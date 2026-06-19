Собянин сообщил о массированной атаке БПЛА на Москву
Мэр столицы подтвердил сбитие уже 16 беспилотников на подлете к городу
Москва второй день подряд подвергается массированной атаке вражеских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил уже о 16 сбитых беспилотниках на подлете к городу.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил ситуацию Собянин в своем канале в «Макс».
Накануне Москва и Московская область подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждениях Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и ТЦ «Садовод». В Подмосковье от атак пострадали 16 человек, в том числе двое детей.
Чуть позже в сводке от Минобороны сообщили о сбитии четырех крылатых ракет большой дальности.
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