Опрос предпринимателей: как удержаться на плаву в бизнесе

Мое поколение, тем кому уже 50—60 лет, должно быть занесено в Красную книгу, потому мы пережили переход общества из социализма к капитализму. Мы учились, когда средства производства были общественными, а потом вдруг они перешли в частные руки. Я рос в деревне и нельзя было иметь даже лошадь в частной собственности, потому что она считалась средством производства.



В конце 80-х я был начальником строительного подразделения Всесоюзного треста. Вдруг приняли закон о кооперативах, и то, что вчера казалось незыблемым сломалось. Страна стала терять экономику, закрывались объекты, которые мы строили, прекращалось финансирование. Советский Союз принял постановление о консервации объектов, чья готовность меньше 60%. Под консервацию попала часть нашей основной стройки: мы тащили газопровод через Гидроэнергоканалстрой.

В то время только прошли выборы, на которых меня единогласно признали руководителем подразделения. Если кто-то помнит, Горбачев принял решение о том, что любой руководитель должен быть избран работниками. В тех условиях, чтобы сохранить людям работу, мы приняли решение об открытии кооператива. Позднее пришло осознание: только предприниматель является основным человеком в обществе. Он должен относиться к элите и вести за собой людей. И неважно, какой по численности у него коллектив.

Мне обидно, когда школьники в опросах отвечают, что хотят идти работать в силовые структуры, государственные предприятия «Газпром», «Роснефть». Это говорит о том, что нам предстоит большая работа: надо преподавать уроки предпринимательства. Мы должны научить простой фразе: чтобы хорошо жить, надо хорошо работать, и не в поте лица, а умственно. Нам придется построить новое общество знаний, общество счастливого человека, а это сделает только предприниматель.