Опрос предпринимателей: как удержаться на плаву в бизнесе
Бизнесмены о том, почему выбрали профессию предпринимателя
Ежегодно 26 мая в России отмечают День предпринимателя. Бизнесмены Татарстана рассказали «Реальному времени», что решение об открытии собственного бизнеса принимали либо по примеру родителей, либо попав в сложные жизненные обстоятельства. Как хоккей помогает в бизнесе, что отличает предпринимателей и какие привычки вырабатываются в характере в еженедельном «Бизнес-задачнике».
В преддверии молодого праздника Дня предпринимателя «Реальное время» попросило бизнесменов рассказать, почему они решили связать свою жизнь с предпринимательской деятельностью? Как она повлияла на их характер и привычки? И какими качествами должен обладать человек, чтобы оставаться в предпринимательской сфере?
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг», депутат Костромской думы
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Мое поколение, тем кому уже 50—60 лет, должно быть занесено в Красную книгу, потому мы пережили переход общества из социализма к капитализму. Мы учились, когда средства производства были общественными, а потом вдруг они перешли в частные руки. Я рос в деревне и нельзя было иметь даже лошадь в частной собственности, потому что она считалась средством производства.
В конце 80-х я был начальником строительного подразделения Всесоюзного треста. Вдруг приняли закон о кооперативах, и то, что вчера казалось незыблемым сломалось. Страна стала терять экономику, закрывались объекты, которые мы строили, прекращалось финансирование. Советский Союз принял постановление о консервации объектов, чья готовность меньше 60%. Под консервацию попала часть нашей основной стройки: мы тащили газопровод через Гидроэнергоканалстрой.
В то время только прошли выборы, на которых меня единогласно признали руководителем подразделения. Если кто-то помнит, Горбачев принял решение о том, что любой руководитель должен быть избран работниками. В тех условиях, чтобы сохранить людям работу, мы приняли решение об открытии кооператива. Позднее пришло осознание: только предприниматель является основным человеком в обществе. Он должен относиться к элите и вести за собой людей. И неважно, какой по численности у него коллектив.
Мне обидно, когда школьники в опросах отвечают, что хотят идти работать в силовые структуры, государственные предприятия «Газпром», «Роснефть». Это говорит о том, что нам предстоит большая работа: надо преподавать уроки предпринимательства. Мы должны научить простой фразе: чтобы хорошо жить, надо хорошо работать, и не в поте лица, а умственно. Нам придется построить новое общество знаний, общество счастливого человека, а это сделает только предприниматель.
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Игорь Гильмутдинов генеральный директор «ФЭБ»
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Есть люди, которые готовы рисковать и рискуют, они занимаются своим делом, а те, кто не рискует, выбирают определенность, зарплату. Если речь обо мне, то я начинал во времена СССР. Тогда в райкоме комсомола создавали кооперативы. Когда появилась возможность, то я рискнул и тоже организовал кооператив. Мы зарабатывали деньги в то время, когда действовала уголовная статья за спекуляцию, это было опасно. Предпринимательство научило переживать проигрыш, потери, убытки и успех. Кстати, самое страшное — это пережить время, когда появляются деньги: это позволяет покупать дорогие вещи, а потом экономить.
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Леонид Барышев генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ»
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Когда я оканчивал институт, все хотели быть предпринимателями. Было понятно, что чиновником или силовиком счастья не будет, и мои сверстники мечтали стать бизнесменами. Кому это удалось, показало время и настойчивость. Мой выбор тоже пал на предпринимательство, и это казалось само собой разумеющимся. Постепенно предпринимательство стало стилем жизни, и я не мыслю себя ни чиновником, ни в какой-то другой ипостаси.
Уже привыкаешь к тому, что сам себе хозяин, что несешь ответственность за дела и финансы, кроме того, отвечаешь за людей, которых нанимаешь на работу. Переход статуса из просто предпринимателя в работодателя становится для многих бизнесменов Рубиконом, после которого не имеешь права закрыть предприятие только потому, что не захотел дальше работать. В этот момент становишься больше, чем просто предпринимателем: меняется отношение к роду деятельности, появляется больше ответственности.
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Александр Фукс директор компании «Фатум»
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Стать предпринимателем заставила сама жизнь. Моя молодость пришлась на времена Горбачева. После института по распределению попал на оборонное предприятие, на котором перестали платить зарплату. Пришлось пойти зарабатывать деньги. Желание сносно жить и подтолкнуло меня к предпринимательству. Выбор был или почти голодать, или сделать первые деньги.
В характере бизнесмена важно некое общее развитие, то есть о чем-то можно знать много, а понемногу обо всем. Это помогает понимать людей, которые к тебе пришли, с точки зрения их интересов. И чем больше пакет общих знаний, тем лучше. Для этого не нужно особенное образование, главное — много читать. Любое предпринимательство связано с неудачами, поражениями, надо даже самые сильные неудачи уметь воспринимать как опыт, а не как конец жизни.
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Иван Савин генеральный директор ООО «Заряд»
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Выбрал предпринимательскую деятельность, потому что это наиболее интересный способ реализовать себя после хоккейной карьеры. В прошлом я профессиональный хоккеист, и интересно было реализовать проект по импортозамещению «Заряд» по созданию клюшек. Спортивное прошлое мне помогает вести предпринимательскую деятельность. Хоккей — командная игра и бизнесмену также важно сформировать команду, которая будет способна достигать больших вершин. Чувство локтя в хоккейной карьере помогает вести предпринимательскую деятельность. Бизнес также помог избавиться от эмоций и выработать такое качество характера, как терпение.
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Айрат Галиуллин глава IT-компании Futureinapps
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Я еще в школе начал продавать одноклассникам товары из Китая. Это было давно и тогда еще не было AliExpress. Предпринимательская деятельность связана со стремлением к независимости, с нежеланием на кого-то работать, со стремлением что-то изменить, сделать что-то такое, чтобы тебя запомнили. Мне был интересен бизнес с точки зрения профессии.
Если говорить об изменениях в характере, то считаю, что это самое страшное, когда бизнесмен, у которого появляются деньги, начинает меняться. Я остался таким же, как и был. Единственное — появилось четкое структурирование времени вплоть до доли секунд. Если что-то нарушается, то значит день пошел коту под хвост. Характер со временем должен становится только крепче и жестче. Иногда бывают ситуации, когда надо показать большую силу воли или не прогнуться под кого-то, такие тонкости вырабатываются.
Появляется снобизм с профессиональной точки зрения. Получается интересная штука: вчера думал, что крутой парень и все знаешь, но к концу дня узнаешь что-то новое, и если это происходит каждый день, то значит ты правильно провел день. Если уперся в точку в бизнесе и некуда развиваться, то надо что-то менять. Когда начал заниматься предпринимательством, научился слушать.
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Максим Федоров генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор»
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Я никогда ни на кого не работал ради денег, только если ради эксперимента. У нас семейный бизнес, поэтому можно сказать, что я с пеленок воспитан заниматься либо предпринимательской, либо общественной деятельностью. Бизнесмены такие же люди, как все, они бывают разные. Я знаю предпринимателей и хитрых, и неудачников, и удачливых, и добрых. Мне кажется, нельзя сказать, какими качествами он должен обладать, это зависит от его характера. И сволочь может руководить предприятием, и оно может быть успешным. Всегда хочется пожелать, чтобы предприниматель был честен, открыт и всегда мог подать руку помощи другому человеку. А чтобы был успех в работе, важно не лениться.
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Дмитрий Арсентьев генеральный директор ООО «ОКБ АВИАРЕШЕНИЯ»
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У меня отец предприниматель, он был примером и с самого детства привили эту жилку предпринимательскую. Если говорить, как изменился характер, то стал требовательнее относиться к людям. С каждым годом понимаешь, что им доверять нельзя, полноценно можно доверять только бумагам. Я думаю, что бизнесмен должен уметь держать удар, быть целеустремленным, понимать, для чего работает. Он должен обладать внутренним стержнем, который позволяет идти вперед, находить выходы, несмотря на то, что планы постоянно меняются.
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