Росавиация начала расследование катастрофы самолета Zlin Z42 в Подмосковье

По предварительным данным правоохранительных органов, на борту находились два человека. В результате падения воздушного судна они погибли

Росавиация классифицировала крушение легкомоторного самолета Zlin Z42 в Московской области как авиационную катастрофу. Инцидент произошел 17 июня в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Росавиации.

По предварительным данным правоохранительных органов, на борту находились два человека. В результате падения воздушного судна они погибли. После крушения самолет с регистрационным номером RA-3285G полностью сгорел.

Расследованием причин происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.

Напомним, что Росавиация ввела ограничения на полеты легких воздушных судов над Москвой, большей частью Московской области, а также частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

Наталья Жирнова