Волго-Каспийский морской судоходный канал временно закрыт из-за обмеления

Движение судов приостановлено на участке 151—155 км, проводятся дноуглубительные работы, сообщает Росморречфлот

Фото: Маргарита Головатенко

Один из участков Волго-Каспийского морского судоходного канала временно закрыт для движения судов. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Сейчас специалисты ведомства ведут дноуглубительные работы на участке 151-155-го км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Росморречфлот связал инцидент с продолжающимися негативными паводковыми последствиями.

— Все силы находятся в режиме повышенной готовности, дноуглубительные работы организованы в круглосуточном режиме. О завершении работ и открытии канала будет объявлено дополнительно, но не позднее 00:00 мск 22 июня 2026. Просим судовладельцев заблаговременно скорректировать графики движения судов, — добавили в Росморречфлоте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в соцсетях сообщают о возникновении 15-километровой пробки из судов на 155—170 км в Астраханской области.

Напомним, в прошлом году ученые РАН связали снижение уровня Каспийского моря с изменением климата.

Зульфат Шафигуллин