Андрей Тихонов: «Я обозначил позиции, требующие усиления, но с руководством разговора еще не было»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в интервью Sport24 рассказал о планах на межсезонье после выхода в РФПЛ.

— Уже общались с руководством клуба на тему летнего усиления?

— Общались со спортивным директором. Я обозначил позиции, требующие усиления. Мы прекрасно понимаем, что разница между ФНЛ и РФПЛ большая. С руководством разговора еще не было. 12 мая у нас матч во Владивостоке. Видимо, после него и будем общаться.

— «Крылья Советов» получили возможность сыграть в премьер-лиге, получили новый современный стадион. Но будет ли клуб и команда соответствовать уровню лиги и своей арене?

— Я про это и говорю. Соответствовать нужно не только стадионом, но и командой, и игрой. У нас отличная команда. Многие ребята играли в РФПЛ, знают, что это такое. У нас кубковая сетка сложилась так, что мы сыграли и с «Локомотивом», и с «Рубином», и со «Спартаком». Уровень игры против таких соперников нам понятен. И в очных матчах наш уровень им соответствовал. «Локомотив» и «Рубин» мы обыграли. Со «Спартаком» сказалось индивидуальное мастерство футболистов красно-белых. Плюс, тогда «Спартак» был на подъеме. Не скажу, что мы сыграли плохо, просто соперник был сильнее.

Напомним, ранее самарские «Крылья Советов» за тур до окончания первенства ФНЛ досрочно вышли в РФПЛ.