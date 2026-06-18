Новости происшествий

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

За ночь над территорией России сбили 555 вражеских БПЛА — Минобороны

08:27, 18.06.2026

Беспилотники уничтожены над 18 российскими регионами и над акваторией Азовского моря

За ночь над территорией России сбили 555 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в утренней сводке Министерства обороны РФ.

Беспилотники ночью уничтожены над акваторией Азовского моря и 18 российскими регионами: Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Московской областями и Республикой Крым.

Ранее стало известно, что этой ночью и в утренние часы Москва и Московская область подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Обломки беспилотников повредили Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и популярный у оптовиков ТЦ «Садовод». Также есть повреждения на территории Московской области.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также