В Казани мужчину осудили на 1,5 года за гибель рабочего на стройке метро

Инцидент произошел в 2025 году на строящейся станции метро «10-й микрорайон»

В Казани суд огласил приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвинение поддерживала прокуратура Приволжского района Казани.

Инцидент произошел в 2025 году на строящейся станции метро «10-й микрорайон». По данным следствия, 34-летний мужчина, признанный виновным, допустил неосторожные действия при проведении работ. В результате с высоты упал блок тоннельной обделки, который смертельно травмировал 26-летнего рабочего.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В качестве наказания ему назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Год назад «Реальное время» сообщало об этом происшествии.

Зульфат Шафигуллин