В Москве горит крупнейший оптовый ТЦ «Садовод»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на здание торгового комплекса

В Москве горит крупнейший оптовый ТЦ «Садовод». Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на видео в одном из телеграм-каналов.

На кадрах видно, как над зданием торгового комплекса «Садовод» поднимаются большие клубы дыма. Видео сняли автомобилисты, дороги рядом с объектом не перекрыты. Официальных сообщений о пожаре на данный момент нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на здание торгового комплекса. Также был поражен ТЦ «Белая дача» в подмосковных Котельниках.

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