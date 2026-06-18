Минобороны: над Россией сбили четыре крылатые ракеты большой дальности

А также 992 БПЛА и десять авиабомб

В течение прошедших суток над территорией России было сбито четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В общей сложности за день над Россией уничтожили четыре крылатые ракеты, 992 беспилотника и десять авиационных бомб.

Напомним, этой ночью и в утренние часы Москва и Московская область подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждениях Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и ТЦ «Садовод». В Подмосковье от атак пострадали 16 человек, в том числе двое детей.

Зульфат Шафигуллин