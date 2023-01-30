В Казани проходит церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани проходит церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Он умер 29 января на 54-м году жизни.

Церемония прощания проходит в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Изначально планировалось организовать ее в здании Казанской государственной медицинской академии по адресу: ул. Бутлерова, 36, но место изменили из-за большого количества желающих проститься с главой татарстанского Минздрава.



Марат Садыков — потомственный врач и талантливый администратор. Будущий министр родился 27 января 1970 года в Буинске в семье заместителя главврача Буинской ЦРБ Наиля Садыкова. В 1993 году он окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», затем обучался в клинической ординатуре ГИДУВа на кафедре поликлинической педиатрии и остался работать там в должности ассистента.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 1996 году Марат Садыков был назначен на должность заместителя главного врача 18-й горбольницы, а спустя 3 года защитил кандидатскую диссертацию по организации здравоохранения. В 2000 году он возглавил Казанский онкодиспансер, а спустя 8 лет городскую клиническую больницу №7. В 2009 году Садыков стал депутатом Государственного Совета Республики Татарстан и до 2018-го работал в комитете Госсовета по социальной политике и комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.

В 2013 году, перед Универсиадой 2013, была завершена реконструкция 7-й горбольницы. Под руководством Марата Садыкова рядовая казанская клиника превратилась в отлично оснащенную многопрофильную больницу скорой помощи, имеющую несколько уникальных отделений, был построен новый 10-этажный корпус для оказания экстренной медицинской помощи, городской центр аллергологии и иммунологии, роддом

На должность министра здравоохранения Татарстана Марат Садыков был назначен 14 февраля 2018 года. За 5 лет на этом посту он успел сделать очень многое, в частности для того, чтобы медицинская помощь стала более доступной для жителей всей республики.

27 января Марат Садыков отметил свой 53-й день рождения. На проходившей в этот день коллегии Следкома по республике министра поздравили, подарили часы и пожелали здоровья.



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Татьяна Демина