Распространение огня в удмуртском поселке остановлено на площади в 20 га

Пожарные остановили распространение огня на арсенале в Удмуртии. На данный момент район, где произошел инцидент, оцеплен.



«Арсенал горит на площади 20 га. Огонь дальше не идет. Остановлено распространение. Однако говорить об окончательной локализации пока не приходится», — сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве боеприпасов из-за пожара под Ижевском. Позже в МЧС назвали причину взрывов.