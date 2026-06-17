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Росавиация начала расследование катастрофы самолета Zlin Z42 в Подмосковье

21:28, 17.06.2026

По предварительным данным правоохранительных органов, на борту находились два человека. В результате падения воздушного судна они погибли

Росавиация начала расследование катастрофы самолета Zlin Z42 в Подмосковье
Фото: скриншот канала Росавиации в "Максе"

Росавиация классифицировала крушение легкомоторного самолета Zlin Z42 в Московской области как авиационную катастрофу. Инцидент произошел 17 июня в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Росавиации.

По предварительным данным правоохранительных органов, на борту находились два человека. В результате падения воздушного судна они погибли. После крушения самолет с регистрационным номером RA-3285G полностью сгорел.

Расследованием причин происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.

Напомним, что Росавиация ввела ограничения на полеты легких воздушных судов над Москвой, большей частью Московской области, а также частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

Наталья Жирнова

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Происшествия

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