Росавиация начала расследование катастрофы самолета Zlin Z42 в Подмосковье
По предварительным данным правоохранительных органов, на борту находились два человека. В результате падения воздушного судна они погибли
Росавиация классифицировала крушение легкомоторного самолета Zlin Z42 в Московской области как авиационную катастрофу. Инцидент произошел 17 июня в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Росавиации.
По предварительным данным правоохранительных органов, на борту находились два человека. В результате падения воздушного судна они погибли. После крушения самолет с регистрационным номером RA-3285G полностью сгорел.
Расследованием причин происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.
Напомним, что Росавиация ввела ограничения на полеты легких воздушных судов над Москвой, большей частью Московской области, а также частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.
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