Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков
Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Министр скончался 29 января.
27 января Садыков отметил свой 53-й день рождения. На проходившей в этот день коллегии Следкома по республике министра поздравили, подарили часы и пожелали здоровья.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВластьМедицина Татарстан
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