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Лукашенко призвал Киев дать честный ответ по атаке БПЛА на детский автобус

12:31, 18.06.2026

Президент Белоруссии заявил, что ситуация на южной границе его страны «пылает как никогда»

Лукашенко призвал Киев дать честный ответ по атаке БПЛА на детский автобус
Фото: скриншот с сайта president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину дать честный ответ по атаке БПЛА на детский автобус в Брянской области.

— Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой, — цитирует его близкий к пресс-службе Лукашенко telegram-канал «Пул первого».

взято с сайта kremlin.ru

При этом Лукашенко добавил, что ситуация на южных границах Белоруссии «пылает как никогда». Сам удар украинского дрона по автобусу с белорусскими детьми глава государства назвал попыткой втянуть в российско-украинский конфликт.

Напомним, накануне один из вражеских БПЛА в Брянской области попал в автобус, где находилась детская футбольная команда из Белоруссии.

Зульфат Шафигуллин

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