектура. Дом обязательно должен вписываться в окружающую застройку, не нарушать целостность района. Третий: создание комфортной среды для жителей. Например, безбарьерный вход в подъезды, лифты. И четвертый принцип — собственная управляющая компания, консьерж-сервис, чистота, порядок, безопасность. Все это сводится к одному тезису и миссии — сделать жизнь обитателей возведенных нашей компанией домов комфортной на постоянной основе на многие годы вперед.

— Мы пришли на рынок надолго и сами управляем построенными объектами в качестве эксплуатирующей организации. Поэтому мы просто обязаны задуматься об экономии энергоресурсов.

Золотые стандарты

Возведение нового шестиэтажного жилого дома на 68 квартир с коммерческой недвижимостью на первом этаже, по улице Спартаковской, началось в марте 2018 года. Z House — это не просто новый жилой дом в центре Казани с уникальной авторской архитектурой. Это без преувеличения новое слово и новый уровень строительства на рынке недвижимости Татарстана. В первую очередь, благодаря заявке на высокий стандарт экологичности и энергоэффективности. Дом претендует на первый в республике золотой сертификат по системе GREEN ZOOM, российскому аналогу американской системы сертификации LEED и британской BREEAM.

В Z House найден блестящий компромисс между энергоэффективностью и высоким комфортом элитного жилья. С одной стороны, проект предусматривает максимальное использование естественного освещения, индивидуальное регулируемое газовое отопление каждой квартиры, датчики света и движения, улучшенные теплотехнические характеристики дома, площадку для раздельного сбора мусора, хранения велосипедов. С другой стороны, здесь свободная планировка и широкий диапазон площадей квартир, уникальный архитектурный облик, комфортабельные бесшумные лифты KONE, благородные материалы в износостойкой дизайнерской отделке, приветливый консьерж.

К услугам жителей дома — подземный паркинг на 85 мест и наземная экопарковка для гостей. В полностью изолированном и защищенном в том числе системами видеонаблюдения внутреннем дворе — детская и спортивная площадки, а также зона отдыха для взрослых среди зелени и малых архитектурных форм.

Чтобы претендовать на золотой сертификат экологического стандарта, Z House не только возводится из экологически чистых материалов. Компания «КамаСтройИнвест», пошла намного дальше, реализуя беспрецедентный для Татарстана комплекс работ по инженерно-техническому оснащению объекта, а также озеленению и благоустройству прилегающей территории. Z House является, пожалуй, первой в республике ласточкой нового тренда в мировой стройиндустрии — «зеленого строительства».

«Зеленое строительство»

В Россию международные экологические стандарты пришли совсем недавно, хотя американской системе сертификации LEED в этом году исполняется 20 лет, а британскому BREEAM уже почти 30. При этом «зеленое строительство», в целом тема воздействия жилого фонда на окружающую среду и проблема обеспечения домов энергоресурсами будут с каждым годом становиться все актуальнее в том числе и в нашей стране. Уже сейчас подключение к коммуникациям — самый сложный и дорогой этап строительства. По данным Совета по экологическому строительству в России, затраты на возведение составляют всего лишь 20% стоимости всего жизненного цикла здания, остальное — это эксплуатационные расходы.

«Зеленое строительство» — это возведение объектов с применением экологичных материалов и технологий, а также с оборудованием таких систем, которые позволяют существенно экономить на расходовании энергоресурсов и снизить негативное воздействие дома на окружающую среду. Сокращение затрат на обслуживание здания достигается за счет более высокого качества современных средств управления, эффективного контроля и оптимизации работы всех систем.

Такой подход обеспечивает постоянное снижение себестоимости эксплуатации дома. В ходе строительства «зеленое» здание обходится дороже обычного, это факт. Однако уже через 3—5 лет эта переплата компенсируется за счет снижения эксплуатационных издержек. Для компании «КамаСтройИнвест», все объекты которой эксплуатирует собственная управляющая компания, это дает прекрасную возможность не перекладывать экологические расходы на покупателей.

Такая забота о людях дает свои плоды. Продажи в Z House начались совсем недавно, а уже почти все квартиры забронированы для покупки. Очевидно, инфраструктурные, архитектурные и инженерные качества дома приводят в восторг ценителей высокого качества жизни в городе.

Партнерский материал



Застройщик — ООО «Рэд Эпл». С документацией застройщика и проектной декларацией по объекту можно ознакомиться по ссылке.

Интернет-газета «Реальное время»