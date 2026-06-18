Украинские БПЛА атаковали НПЗ и ТЦ «Садовод» в Москве

Об атаке вражеских беспилотников доложил мэр столицы Сергей Собянин

Фото: Артем Дергунов

Украинские БПЛА ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод» в Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Всего на данный момент над Москвой сбито 43 вражеских БПЛА.

— Нескольким беспилотникам удалось достичь территории МНПЗ. ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков, — написал Собянин в соцсетях.

Также пострадал ТЦ «Белая дача» в подмосковных Котельниках. По словам губернатора Московской области обломки БПЛА упали в Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Одна женщина получила ранения, в Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Есть повреждения в частной и промышленной зонах.

Ранее в Москве уже был атакован Московский нефтеперерабатыыающий завод (МНПЗ).

Зульфат Шафигуллин