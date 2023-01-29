Новости общества

09:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков

09:10, 29.01.2023
Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Министр скончался 29 января.

27 января Садыков отметил свой 53-й день рождения. На проходившей в этот день коллегии Следкома по республике министра поздравили, подарили часы и пожелали здоровья.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также