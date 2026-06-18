Лукашенко призвал Киев дать честный ответ по атаке БПЛА на детский автобус

Президент Белоруссии заявил, что ситуация на южной границе его страны «пылает как никогда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину дать честный ответ по атаке БПЛА на детский автобус в Брянской области.

— Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой, — цитирует его близкий к пресс-службе Лукашенко telegram-канал «Пул первого».

При этом Лукашенко добавил, что ситуация на южных границах Белоруссии «пылает как никогда». Сам удар украинского дрона по автобусу с белорусскими детьми глава государства назвал попыткой втянуть в российско-украинский конфликт.

Напомним, накануне один из вражеских БПЛА в Брянской области попал в автобус, где находилась детская футбольная команда из Белоруссии.

Зульфат Шафигуллин