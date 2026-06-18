В Москве горит крупнейший оптовый ТЦ «Садовод»
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на здание торгового комплекса
В Москве горит крупнейший оптовый ТЦ «Садовод». Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на видео в одном из телеграм-каналов.
На кадрах видно, как над зданием торгового комплекса «Садовод» поднимаются большие клубы дыма. Видео сняли автомобилисты, дороги рядом с объектом не перекрыты. Официальных сообщений о пожаре на данный момент нет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на здание торгового комплекса. Также был поражен ТЦ «Белая дача» в подмосковных Котельниках.
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