Наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов может возглавить «Уфу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов может возглавить «Уфу» в том случае, если Сергей Семак перейдет в «Зенит». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник. Также отмечается, что в самарском клубе до сих не подписали новый контракт с Тихоновым.

«Уфа» закончила сезон на 6-м месте, набрав 43 очка. Это позволило уфимцам получить право на участие во втором отборочном раунде Лиге Европы.

«Крылья Советов» досрочно вышли в Премьер-лигу, составив компанию победителю первенства Футбольной национальной лиги ФК «Оренбург». К настоящему времени контракт самарского клуба с Андреем Тихоновым пока не продлен.

