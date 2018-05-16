Площадь пожара около удмуртского Пугачево увеличилась до 50 га

Площадь пожара близ удмуртского поселка Пугачево выросла с 20 до 50 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.



«Трава продолжает гореть на площади 50 га», — сообщил представитель пресс-службы.

Он также отметил, что сотрудники МЧС ожидают самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 из Красноярска и Екатеринбурга, пишет «Интерфакс».

Ранее «Реальное время» сообщало о взрыве боеприпасов из-за пожара под Ижевском. Позже в МЧС назвали причину взрывов.