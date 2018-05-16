Под Ижевском из-за горения сухой травы взорвались боеприпасы

В результате возгорания сухой травы произошли взрывы в поселке Пугачево под Ижевском. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на главу муниципального образования Эдуарда Султанова.



«Из-за загорания сухой травы взрываются снаряды», — сказал он.

По его словам, это произошло в полутора километрах от жилого поселка.

«Все под контролем, угрозы для населения нет никакой», — подчеркнул Султанов.

На данный момент проходит эвакуация жителей поселка Пугачево.

«Принято решение об эвакуации жителей», — сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.



Напомним, что 3 июня 2011 года на 102-м артиллерийском арсенале около Пугачево произошел пожар, сопровождавшийся взрывами снарядов. Погиб один военнослужащий, пострадали 100 человек, более 28 тыс. жителей были эвакуированы из прилегающих поселков, взрывами было повреждено свыше 3 тыс. домов в 32 населенных пунктах.