Распространение огня в удмуртском поселке остановлено на площади в 20 га
Пожарные остановили распространение огня на арсенале в Удмуртии. На данный момент район, где произошел инцидент, оцеплен.
«Арсенал горит на площади 20 га. Огонь дальше не идет. Остановлено распространение. Однако говорить об окончательной локализации пока не приходится», — сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС
Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве боеприпасов из-за пожара под Ижевском. Позже в МЧС назвали причину взрывов.Происшествия Удмуртия
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