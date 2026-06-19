Почти 4 тысячи БПЛА и 8 ракет «Фламинго» сбили над Россией за неделю

Минобороны представило еженедельную сводку военных событий в стране

За неделю над Россией сбили 3909 беспилотников, 89 авиабомб и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщается в еженедельной сводке Министерства обороны РФ.

В ответ на украинские атаки в период с 13 по 19 июня российская армия нанесла массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Поражены военные аэродромы, различная инфраструктура ВСУ, территориальные центры комплектования, центры сборки беспилотников и так далее.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, накануне Москва и Московская область подверглись массированной атаке вражеских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждениях Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и ТЦ «Садовод». В Подмосковье от атак пострадали 16 человек, в том числе двое детей.

Чуть позже в дневной сводке от Минобороны сообщили о сбитии четырех крылатых ракет большой дальности.

Зульфат Шафигуллин