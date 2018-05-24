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Школьный вальс на Кремлевской набережной: в Казани прозвенел последний звонок

22:24, 24.05.2018
Школьный вальс на Кремлевской набережной: в Казани прозвенел последний звонок Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани на Кремлевской набережной прозвучал последний звонок для 5601 выпускника.

Видео Камиля Исмаилова
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