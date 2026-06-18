В Московской области от ударов БПЛА пострадали 16 человек

В регионе продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки, сообщил губернатор Андрей Воробьев

В Московской области от ночных и утренних ударов БПЛА пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, пострадавшие есть в Раменском, Солнечногорске, Люберцах, Дзержинском и Котельниках. Некоторые из них госпитализированы в местные больницы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

При этом работы по тушению пожаров и ликвидации последствий атаки в Московской области продолжаются. Все экстренные и оперативные службы переведены в усиленный режим.

Напомним, сегодня ночью и в утренние часы Москва и Московская область попали под массированный удар украинскими беспилотниками. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждениях Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и ТЦ «Садовод».

Зульфат Шафигуллин