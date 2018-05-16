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Распространение огня в удмуртском поселке остановлено на площади в 20 га

16:48, 16.05.2018

Пожарные остановили распространение огня на арсенале в Удмуртии. На данный момент район, где произошел инцидент, оцеплен.

«Арсенал горит на площади 20 га. Огонь дальше не идет. Остановлено распространение. Однако говорить об окончательной локализации пока не приходится», — сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве боеприпасов из-за пожара под Ижевском. Позже в МЧС назвали причину взрывов.

Происшествия Удмуртия
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