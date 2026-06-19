В результате ДТП в Мамадышском районе погиб годовалый ребенок
Всего в результате происшествия погибло три человека
На 4-м километре автодороги Мамадыш — Кукмор произошло смертельное ДТП, оборвавшее жизнь трех человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Фотон».
В результате аварии погибла сама водитель, а также двое ее пассажиров, включая годовалого ребенка.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Мамадышского района Гаджи Хадижалов. Ход процессуальной проверки взят на контроль надзорным ведомством.
На днях начальство МВД России отметило Татарстан среди субъектов с высокой смертностью в ДТП.
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