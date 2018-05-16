Режим ЧС ввели в Малопургинском районе Удмуртии, площадь пожара возросла до 300 га

Режим ЧС введен в Малопургинском районе Удмуртии из-за пожара и взрывов на территории бывшего военного полигона. При этом площадь пожара возросла до 300 га, сообщает «РИА Новости».

«Разведка беспилотников показала, что возгорание имеет один очаг, он не распространяется потому что стих ветер. Взрывы заметно стали реже. Паники среди населения нет, полиция обеспечивает порядок и предупреждает мародерство в эвакуированном военном городке», — сообщил изданию премьер-министр правительства Удмуртии Ярослав Семенов.



Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве боеприпасов из-за пожара под Ижевском. В МЧС назвали причиной взрывов горящую сухую траву. После чего стало известно, что площадь пожара возросла с 20 до 50 га.