За ночь над территорией России сбили 555 вражеских БПЛА — Минобороны
Беспилотники уничтожены над 18 российскими регионами и над акваторией Азовского моря
За ночь над территорией России сбили 555 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в утренней сводке Министерства обороны РФ.
Беспилотники ночью уничтожены над акваторией Азовского моря и 18 российскими регионами: Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Московской областями и Республикой Крым.
Ранее стало известно, что этой ночью и в утренние часы Москва и Московская область подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Обломки беспилотников повредили Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и популярный у оптовиков ТЦ «Садовод». Также есть повреждения на территории Московской области.
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